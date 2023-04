"The Masked Singer" 2023: Das ist der Pilz - Alles zur neuen Maske

Das Wichtigste in Kürze In den beiden Suchbildern haben sich einige Hinweise auf diese neue Maske von "The Masked Singer" 2023 versteckt.

Nun gibt er sich zu erkennen - der Pilz! Erfahre hier mehr.

Tipp: Alle bisher bekannten Masken kannst du dir in der Übersicht anschauen.

Anzeige

Giftig oder Glücksbringer? Der Pilz ist bei "The Masked Singer" 2023 auf großer Mission. Erfahre hier mehr.

Endlich gibt er sich zu erkennen. Zuerst versteckte er sich auf zwei Suchbildern und sorgte für Rätselspaß bei den Fans. Nun wagt er sich aus den Tiefen des Waldes auf die große Bühne von "The Masked Singer". In Staffel 8 ist er eine der neuen Masken. Was ihn besonders macht, kannst du hier nachlesen.

Anzeige

Anzeige

Eine leuchtende Maske

Der Pilz leuchtet jede Nacht im Wald und fällt durch seine 10.000 Schuppen auf. Diese wurden in liebevoller Handarbeit einzeln ausgeschnitten und dann verstärkt übereinander gelegt, wie Gewandmeisterin Alexandra Brandner offenbart.

Giftig oder Glückspilz?

Fliegenpilze sind giftig, deswegen ist der Pilz oft einsam und wird von vielen gemieden. Aus diesem Grund verfolgt die Maske eine Mission: Sie will zum Glückssymbol der Show werden! Dafür sammelt er weiße Punkte, die ihn zum Glückspilz machen.

Anzeige

Meister der Sprache

Der Pilz ist sehr gebildet. Er nutzt nur wohlüberlegte Worte und liebt es, Glücks-Analogien zu verwenden.

Welche Überraschungen der Pilz noch parat hat, siehst du ab 1. April bei "The Masked Singer" 2023. Jeden Samstag, immer um 20:15 Uhr auf ProSieben, gibt es eine neue Folge.

Überprüfe dein Wissen zu den Masken von "The Masked Singer"!

Diese Masken sind außerdem in der Staffel dabei: