Das Wichtigste in Kürze "The Masked Singer" startet am 1. April in die 8. Staffel. Infos zu Sendezeiten und Rateteam.

Als zweite Maske ist nun der Igel bekannt. In diesem Artikel erfährst du mehr über die Maske.

Hier gibt es einen Überblick über alle Masken.

Er tritt auf die "The Masked Singer"-Bühne und bringt Stacheln, LEDs und Neon mit. Erfahre hier mehr über den Igel.

Wer ist der Igel?

Rea Garvey vermutet eine eher junge Person hinter der stacheligsten Maske bei "The Masked Singer". Ruth Moschner denkt zunächst an die Schlagersängerin Andrea Berg. Anderseits könnte sich Ruth aber auch das Multitalent Palina Rojinski als den Igel vorstellen. Wer wird am Ende als Igel enthüllt? Man darf gespannt sein.

Das sind die Tipps der Fans aus der JoynMe App

Wer verbirgt sich hinter dem pieksigen Igel? In der JoynMe App sind sich die Fans einig: Hinter der Maske muss eine Frau stecken. Das sind die Favorit:innen der Zuschauer:innen:

Stefanie Kloß (32 %) Maite Kelly (6 %) Inka Bause (5 %) Anke Engelke (4 %) Carolin Kebekus (4 %)

(Stand: 1. April)

Mögliche Indizien zum Igel

Er hat gerade erst Abitur gemacht.

Er kann leuchten.

Der Igel will auf eigenen Beinen stehen.

Im ersten Indizienclip hängen hinter ihm ein Poster der Raube sowie ein Flyer, auf dem Mett-Igel steht, an der Wand.

Der Igel bei "The Masked Singer" 2023

Gerade erst hat der Igel sein Abitur bestanden und ist schon aus dem Elternhaus ausgezogen. Er hat definitiv etwas Rebellisches.

Aber was macht man nach dem Abi? Der Igel hat nicht lange überlegt und eine einzige Bewerbung geschrieben: an "The Masked Singer". Und er wurde sofort genommen!

Jede Menge LEDs und Stacheln

Mit ganzen 1000 Arbeitsstunden war die Herstellung des Igels sehr aufwendig, wie die Gewandmeisterin berichtet:

Wir haben bislang noch in keine Maske so viel Aufwand in die Technik gesteckt wie beim Igel. Die LEDs befinden sich gut versteckt zwischen den Stacheln und sorgen für den Neon-Look des Igels. Alexandra Brandner

Circa 10.000 handgefertigte Stacheln aus thermoplastischem Schaumstoff schmücken den Igel. Mit ungefähr 10 Kilogramm Gewicht ist es die schwerste Maske in Staffel 8.

Mehr vom Igel siehst du ab 1. April 2023 um 20:15 Uhr live auf ProSieben bei der 8. Staffel von "The Masked Singer".

Wenn du noch mehr über das stachlige Tier erfahren willst, findest du hier mehr Infos über Igel.

