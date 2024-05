Bisher war der Floh immer zu klein, um aufzufallen. Damit ist jetzt Schluss! In Begleitung seiner Schnecke will er bei "The Masked Singer" endlich groß rauskommen.

+++ Update vom 18. Mai 2024 +++

Der Floh holt sich den Sieg

Der Floh hat mit seiner fröhlichen Art die Herzen von allen erobert. Im Finale belegt er den ersten Platz und hängt damit sogar die beliebten Flip Flops ab. Doch wer verbirgt sich hinter der gut gelaunten Maske?

Er ist die 100. Demaskierung der Show! Als letzte Enthüllung der Jubiläums-Staffel ist der Floh an der Reihe - zur besonderen Freude von Rategast Chris Tall ist es tatsächlich Mirja Boes.

"Thank you for the Show!"

Der Floh bedankt sich mit "Thank You For The Music" von Abba im Finale bei dem Publikum, Schnecki und der Show. Begeisterung pur, von Anfang bis Ende. Sowohl bei dem Floh, als auch bei dem Publikum und dem Rateteam. Rick ist sich ab jetzt zu 100 Prozent sicher: Es muss Mirja Boes unter der Maske stecken.

Der Floh im Finale

Der Floh wagt sich mit dem Mysterium an ein Medley aus "There's No Business Like Showbusiness" von Irving Berlin und Ethel Merman & "When Will I Be Famous" von Bros. Danach tritt er ein letztes Mal mit "Everlasting Love" von Love Affair auf. Das Rateteam ist sich nach den beiden Songs mit seinem Tipp, der Floh könnte Mirja Boes sein, immer sicherer.

Was bisher geschah

Gemeinsam mit seiner guten Freundin Schnecki hat es der Floh geschafft, ganz groß rauszukommen! Er singt im großen Staffelfinale von "The Masked Singer" 2024. Zuletzt waren ein Aufnahme-Mikrofon und ein paar Skier als Indizien zu sehen. Die Fans sind sich sicher: Es muss Comedienne Mirja Moes unter der Maske stecken! Werden die Zuschauer:innen Recht behalten? Und was tippt das Rateteam nach dem großen Finalauftritt?

+++ Update vom 4. Mai 2024 +++

Urlaubsfeeling mit dem Floh im Halbfinale

Der Floh kehrt zum Halbfinale mit Schnecki zurück auf die Bühne. Er performt "Walking On Sunshine" von Katrina and the Waves. Sein italienisches Intermezzo bringt Rick Kavanian auf eine Idee: Steckt hinter der Maske etwa eine italienische Sängerin?

Palina Rojinski konzentriert sich auf die neuen Indizien. Der Floh zeigt ein Aufnahme-Mikrofon und Ski. Rategast Jan Delay tippt auf eine Schauspielerin. Die Fans in der Joyn App bleiben bisher zu einem großen Teil bei ihrer Vermutung, es könnte Comedienne Mirja Boes sein.

Zittern ums Finale

Nach seinem ersten Auftritt muss der Floh noch ein weiteres Mal singen - denn es kam nach der ersten Abstimmung nur eine Maske direkt ins Finale: Der Flip Flop. Also versucht der Floh ein letztes Mal mit seinem Herzens-Song "Reality" von Richard Sanderson zu überzeugen. Und die Chance nutzt er mit Erfolg: Er kommt weiter und steht damit im Finale von "The Masked Singer" 2024.

Was bisher geschah

Der Floh singt sich ins Halbfinale! In der Buzzer-Runde in Folge 4 hat das Entertainment-Talent gezeigt, dass es sich nicht so leicht aus der Ruhe bringen lässt. Der Floh konnte sich gegen den Robodog durchsetzen, welcher kurz darauf demaskiert wurde. Mit Schnecki und dem Abba-Hit "Mamma Mia" rockte der Star die Bühne und verriet auch einige neue Indizien über sich. Unter anderem wurde die Kathedrale von Palma gezeigt. Wer steckt unter dem Floh? In der Joyn App tippen die meisten User:innen auf eine Comedian. Werden die Fans Recht behalten?

