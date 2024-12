Die Panda-Dame hat einfach den Durchblick. Bei "The Masked Singer" überzeugt sie mit kühlem Kopf und weisen Worten.

Das ist der Panda

Das zuckersüße Panda-Mädchen liebt es, Wissen über all die wundervollen Dinge auf unserer Erde aufzusaugen und begeistert sich für die unterschiedlichsten Themen und Geschichten! Aus Neugier ist sie zu "The Masked Singer" gekommen, um neue faszinierende Dinge zu lernen und ihr Wissen zu verbreiten.

Das denkt das Rateteam

Folge 3: Der Panda konnte die Rate-Teams bei seiner ersten Performance mit seiner eindrucksvollen Stimme voll und ganz von sich überzeugen. In Folge 3 will er mit dem Olivia-Rodrigo-Hit "Good 4 U" an seinen viel gelobten Auftritt anknüpfen - und das gelingt ihm. Die Teams sind abermals beeindruckt vom Panda. Doch wer verbirgt sich unter der schwarz-weißen Maske?

Rea Garvey ist sich bei seinem letzten Tipp, Zoe Wees, nicht mehr ganz so sicher. Auch Rate-Partnerin Palina Rojinski will sich diesbezüglich noch nicht festlegen. Sie denkt beim Hinweis des Strandes aus dem Indizien-Clip um die Ecke: Könnte es sich etwa nicht um eine in Deutschland gelegene Landschaft handeln, sondern befindet sich der Strand im sogenannten "17. Bundesland" Mallorca? Beim Hinweis auf den Ahornsirup denkt sie außerdem an Kanada, deshalb bringt sie Anke Engelke ins Spiel, die dort geboren wurde. Zusätzlich nennt sie Sängerin Loi.

Alec Völkel und Sascha Vollmer von The BossHoss können sich unter anderem genau wie ihre Rate-Konkurrenz Anke Engelke gut vorstellen.

Folge 2: Der Panda schmettert bei seinem ersten Auftritt "Since U Been Gone" von Kelly Clarkson - und bringt die Bühne damit zum Beben. Die Rate-Teams sind vom Gesangstalent des bebrillten Pandabären hin und weg. Nach der Mega-Performance haben sie auch direkt erste Vermutungen, wer sich hinter der knuffigen Maske verbergen könnte. Wo sich alle einig sind: Beim Panda muss es sich um einen Vollprofi handeln!

Roman und Heiko Lochmann interessiert zunächst der Rucksack des Pandas: Ist die Person hinter der Maske etwa eine Intelligenz-Bestie? Die beiden vermuten unter anderem Sängerin Alice Merton oder Comedienne Carolin Kebekus unter dem Kostüm.

Palina Rojinski und Rea Garvey spekulieren über die Bedeutung des im Indizien-Clip gezeigten Zuckerhuts - ein Hinweis auf Rio de Janeiro oder doch auf ein Gemüse? Sie sind sich letzten Endes aber einig: Zoe Wees muss hinter dem Panda stecken.

Die Tipps der Zuschauer:innen

Zoe Wees - 72 Prozent Ruth Moschner - 8 Prozent Fernanda Brandao - 5 Prozent

Stand: 24. November 2024, 22:25 Uhr

"The Masked Singer" siehst du immer samstags um 20:15 Uhr auf ProSieben und auf Joyn.