"The Masked Singer" 2023: Die neuen Masken im Quiz! Bist du bereit für Staffel 9?

Das Wichtigste in Kürze Die 9. Staffel "The Masked Singer" ist auf auf ProSieben und Joyn gestartet. Alle aktuellen Geschehnisse findest du hier im Newsblog.

Die Hintergrundinfos zu "The Masked Singer" haben wir in unserer Übersichts-News für dich gesammelt. Alle Einzelheiten zum Rateteam und den Masken gibt es hier. Die wichtigsten Infos im Überblick kannst du hier sehen.

Die neue Staffel "The Masked Singer" ist gestartet. Im Newsblog findest du alle aktuellen Geschehnisse rund um die Herbststaffel.

+++ Update, 21. November 2023 +++

Teste dein Wissen zu den neuen Masken im Quiz

Aller guten Dinge sind in diesem Jahr neun: Die neue Herbststaffel von "The Masked Singer" geht mit neun Masken in die neunte Runde. Alle Masken wurden erst in der Auftaktshow des größten TV-Rätsels Deutschlands enthüllt - das gab es noch nie! Du bist schon mit allen Kostümen bestens vertraut? Dann beweise dein Wissen im brandneuen Detail-Quiz zur 9. Staffel "The Masked Singer" - mit neun Fragen, was denn sonst!

"The Masked Singer" siehst du um 20:15 Uhr auf ProSieben und Joyn.

+++ Update, 18. November 2023 +++

Heute startet "The Masked Singer" 2023

"The Masked Singer" 2023 auf ProSieben. © ProSieben / Willi Weber

In wenigen Stunden ist es so weit: "The Masked Singer" startet in die 9. Staffel. Wir freuen uns schon, wenn der Zirkusdi ... äh, Matthias Opdenhövel endlich die Bühne für die neuen Masken freimacht. Vorhang auf und Spotlight on!

+++ Update, 18. November 2023 +++

Diese Postkarten! Schon wieder eine ...

Schon die dritte Postkarte vom Zirkusdirektor. Er kommt echt herum! © ProSieben

Ja, sind wir hier bei den Dursleys zu Hause? Innerhalb von wenigen Stunden flattert schon das dritte Mal Post ins Haus! Aber statt nach Hogwarts hat es den Zirkusdirektor wohl eher in die Natur verschlagen. Oder doch in einen Steinbruch? So richtig schlau werden wir ja nicht aus diesen kryptischen Botschaften ...

+++ Update, 17. November 2023 +++

Eine weitere Postkarte ... was sie wohl zeigt?

Die zweite Postkarte ist da. Was sie wohl zeigt? © ProSieben

Da schau her! Schon wieder eine Postkarte des Zirkusdirektors! Ist das eine goldene Feder? Und im Hintergrund? Was das wohl bedeuten mag?

Übrigens, die Postkarte haben wir uns aus dem neuen "The Masked Insider"-Channel auf Instagram gemopst! Schaut doch mal rein!

+++ Update, 16. November 2023 +++

Psst! Geheime Masken-Post incoming

Eine Postkarte des Zirkusdirektors von "The Masked Singer" 2023. Was sie wohl zeigt? © ProSieben

Oh, was haben wir denn da? Eine Postkarte? Könnte der Zirkusdirektor sie von seinen Reisen geschickt haben? Was darauf zu sehen ist? Das überlassen wir dir!

"The Masked Insider": Ein neuer Channel mit exklusiven Indizien?

Da haben wir in der Redaktion gestern selbst nicht schlecht gestaunt, als plötzlich der "The Masked Insider"-Channel auf Instagram aufploppte. Wer ihn betreibt, wissen wir nicht. Aber die Organisator:innen scheinen sehr gut informiert, denn auch wir sind dort erstmalig über die Postkarte gestolpert.

"The Masked Singer" siehst du ab 18. November um 20:15 Uhr auf ProSieben und Joyn.

+++ Update, 16. November 2023 +++

Neue Hinweise bei "Zervakis & Opdenhövel": Ruth im Interview!

Was für eine Überraschung bei "Zervakis & Opdenhövel" gestern Abend. Zur Verwunderung vieler Fans wurde die erste Maske bereits vor der Staffel enthüllt. Und darunter befand sich ein sehr bekanntes Gesicht: Matthias Opdenhövel selbst verkörperte den zylindertragenden Zirkusdirektor.

Matthias Opdenhövel mit großer Empathie für Maskenträger

Wie ihm sein Auftritt als Zirkusdirektor gefallen hat? "Jetzt kann mal so ein bisschen nachvollziehen, was das für eine Tortur ist." Matthias spricht damit auf die zahlreichen Auftritte an, bei denen Promis in den mitunter schweren und extrem warmen Kostümen die Bühne gerockt hatten.

Ruth Moschner gefällt die neue Rolle des "The Masked Singer"-Moderators jedenfalls sehr gut. "Du siehst hervorragend aus", meint die 47-Jährige verschmitzt und kommt aus dem Grinsen kaum noch raus.

