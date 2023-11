"The Masked Singer" 2023: Das Okapi ist in Folge 1 bereits raus! 

Anzeige

In goldenem Schein kommt das Okapi zu "The Masked Singer" und erhellt die Bühne mit seinen exotischen Mustern und leuchtenden Farben. Doch in Folge 1 der Herbststaffel ist für das Okapi bereits Schluss.

Das Okapi scheidet in Folge 1 aus

Zur großen Überraschung des Rateteams ist das Okapi die erste Maske, die die Show verlassen musste. Somit wurde die Identität des Okapis enthüllt: Hinter der Maske steckte Katja Ebstein.

Wer ist das Okapi? Tipps und Spekulationen

Mit seiner glanzvollen Erscheinung hat das Okapi das Rateteam in seinen Bann gezogen. Doch wer könnte sich darunter verbergen? Völlige Verwirrung bei Ruth Moschner: Ihr First Guess ist Marijke Amado. Für Jenke von Wilmsdorff steckt unter dem Okapi eine Grande Dame. Alvaro Soler dagegen ist völlig ahnungslos, wer unter dem Okapi stecken könnte.

Mögliche Indizien zum Okapi

Das Okapi ist in Afrika zu Hause.

Das Okapi liebt es "bunt, bunt, bunt".

Es macht jeden Ort zu einem Glücksort.

Das Okapi wurde von einem Regenbogen verzaubert. Seitdem versprüht es die bunten Farben auf den Bühnen dieser Welt.

Alle Indizien zum Okapi im Clip Clip Von trist zu farbenfroh! Das Okapi hat endlich Farbe ins Leben gebracht Das Okapi lebte zwar lange in einer tristen und farbenlosen Welt, doch hat eines Tages das unmögliche geschafft und den Regenbogen eingefangen. Seit dem ist ihr Leben geprägt von bunter Freude!

Ab 6

Das Okapi bei "The Masked Singer" 2023

Mit dem Okapi betritt ein echter Glücksbringer die "The Masked Singer"-Bühne. Die farbenfrohe Waldgiraffe verwandelt jeden Ort in eine zauberhafte Oase des Glücks. Stets auf der Suche nach einem begeisterten Publikum verwandelt sich das Okapi in ein wahrhaft magisches Wesen. Zu "Iko Iko" von Justin Wellington bringt das Okapi in Folge 1 den afrikansichen Regenbogen auf die Bühne.

Glanzvoll und bunt

Das Okapi besticht durch seine glanzvolle Erscheinung. Mit exotischen Mustern, leuchtender Farbpracht und aufwändigen Stickereien zieht es einen magisch in seinen Bann.

Beim Okapi haben wir uns vom Schmuck der Afrikanerinnen inspirieren lassen. Die Maske haben wir noch nie zuvor in allerfeinster Sticktechnik umgesetzt. Der Schmuck selbst besteht aus Millionen kleiner Perlen. Gewandmeisterin Alexandra Brandner

