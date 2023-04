Anzeige

Die neue Staffel von "The Masked Singer" birgt zahlreiche Geheimnisse. Doch die neuen Masken kommen aus dem Verborgenen und zeigen sich: Erfahre hier alles über das Seepferchen.

In den Tiefen des Ozeans wohnt ein ganz besonderes Wesen: Das Seepferdchen, das bei "The Masked Singer" 2023 antritt.

Wer ist das Seepferdchen?

Das Seepferdchen zeigte sich als erste neue Maske der Staffel. Die Beschreibung inspirierte Fans bereits zu den ersten Tipps, wer sich im Kostüm verbergen könnte.

Auf Instagram schreibt eine Userin: "Bei Fashion-Ikone kommt mir als erstes Guido Maria Kretschmer in den Sinn." Eine andere Nutzerin hat gleich eine ganze Sammlung an möglichen Promis parat und rät: "Jorge, Bill Kaulitz, Conchita von der Figur her oder doch Rebecca Mir, Lena Gercke oder doch Riccardo Simonetti."

Nach dem ersten Auftritt des Seepferdchens vermutet Wincent Weiss das Model Lena Gercke hinter der Maske. Rea Garvey tippt hingegen auf eine Profisängerin. Er wirft den Namen AnNa R. in den Raum und mit diesem Tipp steht er nicht alleine da. Auch Ruth Moschner könnte sich die "Rostenstolz"-Sängerin hinter der Maske vorstellen.

Anzeige

Anzeige

Das sind die Tipps der Fans aus der JoynMe App

Comedy-Star Anke Engelke ist in der JoyMe App aktuell die Favoritin der Community. Aber auch Stars wie das Model Lena Gercke oder die Sängerin Stefanie Kloß stehen bei den Fans hoch im Kurs.

Anke Engelke (24 %) Lena Gercke ( 19 %) Stefanie Kloß (9 %) Anna Loos (6 %) Carolin Kebekus (5 %)

(Stand: 1. April)

Das sind mögliche Indizien zum Seepferdchen

Lebt in "Corallika".

Es hat die Energie des Geysirs in sich.

Anzeige

Das Seepferdchen bei "The Masked Singer" 2023

In den neuen Folgen geht es mit dem verträumten Seepferchen auf Tauchgang in die versteckte Stadt Corallica. In den Tiefen des Ozeans unterrichtet die Maske die kleinen Seepferdchen.

Anzeige

Anzeige

Ein einzigartiges Kostüm

600 Stunden Arbeit sind in die Maske des Seepferdchens geflossen. Dabei weist das Kostüm eine Besonderheit auf, wie Gewandmeisterin Alexandra Brandner verrät:

Die Maske vom Seepferdchen wird auf den Schultern getragen statt wie üblicherweise auf dem Kopf. Das entlastet den maskierten Star und sorgt für mehr Bewegungsfreiheit. Alexandra Brandner

Eine leuchtende Gestalt

Ein besonderer Hingucker sind die vielen Details, die das Gewand ausmachen. Die Schuppen des Seepferdchens sind mit fluoreszierender Farbe besprüht. Dadurch leuchtet die Maske im Dunkeln und schillert in allen Regenbogenfarben. Zudem scheint es in der Dunkelheit über die Bühne zu schweben.

Mehr vom verträumten Seepferdchen siehst du ab dem 1. April 2023 in den neuen Folgen von "The Masked Singer"! Immer ab 20:15 Uhr auf ProSieben. Hier findest du eine Übersicht aller Masken.

Seepferdechen sind faszinierende Tiere und existieren in vielfältigen Arten und Farben. Hier findest du mehr Infos über Seepferdchen.

Überprüfe dein Wissen zu den Masken von "The Masked Singer"!

Schau dir die anderen Masken hier an: