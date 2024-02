10 zauberhafte WhatsApp-Sprüche für den Valentinstag

Valentinstag ist nicht nur ein Fest der Nähe, sondern auch der Verbundenheit trotz Distanz. Mit diesen herzlichen WhatsApp-Sprüchen kannst du die Entfernung zu deinem Lieblingsmenschen überbrücken. Ein Screenshot von einem unserer liebevoll gestalteten Bilder, begleitet von deinen liebevollen Worten, wird eure Herzen näher zusammenbringen und für Schmetterlinge im Bauch sorgen, auch wenn ihr gerade nicht zusammen sein könnt...

1) WhatsApp-Spruch für Valentinstag: forever and always

Manchmal geht es schneller als gedacht. Man trifft jemanden und weiß genau: Mit dir möchte ich mein ganzes Leben verbringen. Ging dir das auch so? Dann verschick doch an Valentinstag unseren WhatsApp-Spruch Nummer eins und zeige deinem Lieblingsmenschen: Ich möchte nie wieder ohne dich sein.

Eure Liebe hält für immer und ewig? Dann verschicke diesen WhatsApp-Spruch. © Pixabay; Katharina Heine

2) WhatsApp-Spruch für Valentinstag: Loveletter

Bist du ein Fan von kleinen, persönlichen Briefen oder schreibst du regelmäßig kleine Zettel? Valentinstag ist der perfekte Zeitpunkt, um diesen Spruch auf WhatsApp als Love Message verschicken. Vor allem in Momenten, in denen es nicht möglich ist, einen richtigen Liebesbrief auf den Weg zu bringen, ist dieses Bild eine gute Alternative. Also falls ihr an Valentinstag eine physische Distanz zwischen euch ist, dann wird sich dein Schatz ganz bestimmt darüber freuen!

Ein kleiner Liebesbrief - mit wenig Papier und dafür viel Herz. © AdobeStock/preto_perola; Pixabay; Katharina Heine

3) WhatsApp-Spruch für Valentinstag: Sternenhimmel

Was gibt es Romantischeres als einen klaren Sternenhimmel? Dieses Bild kommt schon nah ran. So lässt du einfach den Sternenhimmel an Valentinstag per WhatsApp für deinen Lieblingsmenschen erstrahlen - egal ob morgens, mittags oder abends. Ein paar persönliche Worte dazu und deine kleine Aufmerksamkeit ist perfekt.

Liebespoesie per Whatsi: Verliebte Sternengrüße kommen immer gut an! © Pixabay; Katharina Heine

4) WhatsApp-Spruch für Valentinstag: Sag's mit Ironie

Du findest Valentinstag overrated, willst deinem Schatz aber trotzdem deine Liebe ausdrücken? Blumen zum Valentinstag sind doch ein absoluter Klassiker. Aber wir wollen doch mehr als nur zum 14. Februar Blumen, Liebeserklärungen und Co., oder? Umso schöner sind doch die kleinen Gesten und Geschenke im Alltag, wenn man umso weniger damit rechnet. Verschicke diesen WhatsApp-Spruch also an Valentinstag (oder jedem anderen Tag) an deine:n Partner:in, um ihm zu sagen: "Ich brauche keinen Valentinstag. Ich liebe dich an jedem einzelnen Tag!"

Bei euch ist jeden Tag Valentinstag? Dann ist dieser WhatsApp-Spruch perfekt! © Pixabay; Katharina Heine

5) WhatsApp-Spruch für Valentinstag: wahre Liebe

Eine gute Beziehung basiert nicht nur auf dem Gefühl der Anziehung. Hinter der wahren Liebe steckt viel mehr. Sei es, sich für den anderen aufzuopfern oder da zu sein, ohne darauf hingewiesen zu werden. Zeige mit diesem WhatsApp-Spruch an Valentinstag, was Liebe für dich bedeutet.

Wahre Liebe - ein einfacher Begriff mit einer tiefgründigen Bedeutung. © AdobeStock/The Best Stocker; Katharina Heine

6) WhatsApp-Spruch für Valentinstag: Schmetterlinge im Bauch

Umso intensiver die Gefühle, desto schneller fliegen die Schmetterlinge in unserem Bauch herum. Manchmal reicht nur der Gedanke an ihn oder sie, um ein Kribbeln im Magen auszulösen. Und sind wir mal ehrlich: Es gibt doch keine schönere Liebesbestätigung, als gesagt zu bekommen, dass die Schmetterlinge im Bauch fliegen. Und welcher Tag ist der Beste, um die Schmetterlinge in deinem Bauch in Worte zu fassen? Genau, Valentinstag! Also los, schnapp dir dazu folgenden WhatsApp-Spruch und schicke ihn an deinen Lieblingsmenschen.

Umso intensiver die Liebe und Gefühle, desto schneller flattern die Schmetterlinge… © Pixabay; Katharina Heine

7) WhatsApp-Spruch für Valentinstag: Line Art

"Ich fühle mich bei dir zu Hause." Ein Satz unter Verliebten, der die große Liebe offenbart. Fühlst du dich auch bei jemandem so wohl, dass du nicht mehr ohne ihn oder sie kannst? Dann empfiehlt es sich, den passenden WhatsApp-Spruch am Tag der Liebe zu verschicken. Beim Lesen dieser Nachricht wird deinem Schatz bestimmt ganz warm ums Herz.

"Du bist mein zu Hause" - schicke diese Liebesbotschaft an den besonderen Menschen in deinem Leben. © Pixabay; Katharina Heine

8) WhatsApp-Spruch für Valentinstag: Ich vermisse dich!

Valentinstag – ein Tag, an dem die Liebe gefeiert wird, kann für Paare in einer Fernbeziehung besonders herausfordernd sein. Überall sieht man in den sozialen Medien Bilder von verliebten Paaren und Herzen, was das Gefühl der Sehnsucht noch verstärken kann. Fehlt dir dein Partner oder deine Partnerin heute mehr denn je? Lass diesen Valentinstag dennoch ein Zeichen eurer Liebe sein. Nutze die Kraft der Worte und sende einen liebevollen WhatsApp-Spruch, der die Distanz überbrückt und deine tiefen Gefühle ausdrückt.

Ein WhatsApp-Spruch für Verliebte, die sich stark vermissen. © Pixabay; Katharina Heine

9) WhatsApp-Spruch für Valentinstag: Herz & Charakter

Ein Traummann mit Bauchmuskeln, gepflegten Haaren und weißen Zähnen - von diesen Schönheitsidealen hältst du nichts. Viel mehr achtest du bei einem Mann auf einen tollen Charakter und ein großes Herz. Passend dazu kannst du diesen eher lustig gemeinten WhatsApp-Spruch versenden, um deinen Partner an Valentinstag eine Freude zu machen.

Gegen alle Oberflächlichkeiten! Der ideale WhatsApp-Spruch für die wahren Verliebten. © Pixabay; Katharina Heine

10) WhatsApp-Spruch für Valentinstag: schöne Erinnerungen

Wir können uns doch alle noch an den einen Moment erinnern, in dem wir DIE EINE Person das erste Mal gesehen haben. Weißt du noch? Dann ist dieser WhatsApp-Spruch besonders an Valentinstag perfekt, um zum Ausdruck bringen wie sehr du dein Gegenüber wertschätzt.