Das Wichtigste in Kürze "The Masked Singer": Heute Abend läuft das Finale der 8. Staffel. Infos zu Sendezeiten und Rateteam.

Mit dabei ist unter anderem der Igel. Niemand hat diese Schauspielerin unter der Maske erwartet.

Hier gibt es einen Überblick über alle Masken.

Er hat es heute ins Finale von "The Masked Singer" geschafft und bringt Stacheln, LEDs und Neon mit. Wer steckt hinter der Maske?

Riesige Überraschung im Finale

Damit haben wohl die wenigstens gerechnet: Der Igel ist enthüllt und zum Vorschein kommt eine Schauspielerin, die wohl fast niemand auf der Liste hatte: Felicitas Woll. Die Maske muss sich knapp gegen den Schuhschnabel geschlagen geben und landet auf Platz 2.

Wer ist der Igel? Tipps und Spekulationen

Folge 6: Auch im Finale ist das Rateteam immer noch nicht sicher, wer der Igel ist. Ruth glaubt, die Stimme von Katja Riemann zu erkennen. Rategast Daniel Donskoy tippt auf eine professionelle Sängerin, wie Stefanie Kloß. Alternativ vermutet er eine Schauspielerin wie Lisa-Marie Koroll oder Paula Kalenberg. Rea bleibt bei seinem bisherigen Tipp - Judith Williams.

Nach dem Duett von Igel und Maulwurf ist sich der zweite Rategast Bürger Lars Dietrich sicher, dass er die Stimme kennt. Er vermutet die Sängerin von Rosenstolz, AnNa R., unter der Maske. Gemeinsam mit Ruth und Rea kommt ihm auch Mieze Katz (bürgerlich Maria Mummert) von MIA in den Sinn.

Diese Vermutungen hatte das Rateteam bereits

Folge 5: Im Halbfinale ist das Rateteam hin und weg von der Stimme des Igels. Nach dem Tanz mit Papa Igel tippt Ruth auf Schlagersängerin Nicole. Das schwarz-gelbe Tuch am Rock des Igels könnte aber auch für die Münchnerin Maria Furtwängler stehen.

Rategast Sarah Engels meint, eine professionelle Singstimme zu erkennen und schlägt Andrea Berg vor. Auch Rea ist sicher, dass der Igel eine trainierte Stimme hat. Er meint Judith Williams herauszuhören.

Folge 4: Ruth hat diesmal eine ganze Liste an Ideen mitgebracht. Sie hat recherchiert, welche berühmten Frauen auch einen berühmten Vater haben, da Papa Igel stets in den Indizien auftaucht. Von Cheyenne Ochsenknecht bis Luna Schweiger ist alles dabei. Beatrice Egli tippt auf Stephanie Stumph und Rea vermutet weiterhin Inka Bause unter dem Igel.

Folge 3: Rea ist überzeugt, in den Indizien erkannt zu haben, dass Inka Bause der Igel ist. Ruth dagegen tippt auf Beatrice Egli oder Lucy von den No Angels. Oder könnte es ein anderes Mitglied der Band sein? Carolin Kebekus hat in den Indizien einen Hinweis auf Hazel Bruggers Podcast entdeckt, die Stimme des Igels passe aber besser zu Sängerin Christina Stürmer.

Folge 2: Das Rateteam hat jede Menge Ideen, wer der Igel sein könnte. Rategast Rick Kavanian vermutet Silbermond-Frontfrau und "The Voice"-Jurorin Stefanie Kloß unter der Maske und versucht, die Vermutung durch eine Berührung des Igels zu überprüfen. Danach ist er allerdings weiterhin unsicher und glaubt, es könnte auch Anna Loos sein.

Ruth hat wie üblich mehrere Theorien parat: Könnte es Jennifer Rush sein, Katrin Bauerfeind oder Marta Jandova? Da der Igel in den Indizien immer mit Vater zu sehen ist, könnte der Igel ja vielleicht einen berühmten Vater haben, was Ruth auf eine verrückte Idee bringt. "Wie singt eigentlich deine Tochter?", fragt sie Rea.

