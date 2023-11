Wundervolle Wohlfühlmomente: Entspannende Selfcare-Tipps für Herbst und Winter

Das Wichtigste in Kürze Eine gesunde Ernährung, Routinen, viel Bewegung und Unternehmungen helfen, gut durch die kalten Jahreszeiten zu kommen.

Auszeiten und neue Erfahrungen sorgen für Wohlbefinden.

Eine gesunde und ausgewogene Ernährung ist essenziell für die mentale sowie körperliche Gesundheit.

Glücklich im Herbst und im Winter – mit diesen Selfcare-Tipps entkommst du dem deprimierenden Blues!

Die besten Selfcare-Tipps für den Herbst und Winter

Die Tage werden wieder kürzer und häufig fühlt es sich danach an, als ob spätestens um 18 Uhr schon Schlafenszeit wäre. Mit dem Herbst kehren auch die kalten und regnerischen Schlechtwetterperioden sowie die Dunkelheit wieder zurück. Wir bleiben lieber zu Hause und blicken sehnsüchtigen auf den vergangenen Sommer. Wenn der Herbst- bzw. Winter-Blues erst mal zuschlägt, können sich die kalten Jahreszeiten wie eine Ewigkeit anfühlen und das schlägt ziemlich aufs Gemüt.

Umso wichtiger ist es, etwas dagegen zu tun und zu versuchen, sich bestmöglich um sich selbst zu kümmern. Wir können viele kleine und große Dinge für unseren Gemütszustand tun, die sich ganz leicht in den Alltag integrieren lassen. Diese betreffen insbesondere:

eine gesunde Ernährung

Routinen

viel Bewegung

Unternehmungen

Was genau das sein kann und die besten Inspo-Ideen haben wir für dich im Folgenden zusammengetragen. Darunter findest du auch Tipps, die du sicherlich schon kennst. Setzt du diese allerdings auch bewusst um? In der Regel wissen wir häufig, was uns guttut und was nicht. Das bedeutet noch lange nicht, dass wir positive Routinen und Rituale auch in unser tagtägliches Leben integrieren. Schaue, wie die Tipps am besten für dich funktionieren und mache dir einen konkreten Plan, wenn dir das hilft.

Probiere neue Rezepte aus

Eine ausgewogene und gesunde Ernährung zählt zu den Grundpfeilern unserer mentalen sowie körperlichen Gesundheit. Auch dann, wenn wir eigentlich lieber mit Eis oder Chips auf dem Sofa lümmeln. Snacks und Süßes machen so einen Filmabend rund, jedoch solltest du darauf achten, dich überwiegend gesund zu ernähren. Iss viel Gemüse, binde Obst beispielsweise in deine Mahlzeit am Morgen oder als Zwischenmahlzeit ein und bringe Abwechslung in deinen Küchenalltag. Auch wenn du weder Profi- noch Hobbykoch bist – es gibt so viele tolle saisonale Gemüsesorten im Herbst, mit denen sich leckere und einfache Gerichte zubereiten lassen. Lass dich auf Foodblogs inspirieren und finde etwas, dass dir Spaß bringt. Die beliebtesten Saisongemüsesorten im Herbst und Winter sind zum Beispiel:

verschiedene Kohlarten wie Grünkohl, Rosenkohl oder Blumenkohl

Kürbis

Pastinaken

Maronen

Schwarzwurzeln

verschiedene Pilzsorten

Knollensellerie

Porree

Rote Bete

Süßkartoffeln

Erweitere ebenso dein Gewürzregal, falls Zimt, Kurkuma, Ingwer oder auch Cayenne-Pfeffer noch keinen Platz darin gefunden haben. Sie kurbeln deinen Stoffwechsel an!

Ein schöner Herbstspaziergang

Zwar neigen wir dazu, im Herbst und Winter lieber Zuhause zu bleiben, doch so ein Spaziergang kann wahre Wunder bewirken! Ziehe dich warm an und nutze das bisschen Tageslicht, um Vitamin D zu bekommen. Schnapp dir Freunde oder deinen Partner bzw. deine Partnerin und macht euch gemeinsam auf den Weg, eure Stadt oder die Natur in der kalten Jahreszeit zu entdecken. Bewegung und frische Luft sind essenziell, um nicht vom Blues überkommen zu werden. Spaziergänge im Dunkeln machen übrigens ebenfalls viel Spaß, denn dann ist alles so schön beleuchtet!

