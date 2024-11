Großes Pech für das Nashorn. Nach nur einer Show muss die stylishe Maske schon wieder gehen. Die anschließende Enthüllung war allerdings eine große Überraschung für alle!

Das Wichtigste in Kürze Zehn Masken waren es zu Beginn der Herbststaffel von "The Masked Singer" - doch schon in Folge 1 musste eine davon ihre Identität preisgeben.

Es traf das Nashorn. Doch wer verbarg sich unter der Maske?

Das Nashorn ist enthüllt!

In Folge 1 direkt zittern müssen - dieses harte Los zogen in der elften "The Masked Singer"-Staffel das Nashorn und Willy W. Trotz unterhaltsamer Performances kamen beide Masken nicht direkt weiter. Und nur einer darf letzten Endes in Folge 2 noch einmal singen - und das ist Plüsch-Fan Willy W.

Damit ist das Nashorn die erste Maske, die ihre Identität preisgeben musste. Und da herrschte bis zuletzt Hochspannung: Zwar warfen die Rate-Teams verschiedene Namen in den Ring, sicher darüber, wer sich hinter der Maske verbirgt, war sich aber letzten Endes niemand. Auch ganz kurz vor der großen Enthüllung herrscht noch allgemeine Ratlosigkeit.

Und dennoch müssen sich die Teams auf einen finalen Tipp einigen. Palina Rojinski und Rea Garvey gehen mit Stefan Kretzschmar, während Yvonne Catterfeld und Kamrad auf Ralf Moeller setzen.

Enthüllung: Dieser Sportler war das Nashorn

Ein Handball-Profi kommt zum Vorschein

Dann der große Moment: Unter dem Nashorn steckte Ex-Handballspieler Pascal Hens. Der 44-Jährige ist natürlich traurig, dass seine "The Masked Singer"-Reise schon zu Ende ist. Schließlich hatte er noch so viel vor - unter anderem auch eine Rap-Einlage, die er einfach mal zum Besten gibt.

Das ist natürlich sehr schmerzhaft! [...] Es hat trotzdem riesigen Spaß gemacht. Pascal Hens

Wie es bei "The Masked Singer" weitergeht, siehst du bereits am Sonntag. Denn anlässlich des Auftakt-Wochenendes warten direkt zwei Folgen auf die Fans - wie immer um 20:15 Uhr auf ProSieben und auf Joyn.