WhatsApp: Mit diesen Emojis kannst du beim Flirten deine Gefühle zeigen

Da liegt doch etwas in der Luft: Es wird gechattet und wild geflirtet. WhatsApp ist eine unterhaltsame Art, um jemanden langsam kennenzulernen. Damit aus deinem heißen Flirt auf WhatsApp mehr wird, solltest du dich an diese Regeln und Tipps halten...

Goldene Regeln und No Gos:

In eurem Chat finden sich lange Pausen und knappe Antworten? Vielleicht sogar wenig charmante Sprüche oder grenzüberschreitende Forderungen? Wie unangenehm! Dieser Flirt ist wohl schnell wieder beendet. Er oder sie bringt peinliche Anmachsprüche? Wir kennen die 12 schlimmsten und wissen, wie du sie kontern kannst! Außerdem wissen wir, mit welchen Sätzen du auf WhatsApp einen Korb geben kannst.

Aber: Auf WhatsApp lassen sich auch wirklich nette Unterhaltungen führen. Ein paar einfache Kommunikationsregeln gelten auch fürs schriftliche Flirten:

Respektvoll und höflich bleiben.

Nicht ghosten , das ist wirklich ein schlechter Stil!

Offen und ehrlich sein.

Auf Rechtschreibung achten.

Keine Spielchen – aus diesem Alter sind wir raus.

Auch von der Drei-Tage-Regel kannst du dich verabschieden. Du hast die Nummer deines Flirts ergattert? Dann zögere nicht und schreib eine nette Nachricht.

Warte nicht zu lange mit deiner Antwort, sonst kann auch kein heißer Flirt zustande kommen.

Tipp: Auch ein sympathisches Profilbild, auf dem du gut zu erkennen bist, lädt zum Flirten ein und hier verraten wir dir, was dein WhatsApp-Profilbild über deinen Charakter aussagt.

Im Clip: Dating-Horror Mosting und was dahinter steckt

Tipp 1: Signale richtig deuten

Sei dir bewusst, wann es Zeit ist, das Gespräch zu beenden. Wenn die Kommunikation zwischen euch gut läuft und ihr euch gut unterhaltet, ist das großartig. Wenn das Gespräch jedoch ins Stocken gerät oder dein:e Gesprächspartner:in beschäftigt ist, ist es vielleicht an der Zeit, eine Pause zu machen und später weiterzuschreiben.

Wenn dein Date dir einmal zwei Stunden nicht antwortet, dann ist er oder sie wohl beschäftigt. Lass ihm oder ihr genug Zeit, um zu antworten und dränge nicht. Also bitte keine Fragensalve abschießen, wenn in der nächsten halben Stunde keine Antwort folgt. Denn sonst bist du ganz schnell als potenzielle:r Dating-Partner:in abgeschrieben.

Du verfasst in eurem Chatverlauf immer lange Romane, in denen du ausführlich von deinem Leben erzählst? Von deinem Flirt folgen allerdings lediglich kurze Antworten? Dann sollten bei dir alle Alarmglocken klingeln. Dein Interesse beruht wohl nicht auf Gegenseitigkeit.

Besonders in einer Fernbeziehung bringt ein heißer Flirt über WhatsApp Spannung in die Beziehung und kann ein wenig über die Sehnsucht hinweghelfen. Mit der richtigen Farbe und Bedeutung des Herz-Emojis kannst du auch deine Gefühle beim Long-Distance-Dating über WhatsApp kommunizieren.

Tipp 2: Humor beim Flirten

Flirten kann ein lustiges Spiel sein, also zögere nicht, ein bisschen Humor in das Gespräch zu bringen. Ein gut platziertes lustiges GIF oder Meme kann das Eis brechen und die Stimmung auflockern. Auch die Funktion bei WhatsApp, Bilder nur zur einmaligen Ansicht zu verschicken, ist super, um kurz einen Moment aus deinem Leben zu teilen. Aber verzichte auf Nudes, denn die sind eine absolute Red Flag. Wenn du dein Gegenüber noch nicht so gut kennst, ist der heiße Flirt vielleicht schnell beendet. Ist der oder die Absender:in wirklich an einer Beziehung interessiert, wenn er oder sie dir Nacktfotos schickt?

Auch eine erfrischende Sprachnachricht, um die Stimme des anderen zu hören, kann abwechslungsreich und unterhaltsam sein. Aber Vorsicht: Nicht jede:r ist ein Fan solcher Memos. Das solltest du im Laufe des Gesprächs zuerst herausfinden. Wenn du eher zu den Mutigen gehörst, dann probier's einfach aus. Allerdings sollte deine erste Audio keine drei Minuten lang sein (oder womöglich noch länger). Das kann für den Anfang etwas überfordernd sein.

Was immer gut ankommt, sind kleine Andeutungen oder Anspielungen, um das Interesse zu wecken. Leichtes Necken ist erlaubt. Wenn er oder sie darauf eingeht – wunderbar! Wenn du mit deinen Jokes nicht landest, solltest du einen Gang zurückfahren.

Tipp: WhatsApp eignet sich gut, um herauszufinden, ob ihr auf der gleichen Wellenlänge seid und die gleichen Interessen teilt. Dennoch solltet ihr trotzdem nicht zu lange schreiben, denn ein guter Vibe auf WhatsApp ist keine Garantie dafür, dass auch im Real Life zwischen euch die Funken sprühen. Verabredet euch und schaut, ob es zwischen euch matched. Wir haben 7 Ideen für magische Dates und 8 Locations, die das erste Date unvergesslich machen. Und das sind die Green Flags beim Dating, die dir signalisieren: Es wird ernst!

