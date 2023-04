Der Pilz beeindruckt mit "You Know I'm No Good"

Mit einer souligen Performance kann der Pilz in Folge 2 begeistern. Nach seiner Interpretation des Amy Winehouse Songs "You Know I'm No Good" ist das Rateteam hin und weg. Steckt unter der Maske eine Grand Dame, wie es das Rateteam vermutet?