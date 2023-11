Sitzen diese Promis mit im Rateteam der Herbststaffel?

Am 18. November 2023 startet "The Masked Singer" in die 9. Staffel. Aber was wäre die schönste Rätselrate-Show Deutschlands ohne das passende Rateteam? Doch wer darf sich in dieser Staffel eigentlich im Studio Gedanken über mögliche Identitäten machen?