Immer samstags, um 20:15 Uhr auf ProSieben und Joyn.

+++ Update vom 27. April 2024 +++

Der Floh singt für "Schnecki" "That's What Friends Are For"

Folge 4: In der aktuellen Folge singt der Floh zunächst "That's What Friends Are For" von Dionne Warwick, Stevie Wonder, Gladys Knight und Elton John und widmet seinen Auftritt seiner Freundin "Schnecki". Nach dieser Liebeserklärung spekuliert das Rateteam munter drauflos. Mit Blick auf die Kathedrale von Palma aus dem Indizien-Clip denkt Rick Kavanian an Esther Schweins. Die Schauspielerin besitzt seit 2008 einen festen Wohnsitz auf Mallorca.

Der Floh in seiner Buzzer-Runde

Für die Wackler heißt es in der zweiten Runde: Buzzer-Songs singen. Der Song und das Genre werden zusammengewürfelt. Dann müssen Elgonia, der Floh und der Robodog beweisen, dass sie flexibel bleiben können.

Der Floh soll "Mamma Mia" von Abba als Hard-Rock-Version singen. Ein kompletter Genre-Wechsel für die Maske. Doch der Floh lässt sich nicht aus der Ruhe bringen.

Rick Kavanian hat eine Indizien-Wand vorbereitet. Viviane Geppert fällt Monika Gruber ein, doch Rick ist sich sicher, man würde dann mehr Dialekt hören. Er denkt eher an Lili Paul-Roncalli.

Die Indizien vom Floh aus Folge 4

Die Kathedrale von Palma wird eingeblendet.

Es ist eine Tafel zu sehen.

Der Floh möchte sich bei "Schnecki" bedanken. Ohne sie wäre das alles nicht möglich gewesen. Er widmet seinen Auftritt deshalb seiner Begleiterin.

Als zusätzliches Indiz wird ein Meterstab gezeigt.

Das sind die heißesten Tipps aus der Joyn App

Wer steckt unter dem Floh? In der Joyn App können die Zuschauer:innen mitraten. Bisher stechen diese Promis besonders hervor (Stand 27. April):

Mirja Boes (57 %)

Christine Urspruch (19 %)

Martina Hill (6 %)

Ruth Moschner (5 %)

Kim Fisher (3 %)

Was bisher geschah

Hat Rategast Wotan Wilke Möhring letzte Woche den entscheidenden Tipp gegeben? Er vermutete Martina Hill unter dem Floh. Oder ist es doch Comedy-Kollegin Mirja Boes? In der Community sind die Meinungen noch gespalten. In Folge 4 sang der Floh gemeinsam mit den Flip Flops im Duell und brachte die Bühne zum Beben! Wird der Star unter der Maske heute Abend endlich enthüllt?

+++ Update vom 20. April 2024 +++

It's Disco-Time!

Folge 3: Für seine Performance von "Your Disco Needs You" hat sich der Floh in einen Glitzerfummel geworfen. Er und Schnecki bringen gemeinsam die Bühne zum Beben. Aufgedreht und laut - so wie wir den Floh kennen und lieben. Aber welches Energiebündel versteckt sich unter der Maske?

Rategast Wotan Wilke Möhring tippt auf Comedy-Star Martina Hill. Oder handelt es sich vielleicht doch um Mirja Boes? Palina tippt auf einen Tatort-Star. Aber welcher könnte es sein?

Das Duell mit den Flip Flops

Als letztes Duell sorgen die Flip Flops und der Floh mit "Murder On The Dancefloor" von Sophie Ellis Bextor für Disco-Fieber. Das "Diskosandwich" beschert dem Rateteam als finalen Auftritt noch einmal richtige Party-Stimmung.

Als zusätzliches Indiz wird eine flauschige Katze gezeigt. Hat der Floh eine Katzen-Allergie? Ist Ruth Moschner in dieser Staffel als Maske bei "The Masked Singer"? Und versteckt sich Rea Garvey in der Schnecke?

