"The Masked Singer" 2023: Die dritte Maskenwelt! Welche neue Maske versteckt sich in diesem Bild?

Das Wichtigste in Kürze In den nachfolgenden Suchbildern verbergen sich verschiedene Indizien auf die neuen Masken. Bist du auf der richtigen Spur?

"The Masked Singer" geht in die neunte Runde. Alle Infos zu Staffel 9 sowie die Sendezeiten findest du hier auf einen Blick. Verpass zudem keine Einzelheiten mehr, der Newsblog macht es möglich.

Die Gerüchteküche brodelt bereits! Wer im Rateteam sitzt und welche Masken die Bühne rocken werden, wird heiß diskutiert.

Es darf wieder fleißig gerätselt werden: Welche Masken werden in der Herbststaffel "The Masked Singer" zu sehen sein? In diesen mystischen Maskenwelten verstecken sich erste Indizien!

Dein detektivisches Gespür ist gefragt

Das Rätselraten geht in die nächste Runde! Welche und wie viele Masken auf der "The Masked Singer"-Bühne singen und tanzen, ist noch streng geheim. Doch um die Vorfreude auf die Herbststaffel schon einmal mächtig anzuheizen, sind erste Hinweise auf drei der neuen Masken in Staffel 9 in rätselhaften Bildern versteckt. Kannst du die Indizien zuordnen?

Die dritte Maskenwelt: Welcome to Africa!

Hinsichtlich Flora und Fauna hat wohl kaum ein Kontinent so viel zu bieten wie Afrika: Von tropischen und subtropischen Regenwäldern über wechselfeuchte Savannen bis hin zu glutheißen Wüsten wie der Sahara oder der Kalahari ist alles dabei! Ob unsere Maske ihr Zuhause auf diesem abwechslungsreichen Kontinent hat?

Hier geht es auf jeden Fall mächtig farbenfroh zu! Allein der Anblick des schönen Regenbogens im Hintergrund: ein echter Hingucker! Die Einwohner hier scheinen in Einklang zu leben. Friedlich streift das Elefantenkalb seiner Mutter hinterher. Auch die Giraffen hinten links scheinen die Abendsonne zu genießen. Doch was ist das? Hat hier jemand seinen Koffer vergessen? Und wieder dieser Zylinder ... Kennen wir den nicht schon aus den anderen Bildern?

Anmutig sitzt auch der Leopard im Geäst. Ob er sich wohl gerade frische Beute ausspäht? Was uns noch irritiert: Warum liegen hier eigentlich teurer anmutende Goldketten in wundervoll leuchtenden Farben. Wem diese Schätze wohl gehören mögen?

Die dritte Maskenwelt der 9. Staffel "The Masked Singer" ist da! © ProSieben

Die zweite Maskenwelt: Ab in den Wald!

Die zweite Maskenwelt führt uns ins Dickicht: Im Wald gibt es Spannendes zu entdecken, man muss nur Augen und Ohren offen halten! © ProSieben

Welcome to the Forest! Das zweite Suchbild führt uns in die Tiefe des Waldes. Hier kann man buchstäblich das Moos wachsen hören. Hier scheint ein Ort gefunden zu sein, an dem die Welt noch in Ordnung ist, die Pflanzen gedeihen und die Tiere in Frieden leben.

Während die Pilze sich im moosigen Untergrund pudelwohl fühlen, überblickt die Eule die Szenerie mit ihrem erhabenen Blick. Die leuchtenden Libellen schwirren munter durch das gebrochene Sonnenlicht, das nur in Teilen durch das dichte Geäst der mächtigen Baumkronen dringt.

Doch was ist das? Menschliche Spuren zerstören die anmutende Szenerie! Alte Autoreifen werden achtlos zwischen einem Baum und einem Steinhaufen abgelegt, Softdrinkdosen einfach am Waldboden zerdrückt. Das dürfte alle Waldbewohner:innen gleichermaßen traurig stimmen.

Die erste Maskenwelt: Es wird winterlich

Es wird winterlich! In der ersten Maskenwelt der 9. Staffel von "The Masked Singer" gibt es einiges zu entdecken! © ProSieben

Das Suchbild zeigt eine weiße Winterlandschaft. Fußspuren im Schnee sind zu erkennen, die zu einer mysteriösen Gestalt führen. Ist das schon die neue Maske oder verbirgt sie sich woanders?

Schauen wir weiter im Bild: Im Vordergrund blühen prächtige Eisblumen, im Hintergrund blitzt ein erhabenes Märchenschloss hervor. In der Mitte befindet sich ein großer beleuchteter Nadelbaum, unter dem Geschenke liegen. Hat die Maske etwas mit Weihnachten am Hut?

Doch es gibt noch mehr Details: Am Bildrand lodert ein wärmendes Feuer. Und was ist das? Versteckt sich dort etwa eine Glaskugel hinter einem Stein? Ist die neue Maske eine davon oder verbirgt sie sich in einem versteckten Winkel des Bildes?

Das "The Masked Singer"-Rätseln geht weiter!

Schaffst du es, das Geheimnis der neuen Maske zu enthüllen? Was glaubst du, wer sich auf die Bühne von "The Masked Singer" 2023 wagt?

Wenn du bisher nur Fragezeichen im Kopf hast, solltest du dir den Samstag, 18. November 2023, im Kalender rot anstreichen. Spätestens dann gibt es die Auflösung, welche Masken in der 9. Staffel dabei sind.

Die 9. Staffel von "The Masked Singer" siehst du ab 18. November 2023 samstags live um 20:15 Uhr auf ProSieben und auf Joyn.