Tipp 3: Benutze Emojis

Breit grinsendes Lach-Smiley, knisternde Flamme, knallbunte Herzen: Die Möglichkeit an Emojis ist grenzenlos und verleiht deinen Chats mehr Aussagekraft und Emotion. Aber mit welchem Smiley kommst du bei deinem:r Flirtpartner:in besonders gut an? Zunächst vorneweg: Die Aubergine ist nicht besonders flirty! Wenn du also bisher Fan von dem lila Gemüse in deinem Chat warst, solltest du ab jetzt eher auf folgende Emojis setzen, um bei WhatsApp die richtigen Flirtsignale zu setzen.

Die Liebevollen

Wer über WhatsApp flirten möchte, hat eine Vielzahl an Emojis, die positive Gefühle ausdrücken können. Wenn du also deinem Chatpartner:in ein gutes Gefühl geben möchtest, kannst du beispielsweise ein lächelndes Emoji oder bei lustigeren Situationen auch ein lachendes Emoji schicken. Auch das umgedrehte Emoji kann deinen Chatverlauf auflockern und bringt eine heitere Stimmung mit sich. Mit dem umarmenden Gesicht kannst du außerdem eine digitale Umarmung schicken und so deine Zuneigung ausdrücken. Dein Chatverlauf ist schon etwas intensiver? Dann lohnt es sich, dem anderen auch mal etwas eindeutigere Signale zu schicken. Dafür eignen sich besonders gut der Kuss-Emoji (mit oder ohne Herz) oder aber das verliebte Gesicht mit den Herzchen. Diese beiden Emojis zeigen deinem Gegenüber ziemlich deutlich, dass du in einer flirty Stimmung bist. Auch Herz-Emojis sind perfekt, um auf WhatsApp zu flirten, aber Achtung, das bedeuten die verschiedenen Farben der Herz-Emojis auf WhatsApp. Wenn du auf Nummer sichergehen willst, bist du mit einem orangenen Herzen auf der sicheren Seite.

Diese Emojis kannst du super fürs Flirten auf WhatsApp verwenden © ProSieben

No-Gos Emojis

Egal ob verliebtes Necken, tiefgründige Liebesnachrichten oder heiße Messages, mit einem falschgewählten Smiley können ärgerliche Missverständnisse auftreten, die du einfach vermeiden kannst. Die folgenden No-Go-Smileys können dich dabei unterstützen, immer den richtigen Flirtton für deinen Chat zu finden. Leider verirrt sich viel zu oft die zweideutige Aubergine in einen Chatverlauf. Bitte verwende vor allem am Anfang des Kennenlernens keine zu sexuellen Smileys wie die Aubergine, den Pfirsich oder die Wassertropfen. Auch der lila Teufel, der seitlich zwinkernde Smiley oder die Flamme haben einen erotischen Bezug und sollten erst verschickt werden, wenn du und dein:e Chatpartner:in euch schon näher gekommen seid und die Fronten zwischen euch eindeutig geklärt sind. Häufig können zu voreilig verschickte sexuelle Emojis eher ein Upturner sein und deinem Flirt die Leichtigkeit und das knisternde Gefühl nehmen.

Mit diesen Emojis könntest du deinen Flirt verderben. © ProSieben

Die richtige Mischung

Zunächst mal: Prima, dass du die Emojis benutzt, schließlich gibt es sie ja nicht umsonst in allen Variationen. Das verleiht deinem Chat eine Leichtigkeit und für den Anfang wirkt es einfach sympathisch. Natürlich solltest du einen Satz nicht mit zehn Smileys ausstatten – niemand möchte nach dem ersten Flirt von einer Flut an Herzchen überrollt werden, aber ein, zwei je nach Situation sind vollkommen okay. Am besten probierst du eine gute Mischung aus lockerem Chat und Emojis. Damit wirkst du entspannt, humorvoll und sympathisch, ohne aufdringlich zu sein.

Übrigens gibt es 21 neue Emojis bei WhatsApp, die dir beim Flirten gute Dienste leisten! Kennst du das neueste WhatsApp-Update? Das kannst du jetzt in deinen Status stellen.

Tipp 4: Interesse zeigen

Stelle ihm oder ihr Fragen und beweise, dass du echtes Interesse hast. Versuche, Gemeinsamkeiten zu finden, um das Gespräch aufrechtzuerhalten. So könnt ihr auch gleich herausfinden, ob ihr die gleichen Interessen teilt. Wenn es gemeinsame Hobbys gibt, bietet es sich natürlich an, sich gleich bei eurer Lieblingssportart zu einem Date zu verabreden. Offene Fragen, die zum Erzählen einladen, sind ebenfalls gut geeignet, um sich kennenzulernen. Wenn du aber merkst, dass von deinem Gegenüber nichts kommt, dann beende den Chat, denn es gibt nichts Schlimmeres als erzwungene Gespräche, die sich wie Kaugummi ziehen. Dein Eindruck von ihm oder ihr ist nicht der beste? An diesen 7 Sätzen kannst du Narzissten entlarven und toxisches Verhalten erkennen. Das sind die Red Flags beim Texten vor dem ersten Date: Sie geben dir Auskunft, ob sich ein Kennenlernen wirklich lohnt.

