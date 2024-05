Bis ins Halbfinale hat es das Krokodil schon geschafft. Jetzt heißt es noch einmal: Volle Konzentration. Wird es den Sprung in das finale Level machen oder muss es sich schon vorher zu erkennen geben?

Das Krokodil ruft zum "finalen Countdown"

"The Final Countdown" von Europe in neuem Gewand: Als Klassik-Version bringt das Krokodil den Hit aus den 1980ern zu "The Masked Singer". Ob es damit den Sprung ins Finale schafft?

"Ich kenn dich, ey!" - Jan Delay ist sich sicher, die Stimme des Krokodils erkannt zu haben. Sein Bauchgefühl bringt ihn zu Tim Mälzer und Axel Prahl. Rick Kavanian ist spontan Schauspieler Dietmar Bär in den Sinn gekommen. Der hätte zumindest bereits Erfahrung als Krokodil bei dem Film "Vorstadtkrokodilen" gesammelt.

Palina Rojinski bringt die Biotonne aus den Indizien ebenfalls zu dem Fernsehkoch Tim Mälzer. Für Ralf Moeller ist das Krokodil ihrer Einschätzung nach doch etwas zu klein.

Das Krokodil mit seinem Herzens-Song von Queen

Um ihren Platz im Finale singen die wackelnden Masken einen Lieblingssong - und der ist gleichzeitig ein weiteres Indiz!

Das Krokodil singt "Killer Queen" von Queen. Schon seit seiner Kindheit vergöttert die wilde Maske den Frontmann Freddie Mercury. Sogar sein Klingelton ist ein Queen-Song. Als weiteres Indiz packt es dann noch Gemüse aus?

Neue Indizien zur Maske

In Level 5 findet das Krokodil eine Biotonne .

"Wie ein Gladiator " knackt das Krokodil den Highscore.

Die Maske trägt ein Verdienstkreuz.

Die Top-Tipps aus der Joyn App

Die Zuschauer:innen haben in der Joyn App fleissig weiter gerätselt. Diese Promis könnten ihrer Meinung nach das Krokodil sein. (Stand: 4. Mai 2024)

Sebastian Krumbiegel (57 %)

Ben Becker (14 %)

Ralf Moeller (9 %)

Was bisher geschah

Das Krokodil rennt von Show zu Show, von Level zu Level. Im Halbfinale angekommen, sind es vor allem zwei Promis, auf die die Community in der App tippen: der Sänger Sebastian Krumbiegel und der Schauspieler Ben Becker. Besonders zu dem Frontmann der Prinzen passen viele der gezeigten Indizien. Dazu gehören eine Statue von Johann Sebastian Bach und die Glückszahl sieben aus Sendung eins. Die Zahlenkombination 14/6 und ein schwarzer Hut gibt es in der zweiten Folge. Ein Bambi, ein goldener Becher Popcorn, sowie die Informationen, dass das Krokodil schon einmal im Reichstag war und einen Doppelgänger hat, folgen in den letzten beiden Ausgaben.