Gehst du gerne Spazieren?

Nimm ein Bad oder mach einen Spa-Day

Statt Badespaß im See oder im Meer tauchen wir jetzt lieber in unsere heiße Badewanne ein. Da kannst du einfach mal die Seele baumeln lassen und es dir schön machen. Zünde ein paar Kerzen an, suche dir eine gute Playlist heraus und wärme dich auf. Falls du keine Badewanne hast oder dir das nicht ausreicht, lege einen Wellnesstag in deinem Lieblings-Spa ein. Hier kannst du in die Sauna gehen, dir eine Massage buchen oder ein paar Runden im warmen Pool schwimmen.

Gönn dir eine kleine Auszeit

So ein Spa Day ist natürlich eine tolle Möglichkeit für eine kleine Auszeit, allerdings nicht immer genug. Wie wäre es mit einem Ausflug in den Wald oder ans Wasser? Es ist wichtig, sich regelmäßig wieder mit der Natur zu verbinden und sich im wahrsten Sinne des Wortes zu erden. Du kannst dem Alltag auch mit einem Wochenendtrip entfliehen oder in den Urlaub fahren. Das Gute im Herbst und Winter ist, dass es die Nebensaison ist und die Preise daher dementsprechend günstig sind. Die Urlaubsorte nicht zudem nicht so überlaufen mit anderen Tourist:innen.

Lege dir ein Journal zu

Ein Journal zu führen wird immer noch stark unterschätzt. Es tut unglaublich gut, die eigenen Gedanken niederzuschreiben, deine Gefühle sowie die positiven und negativen Dinge, die dich gerade beschäftigen. Es kann helfen, einiges zu relativieren, deine Gedanken zu sortieren oder einfach mal alles herauszulassen. Es hilft ebenso, wenn du mal depressiv verstimmt bist. Berichte deinem Journal von deinem Tag, schreibe dir Highlights und Lowlights des Tages oder der Woche nieder, überlege, wofür du dankbar bist und was deinen Tag bereichert hat. Dafür kannst du entweder ein normales Notizbuch verwenden oder beispielsweise vorgefertigte 6-Minuten-Journals.

Mach es dir gemütlich

Kannst du dich noch daran erinnern, dass nicht nur die Sommerkleidung bei deinen Großeltern eingemottet wurden, sondern mit dem Jahreszeitenwechsel auch die gesamte Deko im Haus plötzlich orange wurde und überall Kürbisse, kleine Zweige und bunte Blätter das Interieur bestimmten? Das mag für einige verständlicherweise zu viel sein, deine Wohnung aber herbst- und winterfest zu machen kann helfen, dich zu Hause noch wohler zu fühlen. Gönn dir einen Strauß Blumen, stelle Kerzen auf und höhle einen Kürbis aus, falls dir das Spaß bereitet! In den kalten Monaten verbringen wir oft viel Zeit in den eigenen vier Wänden und je gemütlicher es ist, desto besser für deine mentale Zufriedenheit!

Herbst-Zeit ist auch Bücher-Zeit: Du bist auf der Suche nach neuen Büchern? Dann haben wir hier was für dich.

Probier etwas Neues aus

Aus dem Alltag herauszukommen bedeutet nicht nur Wellnesstag, ein Spaziergang im Wald und der Natur oder ein Urlaub. Es ist die perfekte Zeit, sich ein neues Hobby zu suchen. Hast du Lust, kreativ zu werden oder dich körperlich auf einem neuen Level auszutoben? Es gibt unzählige Kurse und Angebote, bei denen du neue Seiten an dir entdecken kannst. Gleiches gilt für Unternehmungen. Gibt es etwas in deiner Stadt, dass du bisher noch nicht gemacht hast? Ein bestimmtes Museum, zu dem du schon immer wolltest? Eine Tour, die du bisher noch nicht geschafft hast, zu machen? Jetzt ist der richtige Zeitpunkt.

Sei dankbar

Gerade an Schlechtwettertagen und den kalten, ungemütlichen Monaten im Herbst und Winter ist es leicht zu vergessen, wofür wir eigentlich dankbar sind. Schließlich ist alles so kalt und grau. Mache dir deshalb regelmäßig bewusst, welche Dinge und Menschen dein Leben bereichern und aus welchen Gründen. Du stärkst damit deine positive Einstellung und weißt, was zu tun ist, falls es dir mal nicht so gut geht.