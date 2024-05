"The Masked Singer" 2024 - "Das ist dein Jahr!" Das erste Interview mit Gewinnerin Mirja Boes

Nach sechs grandiosen Shows steht sie als Gewinnerin der 10. Staffel "The Masked Singer" fest: Mirja Boes alias der Floh. Das erste Interview nach ihrem Sieg findest du hier.

Anzeige

Das Wichtigste in Kürze Du hast die Folge verpasst? Sieh sie dir auf Joyn noch einmal kostenlos und in voller Länge an.

Am Samstag, 18. Mai, fand das große Finale der aktuellen Staffel statt.

Der Floh trat gegen den Flip Flop und das Krokodil an und konnte schlussendlich alle von sich überzeugen.

Das erste Interview nach ihrer Enthüllung als Floh gibt die Komikerin Mirja Boes in der "ProSieben Aftershow".

Anzeige

Anzeige

Ein alter Hase auf der TMS-Bühne

Obwohl Mirja Boes als Komikerin, Sängerin und Schauspielerin schon auf unzähligen Bühnen aufgetreten ist, war die Erfahrung bei "The Masked Singer" eine ganz andere, berichtet sie:

Ich bin selten so aus meiner Komfortzone rausgeholt worden. Mirja Boes

Sie sei auf die Bühne "geschubst" worden mit den Worten "Mach doch mal was Lustiges". Das habe sie auch gern gemacht. Doch dann "blank zu ziehen" und sich selbst am Ende mit ihrem Gesang unter einer Maske zu zeigen, war dann wohl doch was Neues für die 52-Jährige. Dass sie dabei so gut singen kann, überrascht sie augenscheinlich selbst etwas.

Im Clip: Die Enthüllung des Flohs

Kur vorher noch mal zum Friseur

Mit einem Sieg hatte Mirja selbst nicht gerechnet, denn sie vermutete im Halbfinale rauszufliegen und ging für die Enthüllung extra vorher noch zum Friseur. Wobei sie selbstironisch erzählt, sie habe sich eigentlich vorgenommen, die Maske so lange aufzubehalten, bis ihre Frisur so richtig schlimm aussehen würde. Bei den warmen Masken, findet sie, sie habe dieses Ziel erreicht: "Es ist sehr voluminös jetzt". Rebecca findet, es sei ein wunderbarer "Woke up like this"-Look.

Anzeige

Geheimhaltungs-Stufe 10

Die Geheimhaltung ihrer Teilnahme fiel der Komikerin zwar nicht ganz leicht - sie fand es sehr schade mit niemandem darüber sprechen zu dürfen. Doch hat sie es voll durchgezogen. Nicht mal ihre Söhne wussten Bescheid, nur ihr Partner war eingeweiht und hielt ebenfalls zuverlässig dicht.

Selbst Anfragen bei einem ihrer anderen Termine wimmelte sie erfolgreich ab, mit dem Satz:

Wann soll ich das denn noch machen? Mirja Boes

Im Clip: Das finale Duett von Floh und Mysterium

Anzeige

Was lief da mit Palina?

Schon in der Show kam eine lustige Anekdote bei einem Treffen zwischen Palina und Mirja auf: Palina hatte sich vorgenommen, sich Mirja bei besagtem Dreh-Termin noch einmal zur Brust zu nehmen. Der Verdacht, sie stecke unter dem Floh, stand schließlich schon länger zur Debatte. Doch Mirja mied die 39-Jährige konsequent - flüchtete geradezu vor ihr und verstellte sogar etwas ihre Stimme, um nicht erkannt zu werden.

Du warst sehr kurz angebunden immer. Palina Rojinski

"Das ist dein Jahr!"

Nachdem Rebecca noch einen weiteren Erfolg von Mirja erwähnt - nämlich ihren Sieg bei "LOL -Last One Laughing", wirft Chris Tall begeistert ein, dass das ihr Jahr sei. Mirja stimmt ihm zu und stellt fest: "Vielleicht komm ich noch richtig groß raus, jetzt am Ende".

Auch Rick - der regelrecht zu Tränen gerührt ist von diesem Überraschungs-Sieg - pflichtet dem bei. Er habe sie an ihrer Stimme erkannt. Denn obwohl es schon 15 Jahre her ist, dass er mit ihr einmal gegessen hat, habe er sich die Stimme gemerkt.

Anzeige

Liebe auf den ersten Blick

Von ihrem Kostüm war Mirja direkt begeistert. Sie habe sich mit dem Floh identifiziert, weil dieser die ganze Zeit lache, so wie sie. Eine größere Herausforderung waren da die Songs und vor allem deren Texte. Grundsätzlich tue sie sich schon schwer, Lied-Texte auswendig zu lernen. Als Comedienne sei das kein Problem, weil sie immer improvisieren und sich spontan rausreden könne, so Boes. Doch bei einem Song spielt die Musik ja einfach weiter und es ist festgelegt, wann was kommt. Dabei redet sie sich fast ein bisschen in Rage:

Ich bin sehr intrinsisch. Ich möchte selber entscheiden, wann ich was mache. Das geht bei einem Lied überhaupt nicht. Mirja Boes

Auch dass sie backstage gar nicht sprechen durfte, machte der passionierten Quasselstrippe laut eigener Aussage sehr zu schaffen. Sie hatte eine regelrechte "Gehirn-Implosion". Als kleine Ausflucht habe sie den Flip Flops immer wieder kleine Zettelchen unter der Tür durchgeschoben, mit Notizen wer sie sein könnte. Natürlich keine ernstgemeinten Tipps.

Der Floh und sein Unterhaltungsfaktor

Damit, dass sie am Ende sogar die Staffel gewinnt, hat Mirja kein bisschen gerechnet. Sie hat sich zwar Runde für Runde gewünscht, noch einmal weiterzukommen, doch bis zuletzt hat sie an den Sieg des Flip Flops geglaubt.

Chris Tall findet diese Überraschung super. Als erste Komikerin hat Mirja Boes die Show gewonnen. Das zeigt, dass es bei "The Masked Singer" eben nicht auf die beste Stimme ankommt, sondern auf die Show und wie gut die Promis ihre Masken zum Leben erwecken. Bei Mirja kam noch hinzu, dass sie auch gut singen konnte. Das Gesamtpaket stimmte einfach und deswegen hat sie letztendlich den Pokal bekommen.

Zum Schluss gibt es dann noch einen kleinen Fun Fact am Rande: Mirja hatte so Lust auf die Sendung, dass sie dafür sogar einige Termine ihrer aktuellen Tour verschoben hat. Mit ihrem Sieg hat sich das jetzt richtig gelohnt.

"The Masked Singer" - die 10. Staffel verpasst? Alle Folgen zum Nachschauen auf Joyn.