Sie ist bei den Fans äußerst beliebt und schaut immer wieder gern im Rateteam von "The Masked Singer" vorbei. Auch in Folge 3 der 8. Staffel ist Carolin Kebekus mit im Ratefieber.

Das Rateteam versucht in jeder Folge, den Masken bei "The Masked Singer" auf die Schliche zu kommen. Während Ruth Moschner und Rea Garvey über die Staffeln ihre detektivischen Fähigkeiten trainiert haben, kommen die Rategäst:innen oft als Neulinge ans Pult. Nicht so in dieser Woche.

Carolin Kebekus im Rateteam von "The Masked Singer" 2023

Es ist schon ihr sechster Einsatz im Rateteam. Anscheinend kriegt Comedian Carolin Kebekus nicht genug vom Rätselraten und ist auch in dieser Staffel wieder mit dabei. Fans vermuteten sie bereits als wahre Identität des Frotteefants, doch wie sich zeigt, steckt wohl doch ein anderer Star hinter der Maske.

Ruth Moschner und Rea Garvey im Ratefieber

Ruth Moschner und Rea Garvey sind auch in Folge 3 am Start. Mit jedem neuen Indiz kommen sie den Geheimnissen der Masken näher. Enttarnen sie die verbliebenen Stars schon vor ihrer Enthüllung? Das und mehr siehst du am Samstag, 15. April 2023, live auf ProSieben, ab 20:15 Uhr.