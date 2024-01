Die Eisprinzessin ist die Gewinnerin der 9. Staffel "The Masked Singer"

Die Eisprinzessin hat die 9. Staffel "The Masked Singer" gewonnen! Bei der Siegerehrung performt Luca Hänni, der als Schuhschnabel die letzte Staffel gewonnen hat, "With or Without You" von U2 und übergibt den Pokal an die Eisprinzessin.