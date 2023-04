Das Wichtigste in Kürze Der Toast ist bei "The Masked Singer" 2023 dabei! Alle Masken kannst du in der Übersicht anschauen.

Frech und energiegeladen - der Toast weiß, wie er für Stimmung sorgt, immerhin ist er ein echter Entertainer. Was du noch wissen musst, erfährst du hier.

Mit dem Toast wagt sich eine wahre Plaudertasche auf die "The Masked Singer"-Bühne. Doch es gibt noch mehr Wissenswertes zur Maske.

Die Reihe der Masken 2023 hat ein neues Gesicht: Der Toast springt ins Studio, um zu unterhalten.

Wer ist der Toast? Alle Spekulationen

Ruth Moschner fühlt sich beim Toast direkt an Verona Pooth erinnert. Rea Garvey wirft den Namen von Michelle Hunziker in den Ring.

Der Toast: Ein echter Entertainer

Energiegeladen, stets gut gelaunt und immer in Plauderlaune - so kennt sein Kumpel, der Toaster, den Toast. Die beiden hängen am liebsten miteinander ab und natürlich hat der Toast immer mindestens eine gute Geschichte parat.

Eine krümelige Maske

Nach 800 Stunden Arbeit ist der Toast ready für "The Masked Singer". Eine besondere Herausforderung war das krümelige Äußere. Dafür wurde der Schaumstoff aufwendig gezupft. Besonders ausdrucksstark sind dabei die Augen, denn der Star hinter der Maske kann sie von innen bewegen.

Wir haben uns eine ausgeklügelte Unterkonstruktion ausgedacht, damit der Toast seine Form behält und sich möglichst gut auf der Bühne bewegen kann. Gewandmeisterin Alexandra Brandner

Für Fans hat die Maske noch eine Überraschung in petto. Du kannst über die JoynMe App mitbestimmen, welchen Belag der Toast in der nächsten Show tragen soll. Jeden Samstag gibt es um 20:15 Uhr eine neue Folge von "The Masked Singer" 2023, live auf ProSieben.

