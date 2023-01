Winter-Horoskop 2023: Diese Sternzeichen haben fiesen Herzschmerz

Check dein Sternzeichen! Unser Winter-Horoskop verrät dir, ob du auch zu den Sternzeichen gehörst, die in den Wintermonaten unter Liebeskummer leiden werden...

Anzeige

Der Winter steht für Besinnung, Nächstenliebe und Zeit mit Freunden und Familie. Eigentlich sollte im Dezember also nichts außer Liebe und Zimtgeruch in der Luft liegen. Leider zeichnet sich für ein paar Sternzeichen in diesem Jahr aber nicht wirklich ein rosiges Bild am Sternenhimmel ab, es werden einige Herzen gebrochen. Gehört deins etwa dazu?

Horoskop 2023: Diese Sternzeichen haben Erfolg im Job, aber auch in der Liebe!

Diese 4 Sternzeichen haben im Winter Pech in der Liebe:

Wassermann

Zwillinge

Krebs

Waage

Wassermann: Du brauchst Luft zum Atmen

Weihnachten bei der Familie, Silvester mit Freunden und über die Feiertage dann am besten noch für einen Kurzurlaub in die Berge. Dein Gegenüber würde die nächsten Monate vermutlich am liebsten jede freie Sekunde mit dir verbringen. Doch dir wird das gerade alles zu viel. Wassermänner brauchen eine/n Partner:in an ihrer Seite, die/der ihnen Freiheiten lässt. Vielleicht wäre sogar so etwas wie eine offene Beziehung etwas für dich? Das Schlimmste, was sich der Wassermann vorstellen kann, ist nämlich das Gefühl eingeengt zu werden. Und genau das kann im Dezember passieren. Du fühlst dich schnell in die Enge gedrängt und reagierst, indem du mit Worten um dich wirfst, die du eigentlich gar nicht so meinst.

Es kann sein, dass dein Gegenüber daraufhin dicht macht und dich womöglich sogar ghosted. Damit du dein Verhalten am Ende nicht bereust, solltest du versuchen, deine Gefühle bewusst und in Ruhe zu kommunizieren und keine unüberlegten Entscheidungen zu treffen. Im Januar sieht das allerdings schon wieder anders aus. Wassermänner trauen sich dann über ihre Gefühle zu sprechen.

Ist es wirklich zu spät für ein Happy End? News Trennung Ja oder Nein: Solltest du eurer Liebe noch eine Chance geben? Nicht jede Liebe kann gerettet werden. Wenn diese Anzeichen in deiner Beziehung auftreten, dann wäre eine Trennung sogar vermutlich besser für euch beide 13.01.2023

15:25 Uhr

Zwillinge: Du fliegst hoch und fällst tief

Im Dezember läuft es bei Zwillingen vermutlich noch ziemlich rund. Venus sorgt für Feuer in deinem Liebesleben, du bist heiß begehrt. Leidenschaftliche (Tinder oder Bumble) Dates stehen auf dem Programm, und du kannst dich vor Aufmerksamkeit kaum retten. Das gefällt dir natürlich total! Singles lernen im Dezember vielleicht sogar jemanden kennen, der/die ihnen total den Kopf verdreht. Leider stürzt der Zwilling nach diesem Höhenflug dann im Januar umso tiefer, und die Sterne prophezeien Zwillingen im Winter keine Beziehung von langer Dauer. Es kann gut sein, dass dir im Januar von einer gewissen Person das Herz gebrochen wird. Lass den Kopf nicht hängen und nimm dir mal Zeit nur für dich. Das tut auch dir mal gut, lieber Zwilling!

Anzeige

Anzeige

Kein Selbstbewusstsein mehr nach einer Trennung? Wir haben Tipps für dich, wie du nach einer Trennung dein Selbstwertgefühl wieder stärken kannst.

Krebs: Stress und schlaflose Nächte sind Programm

Der sensible Krebs muss diesen Winter vermutlich ganz schön einstecken. Weihnachtsgeschenke besorgen, von einer Familienfeier zur nächsten huschen und dazwischen noch einen Haufen an Arbeit erledigen, die auf dem Tisch liegt. Als wäre das nicht schon genug stressig genug, kommt dann auch noch dazu, dass die Sterne Ende Dezember, Anfang Januar in Sachen Liebe nicht gerade günstig stehen. Dein Gegenüber kann deine Gefühle womöglich nicht erwidern. Das nimmt dich vermutlich ganz schön mit und kann dir schlaflose Nächte bescheren.

Schau nach vorne und verbringe viel Zeit mit deinen Freund:innen und der Familie. Ab dem 18. Januar läuft es dann auch in Sachen Liebe wieder rund! Wenn du Single bist, solltest du es in Erwägung ziehen, dir eine Dating-App herunterzuladen. Komm aus dir heraus und trau dich, auf Dates zu gehen – es warten zahlreiche Menschen da draußen darauf, einen so tollen Menschen wie dich kennenzulernen!

Du willst wissen, was dein Date über dich denkt? Die Körpersprache verrät dir, ob jemand auf dich steht.

Waage: Gegensätze ziehen sich (nicht immer) an

Er/Sie will Skifahren gehen, während du lieber zu Hause chillen und Plätzchen backen würdest. Du machst ihm/ihr Geschenke, planst gemeinsame Dates und gibst dir total Mühe, während dein Gegenüber sich selten etwas einfallen lässt. Das Sprichwort: "Gegensätze ziehen sich an" trifft nicht auf die Waage zu. Am liebsten wäre es dir, wenn dein:e Partner:in genauso wäre wie du. Du gibst in Beziehungen 110% und erwartest eine ähnliche Perfektion. Das wird diesen Winter noch einmal durch Venus bekräftigt, und es kann leider sein, dass der Perfektionsdruck deinem Gegenüber zu viel wird.

Anzeige

Ihr redet womöglich ständig aneinander vorbei und kommt nicht auf einen Nenner. Gib deinem Lieblingsmenschen den nötigen Freiraum und arbeite an dir selber. Wenn ihr beide aufeinander zugeht und die Eigenschaften des anderen akzeptiert, könnt ihr eure Beziehung retten. Kommunikation ist sehr wichtig, ihr solltet euch romantische Quality-Time nehmen. Die 5 Regeln der Love Language verraten dir, ob ihr euch wirklich versteht. Idee: Zaubert zusammen ein leckeres Abendessen, geht auf einen romantischen Winterspaziergang und versucht, kompromissbereit zu sein. Ende Januar sieht die Welt schon wieder rosiger aus!