Der Ire hält von dem verrückten Tipp allerdings nichts und glaubt eher, dass Maite Kelly oder Vanessa Mai unter der Maske des Igels stecken.

Folge 1: Rea Garvey vermutet eine eher junge Person hinter der stacheligsten Maske bei "The Masked Singer". Ruth Moschner denkt zunächst an die Schlagersängerin Andrea Berg. Anderseits könnte sich Ruth aber auch das Multitalent Palina Rojinski als den Igel vorstellen.

Die Tipps der Fans aus der JoynMe App (Stand: 6. Mai 2023)

Wer verbirgt sich hinter dem pieksigen Igel? In der JoynMe App sind sich die Fans einig: Hinter der Maske muss eine Frau stecken. Das sind die Favoritinnen der Zuschauer:innen:

Stefanie Kloß (47 %) Stephanie Stumph (15%) Judith Williams (8 %) Joelina Drews (7 %) Maite Kelly (2 %)

(Stand: 6. Mai 2023)

Mögliche Indizien zum Igel

Er hat gerade erst Abitur gemacht.

Er kann leuchten.

Der Igel will auf eigenen Beinen stehen.

Im ersten Indizienclip hängen hinter ihm ein Poster der Raupe sowie ein Flyer, auf dem Mett-Igel steht, an der Wand.

Der Igel kommt aus Igelbach.

Er übt sein musikalisches Können auf Drums und gibt im Garten seines Papas ein Konzert vor Hunden, Katzen und anderen Tieren.

Der Papa wünschte sich, der Igel würde einen "richtigen" Beruf ergreifen.

Der Igel wird häufig mit seinem Papa gezeigt. In Folge 2 sitzt er sogar im Publikum. Ob er einen berühmten Vater hat?

Der Papa fährt den Igel zur dritten Folge von "The Masked Singer" auf dem Weg zu einem Steuerfachseminar.

Nach dem rockigen Auftritt, bekommt der Igel Hausarrest vom Papa.

In Folge 4 liest Papa Igel im Indizienfilm eine Zeitung. Ob darauf ein Hinweis steht?

Er macht ein Selfie vor seinem Plakat.

Der Igel darf sich im goldenen Buch von Igelbach eintragen.

Eine Diskokugel, ein Brautpaar und ein Chinakohl sind die Top 3 Indizien des Igels.

Der Igel spielt Schlagzeug.

Was hat der Igel mit dem Pilz zu tun?

Das "Super-Indiz" sind der Berliner Fernsehturm und das Brandenburger Tor.

Der Igel bei "The Masked Singer" 2023

Gerade erst hat der Igel sein Abitur bestanden und ist schon aus dem Elternhaus ausgezogen. Er hat definitiv etwas Rebellisches.

Aber was macht man nach dem Abi? Der Igel hat nicht lange überlegt und eine einzige Bewerbung geschrieben: an "The Masked Singer". Und er wurde sofort genommen!

Jede Menge LEDs und Stacheln

Mit 1000 Arbeitsstunden war die Herstellung des Igels sehr aufwendig, wie die Gewandmeisterin berichtet:

Wir haben bislang noch in keine Maske so viel Aufwand in die Technik gesteckt wie beim Igel. Die LEDs befinden sich gut versteckt zwischen den Stacheln und sorgen für den Neon-Look des Igels. Alexandra Brandner

Circa 10.000 handgefertigte Stacheln aus thermoplastischem Schaumstoff schmücken den Igel. Mit ungefähr zehn Kilogramm Gewicht ist es die schwerste Maske in Staffel 8.

Mehr vom Igel siehst du ab 1. April 2023 um 20:15 Uhr live auf ProSieben bei der 8. Staffel von "The Masked Singer".

Wenn du noch mehr über das stachlige Tier erfahren willst, findest du hier mehr Infos über Igel.

Das sind die anderen Masken heute im Halbfinale:

Update vom 29. April 2023: Und eine weitere spektakuläre Enthüllung bei "The Masked Singer" 2023: Inka Bause ist der Toast. Die Enthüllung von Inka Bause als Toast siehst du im Clip.

