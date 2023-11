"The Masked Singer" startet in die 9. Staffel. Hier findest du alle wichtigen Informationen zu den Sendeterminen und Sendezeiten der bunten Show.

Das Wichtigste in Kürze "The Masked Singer" startete am 18. November auf ProSieben und Joyn. Alle Sendezeiten findest du hier.

Alle Infos zu Staffel 9 findest du hier auf einen Blick. Verpasse zudem keine Einzelheiten mehr, der Newsblog macht es möglich.

Die Gerüchteküche brodelt bereits! Wer im Rateteam sitzt und welche Masken die Bühne rocken werden, wird heiß diskutiert.

Sendezeiten und Sendetermine von "The Masked Singer"

Die 9. Staffel von "The Masked Singer" läuft seit Samstag, 18. November 2023, um 20:15 Uhr live auf ProSieben und Joyn. Einmalig wechselt der Sendeplatz in Woche zwei der Staffel. Warum das so ist? Lies weiter unten weiter.

Die Sendetermine von "The Masked Singer" auf ProSieben

Folge 1: Samstag, 18.11.2023, um 20:15 Uhr auf ProSieben und Joyn

Folge 2: Sonntag, 26.11.2023, um 20:25 Uhr auf ProSieben und Joyn

Folge 3: Samstag, 2.12.2023, um 20:15 Uhr auf ProSieben und Joyn

"The Masked Singer" auf Joyn

Natürlich kannst du jede Folge von "The Masked Singer" auch live und kostenlos auf Joyn schauen. Und selbst, wenn du eine Folge verpasst haben solltest, kein Problem. Alle Folgen sind im Nachgang dauerhaft kostenlos auf Joyn verfügbar.

"The Masked Singer" siehst du ab 18. November um 20:15 Uhr auf ProSieben und Joyn.

"The Masked Singer" im Livestream

Es ist Samstagabend, du bist weit entfernt von deiner Couch und deinem geliebten Fernseher und verspürst trotzdem den dringlichen Wunsch, die beste, verrückteste Show der Welt zu schauen? Kein Problem. "The Masked Singer" gibt es natürlich auch im Livestream.

"The Masked Singer" im Livestream. Jetzt starten!

Warum läuft die 2. Folge am Sonntag?

"The Masked Singer" bleibt unberechenbar und überraschend. Die Stars unter den Masken singen und tanzen in der zweiten Ausgabe der Rätselshow ausnahmsweise und einmalig erst am Sonntag. Doch warum?

Moderator Matthias Opdenhövel kennt den Grund: Die Stars unter den Masken wollen den Abschied von Thomas Gottschalk mit ihm verbringen. "Deshalb stiehlt 'The Masked Singer' ausnahmsweise Joko Winterscheidt die Show und feiert die zweite Live-Ausgabe erst am Sonntag, den 26. November."

"The Masked Singer" in der "ProSieben Aftershow"

Sobald eine Maske nach der Liveshow gefallen ist, geht das Rätselraten in die Verlängerung. In der "ProSieben Aftershow" spricht der zuvor demaskierte Star zum ersten Mal über seine Zeit unter der Maske und entschlüsselt versteckte Hinweise. Das Rateteam spekuliert munter weiter, wer noch unter den aufwendigen Masken stecken könnte. Annemarie Carpendale, Rebecca Mir und Viviane Geppert moderieren die "Aftershow" im Wechsel.

Die "ProSieben Aftershow" läuft ab Samstag, 18. November 2023, immer direkt nach der Show live von der "The Masked Singer"-Bühne auf ProSieben und auf Joyn.