Die Zuschauer:innen haben eine Entscheidung gefällt: Der Flip Flop marschiert direkt in die nächste Show. Der Floh muss noch ums Weiterkommen bangen. Am Ende der Show wird er erlöst: Er darf in Folge 4 weiter performen.

Das sind die Indizien vom Floh in Folge 3

Sie und Schnecki sind ein Dreamteam, fast wie "Bibi und Tina".

An den Wänden ist eine Zeichnung einer Pflanze zu sehen.

Außerdem ist noch ein weiteres Wappen zu sehen: Leipzig.

Die heißesten Tipps aus der Joyn App

Wer steckt unter der Floh-Maske? Auch die Zuschauer:innen wollen miträtseln und stimmen in der Joyn App ab. Diese Promis werden unter der Maske vermutet (Stand 20. April 2024):

Mirja Boes (47 %)

Christine Urspruch (26 %)

Ruth Moschner (9 %)

Barbara Schöneberger (3 %)

+++ Update vom 19. April +++

Was bisher geschah

In Folge eins gehörte der Floh zu den Wackler:innen, konnte aber vergangenen Samstag mit dem Song "Me!" von Taylor Swift begeistern. Das Rateteam tippt auf einen alten Hasen des Show-Geschäfts, etwa Anke Engelke, unter der Maske.

Rategast Linda Zervakis aus Show zwei und auch die User:innen der Joyn App sind sich einig: Unter dem Floh kann nur Christina Urspruch stecken. Die bisherigen Indizien zum Floh: ein Pony-Poster, die oberbayrische Flagge, zwei Sandspielzeuge und die Geschlechtssymbole für männlich und weiblich.

+++ Update vom 13. April 2024 +++

Er begeistert das Rateteam - doch wer steckt hinter dem Floh?

Folge 2: In der jüngsten Folge überzeugte der Floh zwar das Rateteam mit seinem Gesang. An das positive Feedback will er nun mit "Me!" von Pop-Sensation Taylor Swift anknüpfen. Doch wer verbirgt sich unter dem Kostüm?

Rategast Linda Zervakis sieht Nellie Thalbach unter dem Floh - die Augen erinnern sie an die Schauspieler-Familie. Palina wirft ein, dass das nicht zum oberbayerischen Indiz passen würde. Sie vermutet Christine Ursprung, kann sich aber auch Mirja Boes vorstellen. Rick wirft zusätzlich den Namen der Komikerin Tahnee in den Raum.

Indizien des Flohs aus Folge 2:

Im Umkleideraum des Flohs hängt ein Pony-Poster . Reitet er in seiner Freizeit etwa auf Ponys anstatt auf Schnecken?

Hat der Floh seine Herkunft enthüllt? Zumindest besitzt er eine vielsagende Tasse, auf der laut Rick die oberbayerische Flagge aufgedruckt ist.

Außerdem erwähnt der Floh einen "Tatort".

Die heißesten Tipps aus der Joyn App

In der App rätseln die Zuschauer:innen fleißig mit. Das sind die aktuellen Vermutungen aus der Community (Stand 13. April):

Mirja Boes (45 %)

Christine Urspruch (16 %)

Ruth Moschner (16 %)

Barbara Schöneberger (6 %)

Was bisher geschah

Trotz des Lobs vom Rateteam musste der Floh letzte Woche zittern und kam erst danach weiter. Aufgrund der starken Performance von "There's No Business Like Show Business" und "When Will I Be Famous" vermutete das Rateteam einen alten Hasen des Show-Geschäfts wie etwa Anke Engelke unter der Maske. Auf Social Media denkt man eher an andere Promis: Schauspielerin Christine Urspruch oder Komikerin Mirja Boes werden im Netz als Floh gehandelt.

+++Update vom 10. April 2024+++

Steckt das Sams im Floh?

Wer steckt unter der Maske des Flohs? Diese Frage wird auch auf Social Media heiß diskutiert. In den Kommentaren taucht ein Name immer wieder auf: Christine Urspruch.

