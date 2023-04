"The Masked Singer" 2023: Beatrice Egli hat eine unglaubliche Theorie zum Frotteefant

Das Wichtigste in Kürze Endlich zeigt er sich, der Frotteefant! Bei "The Masked Singer" gehört er zu den neuen Masken von Staffel 8.

Er ist flauschig, tollpatschig und hat einen Puschelschwanz. Mehr Infos über den Frotteefant kannst du hier nachlesen.

Welche Geheimnisse hat der Frotteefant bei "The Masked Singer" 2023 in petto? Die Fans glauben, dass eine bekannte Moderatorin hinter der Maske steckt.

Der Frotteefant tritt als flauschiges Kuscheltier auf die Bühne von "The Masked Singer" 2023. Aber wer steckt darunter?

Wer ist der Frotteefant? Alle Spekulationen

Folge 4: Ruth Moschner bringt zwei Namen ins Spiel: Moderatorin Melissa Khalaj oder Schauspielerin Nova Meierheinrich könnten der Frotteefant sein. Rea ist beeindruckt von der Performance des Frotteefants, aber hat keine Ahnung, welcher Star es sein könnte.

Beatrice Egli hat eine besonders verrückte Theorie: Da der Frotteefant in Folge 4 ganz anders klingt, als in der Vorwoche, überlegt die Schlagersängerin, ob vielleicht zwei Personen abwechselnd in die Rolle des Frotteefants schlüpfen. Dafür könnten die Influencer und Zwillinge Lisa und Lena in Frage kommen. Oder stecken doch Lina Larissa Strahl oder Palina Rojinski unter der Maske?

Das sind die bisherigen Tipps des Rateteams

Folge 3: Heute scheint der Frotteefant für Rea Garvey das erste Mal mit dem Gesang gekämpft zu haben, deshalb vermutet er keine professionelle Sängerin. Rea überlegt, ob die beiden Farben von "Elfie" für zwei Nationen stehen und denkt an Alexandra Maria Lara.

Carolin Kebekus tippt auf Moderatorin Laura Wontorra. Ruth Moschner tippt wegen seiner Liebe zu Kuchen ebenfalls auf eine Moderatorin unter dem Frotteefant: Milka Loff Fernandes.

Folge 2: Rea Garvey und Rick Cavanian spekulieren darüber, warum der Frotteefant erst einmal nackt aufgetreten ist. Ruth Moschner vermutet die Models Lili Paul-Roncalli oder Rebecca Mir hinter dem Frotteefanten. Rick meint die Stimme von Johanna Klum herausgehört zu haben. Rea erwartet eine professionelle Sängerin unter der Maske und tippt auf Eva Briegel von der Band Juli.

Folge 1: Der Frotteefant hat sich auf der Bühne zu erkennen gegeben und das Rätseln des Rateteams angeregt. Rea Garvey vermutet Lena Meyer-Landrut hinter der Maske. Wincent Weiss denkt eher an Bibi von "Bibi's Beauty Palace". Ruth Moschners Tipps lauten Enissa Amani oder Bahar Kizil.

Die Tipps der Fans aus der JoynMe App

Die Fans haben in der JoynMe App einige Vermutungen zum Frotteefanten angestellt. Das sind die Tipps:

Melissa Khalaj (55 %) Evelyn Burdecki (20 %) Lena Meyer-Landrut (5 %) Mirja Boes (4 %) Enissa Amani (2 %)

(Stand: 22. April 2023)

Mögliche Indizien

Hier findest du mögliche Indizien zum Frotteefanten.

Tante Trudi hat den Frotteefant genäht und nennt ihn liebevoll "Elfie".

Er möchte ein schönes Outfit, doch das orangefarbene Kleid von Tante Trudi gefällt ihm nicht.

Auf dem Maßband von Tante Trudi ist eine Tänzerin abgebildet.

Er ist tollpatschig, deshalb hat er einen XXL-Strohhalm für seinen Kaffee.

Er will sich wie ein echtes Model fühlen.

Im Indizienfilm in Folge 4 sieht man einen Kalender, in dem der 1. Oktober markiert ist.

Der Frotteefant spielt Karten mit Tante Trudi und hat dabei acht Karten vor sich.

So entstand der Frotteefant

Tante Trudi hat ihn liebevoll per Hand aus alten Handtüchern genäht. Seine Ohren zeigen an, wie es ihm geht: Ist der Frotteefant glücklich, stehen sie fröhlich ab. Ist er traurig, hängen sie herunter.

Mit ihren Händen kann die Maske nur schwer greifen und ist deswegen ungewollt tollpatschig. Das Kostüm zeichnen viele liebevolle Details wie der Puschelschwanz aus.

Entscheide in der JoynMe App über das Outfit

Von Folge zu Folge wird sich der Frotteefant verändern. In der JoynMe App hast du die Möglichkeit, mit über das Outfit der Maske zu bestimmen. In Folge 2 durfte der Frotteefant ein Kleid mit dem Schriftzug "Elfie" und viel Glitzer tragen. In Folge 3 hat er noch eine Schleife dazu bekommen.

Eine kuschelige und leichte Maske

400 Arbeitsstunden sind in das flauschige Kostüm geflossen, wie Gewandmeisterin Alexandra Brandner verrät.

Der Frotteefant zählt mit vier Kilo zu den leichteren Masken. Für seinen Kuschel-Look haben wir über zwölf Meter weiches Frottee und einen besonderen Walkloden verarbeitet. Alexandra Brandner

Wie sich der Frotteefant schlägt, siehst du jeden Samstag bei "The Masked Singer" 2023. Immer ab 20:15 Uhr gibt es eine neue Folge, live auf ProSieben.

Schau dir die anderen Masken hier an:

Update vom 15. April 2023: Und eine weitere spektakuläre Enthüllung bei "The Masked Singer" 2023: Marianne Rosenberg ist der Pilz. Die Enthüllung von Marianne Rosenberg als der Pilz gibt es im Clip.

Wer ist raus bei "The Masked Singer"? Wer ist noch dabei? Der Pilz, das Känguru und der Waschbär wurden bereits enthüllt.