10 wundervolle Ideen für ein Date im Sommer: Autokino, Minigolf & Co.

Auf der Suche nach dem perfekten Date im Sommer? Wir haben da ein paar Ideen, bei denen ihr euch garantiert näher kommt!

Anzeige

Die schönsten Ideen für ein Date im Sommer

Was es für das perfekte Date braucht? Zuallererst sollte natürlich die Chemie zwischen euch stimmen, denn ohne die geht es nicht. Dass ihr euch gut versteht, ist essenziell. Der Rest liegt bei euch. Kaffee, Bar, Kino - gegen die Klassiker unter den Dating-Aktivitäten ist auch grundsätzlich nichts einzuwenden. Doch wie wäre es, wenn du dir etwas einfallen lässt, bei dem ihr euch noch intensiver kennenlernen könnt?

Vor allem zu Beginn eines Dates kann die Stimmung durchaus angespannt sein. Klar, ihr kennt euch noch nicht so gut und der oder die andere ist nicht so leicht einzuschätzen. Es gibt allerdings einige Unternehmungen, bei der ihr euch ganz zwanglos und mit jeder Menge Spaß noch besser kennenlernen könnt.

Welche das sind? Das hängt selbstverständlich auch davon ab, wie das Wetter ist und wie aufgeschlossen ihr beide seid. Bei einer ungemütlichen Schlechtwetterfront kommt oft gar nichts anderes in Frage, als das Date nach innen zu verlegen. Ganz anders sieht es an warmen Frühlings- und Sommertagen aus. Da stehen euch alle Outdoor-Optionen offen - und die Laune ist ohnehin viel besser. Hier kommen unsere Ideen für ein unvergessliches Sommer-Date.

Angst vor Gesprächspausen beim Date? Mit unseren Fragen zum Kennenlernen kommen die garantiert nicht auf! So kannst du einen echten Traummann oder Traumfrau erkennen - diese Signale lügen nicht! Außerdem: Welche Love Language für dein Date die richtige ist, erfährst du hier. Interessantes aus der Forschung: So verhalten sich verliebte Männer. Außerdem: 4 Tipps, wie du deinen Traummann garantiert eroberst! Du hast nach einem netten Date nichts mehr von deinem Crush gehört? Ghosting ist eine fiese Methode. Erfahre hier, welche Sätze du anstelle schreiben kannst.

Anzeige

Anzeige

Im Clip: Das steckt hinter Frühlingsgefühlen

Ein Picknick machen

Nicht ganz so einfallsreich, aber trotzdem ein absolutes Highlight! Schnappt euch ein paar Snacks, kühle Getränke und eine Decke und fahrt an den See oder in den Park. Ihr könnt euch die Sonne ins Gesicht scheinen lassen und mit ein paar Spielen ein bisschen Pepp in die Sache bringen. Wie wäre es mit Karten oder Badminton? Eine Musikbox und eine coole Summer-Playlist machen euer Date perfekt!

Anzeige

Ins Autokino fahren

Kino kann jede:r! Das Autokino ist allerdings etwas Besonderes, denn wie oft im Leben macht man das schon? Bereite dafür ebenfalls ein paar Snacks und Getränke vor und wähle einen Film aus, der euch beiden gefallen könnte. Dann macht ihr es euch im Auto so richtig schön gemütlich. Der perfekte Mix aus Kino-Flair und Privatsphäre!

Minigolf spielen

Minigolf ist ein super Einstieg ins Date und kann helfen, die Atmosphäre aufzulockern. Ein weiterer Vorteil ist, dass ihr gemeinsam kleine Herausforderungen löst und danach immer noch Zeit für etwas anderes habt, falls ihr euch mögt und das Date gerne verlängern wollt. Und selbst, wenn es nicht so gut läuft: Beim Minigolf-Date lassen sich unangenehme Gesprächspausen gut umgehen!