Die Schauspielerin ist vor allem für ihre Rolle als Fabelwesen "Sams" deutschlandweit bekannt. Aber was spricht dafür, dass es sich bei dem Floh wirklich um Christine Urspruch handelt?

Zum einen eignet sich diese Maske optimal dafür, ihre verräterische Körpergröße von 1,32 Meter zu verbergen. Der Floh reitet auf einer Schnecke, wodurch die Beine des maskierten Stars nicht auszumachen sind.

Zum anderen könnte das Indiz der Geschlechtssymbole auf Urspruchs Rolle als Sams anspielen. Laut Buchautor ist dieses Fabelwesen nämlich ausdrücklich weder männlich noch weiblich. Auch die selbstgewählte Schreibweise des Vornamens von ChrisTine Ulrich kombiniert einen männlichen und einen weiblichen Namen.

Doch auf Social Media gibt es auch Gegenstimmen: Viele User:innen sind sich sicher, die Komikerin Mirja Boes unter der Maske erkannt zu haben. Außerdem ist noch nicht klar, wofür das zweite Indiz, die Sandspielzeuge stehen könnten.

Wer steckt wirklich unter der Maske? Weitere Indizien bekommst du bei "The Maskes Singer" 2024 am Samstag, 13. April, auf ProSieben und Joyn.

+++ursprüngliche Meldung+++

Wer ist der Floh? Tipps und Spekulationen

Folge 1: Welch große Ehre für den Floh, er darf die 10. Staffel von "The Masked Singer" eröffnen. Zu diesem feierlichen Anlass will er das Rateteam mit den Musical-Klassikern "There's No Business Like Show Business" von Irving Berlin und "When Will I Be Famous" von Bros überzeugen. Und das gelingt ihm mit Bravour.

Das Rateteam ist begeistert: "Krass, geil gesungen", lobt Max Giesinger. Doch wer steckt unter dem Kostüm? Palina Rojinski vermutet bei diesem starken Auftritt auf alle Fälle einen Bühnenprofi hinter der Maske: Anke Engelke und Heike Makatsch sind die ersten heißen Tipps des Rateteams.

Leider wird der Floh im ersten Voting der Staffel nicht direkt weitergewählt. In einer Gruppe mit dem Robodog, dem Flip Flop und dem Krokodil muss er sich - zunächst - dem Krokodil und dem Flip Flop geschlagen geben. Es heißt für ihn und den Robodog also zittern.

Doch in der finalen Entscheidung der Folge dann die Erleichterung: Der Floh darf sich noch einmal auf der großen Bühne zeigen und ist weiter.

Das sind mögliche Indizien zum Floh

Hinweise aus Folge 1:

Der Floh will endlich gesehen werden.

Er war bei allen Staffeln dabei, blieb aber stets unentdeckt.

Die Geschlechtssymbole für männlich und weiblich sind am Himmel zu sehen.

Zwei Sandspielzeuge werden gezeigt.

Im Clip: Diese Fernseh-Legende wurde in Folge 1 enthüllt

Ratespiel in der Joyn App: Das vermuten die Fans

Bei "The Masked Singer" 2024 will der Floh endlich groß rauskommen. Wer könnte sich hinter der Maske verbergen? Die Zuschauer:innen haben da so manche ausgefallene Vermutungen. Die aktuelle Favoritin ist derzeit ein "Masked Singer"-Urgestein:

(Stand: 6. April 2024)

Zurück mit neuer Strategie

Er war schon oft bei "The Masked Singer", doch immer wurde er wegen seiner Größe einfach übersehen. In Staffel 10 wird er endlich offiziell Teil der Show. Auf einer Schnecke reitend, will er die Welt als Star erobern. Er muss nur aufpassen, nicht in Größenwahn zu verfallen ...

"The Masked Singer" - die 10. Staffel, ab 6. April 2024, immer samstags live um 20:15 Uhr auf ProSieben und auf Joyn.

