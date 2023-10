"The Masked Singer" 2023: Die erste Maskenwelt! Kannst du die neue Maske im Bild erkennen?

Das Wichtigste in Kürze In diesem Suchbild verbirgt sich eine der neuen Masken. Bist du auf der richtigen Spur?

"The Masked Singer" geht in die neunte Runde: Am 18. November geht die Herbststaffel an den Start. Alle Infos zu Staffel 9 findest du hier auf einen Blick.

Die Gerüchteküche brodelt bereits! Wer im Rateteam sitzt und welche Masken die Bühne rocken werden, wird heiß diskutiert.

Es darf wieder fleißig gerätselt werden: Welche Masken werden in der Herbststaffel "The Masked Singer" zu sehen sein? In dieser mystischen Maskenwelt versteckt sich eine davon!

Dein detektivisches Gespür ist gefragt!

Das Rätselraten geht in die nächste Runde! Welche und wie viele Masken auf der "The Masked Singer"-Bühne singen und tanzen, ist noch streng geheim. Doch um die Vorfreude auf die Herbststaffel schon einmal mächtig anzuheizen, sind erste Hinweise auf eine der neuen Masken in Staffel 9 in einem rätselhaften Bild versteckt. Kannst du das Mysterium lösen?

Erkennst du die neue Maske?

In der Maskenwelt solltest du auf jedes Detail achten, denn eines von ihnen birgt eines der spannendsten Geheimnisse der neuen Staffel in sich: Welche neue Maske wird in der Herbststaffel "The Masked Singer" zu sehen sein?

Die erste Maskenwelt: Es wird winterlich!

Eine Maskenwelt zu "The Masked Singer" 2023, in der sich einige Details über eine neue Maske verbergen. © ProSieben

Das Suchbild zeigt eine weiße Winterlandschaft. Fußspuren im Schnee sind zu erkennen, die zu einer mysteriösen Gestalt führen. Ist das schon die neue Maske oder verbirgt sie sich woanders?

Schauen wir weiter im Bild: Im Vordergrund blühen prächtige Eisblumen, im Hintergrund blitzt ein erhabenes Märchenschloss hervor. In der Mitte befindet sich ein großer beleuchteter Nadelbaum, unter der Geschenke liegen. Hat die Maske etwas mit Weihnachten am Hut?

Doch es gibt noch mehr Details: Am Bildrand lodert ein wärmendes Feuer. Und was ist das? Versteckt sich dort etwa eine Glaskugel hinter einem Stein? Ist die neue Maske eine davon oder verbirgt sie sich in einem verstecken Winkel des Bildes?

Das "The Masked Singer"-Rätseln geht weiter!

Schaffst du es, das Geheimnis der neuen Maske zu enthüllen? Was glaubst du, wer sich auf die Bühne von "The Masked Singer" 2023 wagt?

Wenn du bisher nur Fragezeichen im Kopf hast, solltest du dir den Samstag, 18. November 2023, im Kalender rot anstreichen. Spätestens dann gibt es die Auflösung, welche Masken in der 9. Staffel dabei sind.

Die 9. Staffel von "The Masked Singer" siehst du ab 18. November 2023 samstags live um 20:15 Uhr auf ProSieben und auf Joyn.