Anzeige

Anzeige

Tischtennis spielen

Dasselbe gilt für Tischtennis: Schnapp dir zwei Schläger, stecke euch etwas zu trinken ein und los geht's. Ihr könnt gemeinsam zur nächstgelegenen Tischtennisplatte schlendern und alles ganz entspannt angehen - und habt dennoch dabei etwas zu tun. Im Vordergrund sollte natürlich immer der Spaß stehen! Daher bitte nicht vergessen, dass ihr gemeinsam da seid und du dein Date besser nicht in Grund und Boden spielst, sollte er oder sie im Tischtennis nicht so gut sein wie du. Danach könnt ihr immer noch weiterziehen und beispielsweise etwas essen gehen.

Zum Flohmarkt / Food-Markt gehen

Zusammen ein paar antike Schätze entdecken oder auf Schlemmer-Tour gehen? Eine sehr gute Idee! Gerade im Sommer ist das die perfekte Gelegenheit für ein erstes oder zweites Treffen, da ihr euch draußen treffen und stöbern könnt. Es gibt auch späte Flohmärkte, so dass ihr euch nicht morgens um 7 Uhr treffen müsst.

Eine Geocaching Tour

Eine moderne Schnitzeljagd? Das ist nicht nur etwas für die Vollblut-Abenteurer unter uns! Beim Geocaching geht ihr auf Schatzsuche, knobelt und entdeckt vielleicht auch die ein oder andere neue Ecke. Erkundige dich allerdings vorab bei deinem Date, ob er oder sie auch dafür offen ist. Sonst habt ihr beide keinen Spaß! Vielleicht entdeckt ihr ja auch einen der Lost Places Deutschlands? Dann solltet ihr euch aber an diese Verhaltensregeln für Lost Places halten.

Eine Fahrradtour unternehmen

Sucht euch den schönsten See oder ein anderes idyllisches Ziel in eurer Nähe raus und schwingt euch auf die Räder. Bei einer gemeinsamen Fahrradtour könnt ihr gleich mehrere Aktivitäten miteinander verbinden und zum Beispiel ebenfalls ein kleines Picknick vorbereiten oder ein paar Spiele einpacken. Das macht den Ausflug noch besser!

Die eigene Stadt entdecken

Sightseeing ist langweilig? Von wegen! Auch wenn du die Stadt, in der du lebst, gut kennst e es gibt doch immer noch etwas, das du noch nicht gesehen hast, wetten? Erlebt eure Stadt zusammen auf eine neue Art, indem ihr etwas macht, das ihr sonst nie machen würdet. Was das sein könnte? Je größer die Stadt, desto mehr Möglichkeiten habt ihr. Gleiches gilt übrigens für nahegelegene Nachbarstädte und -orte. Wie wäre es mit einer Busfahrt oder einer Museums-Tour?

Eine Vespa oder einen Roller ausleihen

... kann so schön sein! Holt euch ein kleines Stück Italien in euren Wohnort, leiht euch einen Roller aus und macht damit die Straßen unsicher! Auf dem Roller kommt ihr euch ganz automatisch näher und könnt etwas Aufregendes erleben. Auch das lässt sich ebenso gut mit einem Ausflug kombinieren. Falls ihr aber lieber in der Stadt bleiben möchtet, cruist doch einfach mal in einem anderen Stadtteil herum. Übrigens: So eine Retro-Vespa ist cooler und macht noch mehr Eindruck!

Eine Tour im Hochseil-Garten

Du willst Nägel mit Köpfen machen und schon beim ersten Date checken, ob ihr auch als Team funktioniert? Dann könnte der Hochseil-Garten genau dafür eine wunderbare Idee sein! Diese Touren sind in der Regel geführt, und du hast direkt die Möglichkeit abzuchecken, wie sportlich dein Date ist, ob er oder sie offen für Neues ist und wie sehr ihr euch jetzt schon vertrauen könnt. Bitte versuche allerdings nicht, vom Klettern auf die Beziehungstauglichkeit zu schließen! Zwar mag dein Gegenüber im Hochsseil-Garten etwas in den Seilen hängen oder dich vor lauter Ehrgeiz sogar abhängen, das heißt aber noch lange nicht, dass es auch in der Partnerschaft dazu kommt!