Auf diese Masken freut sich Ruth Moschner

Auf die Frage hin, welche Masken sie in Staffel 9 vermute, hat Ruth prompt ein paar Ideen. Eine Fee könnte sie sich vorstellen, halb gut, halb böse. "Wir hatten ja oft so einen 'Creepy-Character'", so etwas fände sie auch in dieser Staffel gut. Ein Wald- oder Schneewesen könnte sie sich ebenfalls vorstellen. Und stellt lachend klar: "Also nicht Schneebesen, sondern Schneewesen!"

Auf die bisherigen Welten angesprochen, hat Ruth ebenfalls gute Ideen. Hinsichtlich der Steppenwelt könne sich die Fernsehmoderatorin eine Giraffe oder ein Okapi vorstellen. Sonst sei sie aber diese Staffel vergleichsweise blank. Und das bringt die 47-Jährige auch direkt zum Ausdruck ...

Ruth Moschner: So schlimm war's noch nie!

Die Geheimhaltung der neunten Staffel mache ihr schlichtweg zu schaffen, meint Ruth: "So schlimm war's noch nie!" Man wisse schlicht viel zu wenig so kurz vor der ersten Sendung.

Ich werde wahrscheinlich in Schockstarre verfallen am Samstag Ruth Moschner über die strenge Geheimhaltung von Staffel 9

Ruth über Alvaro Soler und Jenke von Wilmsdorff

Über Verstärkung darf sich Ruth von Musiker Alvaro Soler und Journalist Jenke von Wilmsdorff freuen. Dass sie mit ihren Rateteam-Kollegen mehr als zufrieden ist, lässt sie Matthias Opdenhövel direkt wissen. "Das wird eine große Hilfe sein. Ich mein, Jenke, Top-Journalist!" Alvaro habe zudem sehr internationales Wissen im Musikbereich. Da kann ja bis Samstag kaum noch was schiefgehen.

+++ Update, 15. November 2023 +++

Die erste Demaskierung vor Folge 1

Das gab es noch nie: Bereits vor der ersten Folge wurde nun der erste Promi enttarnt. Um wen es sich handelt und alle Einzelheiten erfährst du hier.

+++ Update, 15. November 2023 +++

Jenke von Wilmsdorff ist Rategast in Folge 1

Lange gab es gar keine Infos zu "The Masked Singer" 2023. Doch langsam kommt die stille Post auf Touren. Am Samstag erst hatten wir erfahren, wer das feste Rateteam in Staffel 9 stellen wird. Alvaro Soler und Ruth Moschner müssen in diesem Herbst an einem Strang ziehen, wenn sie alle Identitäten richtig entschlüsseln wollen.

In Folge 1 bekommen sie dabei Unterstützung von Journalist Jenke von Wilmsdorff. Der gebürtige Bonner, für den Grenzerfahrungen zum journalistischen Alltag gehören, wird Ruth und Alvaro mit seiner Spürnase unterstützen.

+++ Update, 11. November 2023 +++

Ruth Moschner und Alvaro Soler im Rateteam

Alvaro Soler und Ruth Moschner sitzen im Rateteam von "The Masked Singer" 2023. © ProSieben / Willi Weber

Am vergangenen Samstag kam es, wie es kommen musste: Bei der "TV total Wok-WM" ließ man die Katze aus dem Sack. Ruth Moschner und Alvaro Soler sitzen in diesem Jahr im Rateteam. Alles zum Rateteam und wen es an seiner Seite haben wird, erfährst du hier!

+++ Update, 10. November 2023 +++

Weltmeisterliche Enthüllungen?

© ProSieben / Willi Weber

Wie man im "The Masked Singer"-Umfeld munkelt, könnte der Zirkusdirektor von seiner langen und abenteuerlichen Reise zurückgekehrt sein. Monatelang hat er Wüsten, Schneelandschaften und tiefe Urwälder durchstreift, um die edelsten und außergewöhnlichsten Masken zu suchen und ihnen auf der "The Masked Singer"-Bühne einen angemessenen Platz zu bieten. Doch nun scheint das Rückflugticket gebucht.

Einige Stimmen reden sogar davon, dass die ersten Enthüllungen schon bei der "TV total Wok-WM" am Samstag, 11. November, ab 20:15 Uhr auf ProSieben stattfinden könnten. Ob da was dran ist? Oder wollen uns Puffi und seine Schergen nur aufs Glatteis führen?

+++ Update, 3. November 2023 +++

Die Indizien zu den ersten drei Masken sind da!

Die dritte Maskenwelt der 9. Staffel "The Masked Singer" ist da! © ProSieben

Du willst wissen, welche Masken in der Herbststaffel die Bühnen unsicher machen? Kein Problem. Die ersten Indizien gibt es bereits hier. Kannst du anhand der Hinweise herausfinden, um welche Masken es sich handelt?

+++ Update, 11. Oktober 2023 +++

Joko & Klaas spielen "The Masked Stuntman"

Bei "Joko & Klaas gegen ProSieben" ging es gestern Abend sehr geheimnisvoll zu! In Spiel 4, "The Masked Stuntman", mussten die beiden Entertainer erraten, unter welchem der fünf Kostüme sich ein echter Stuntman versteckt, während sich unter den restlichen vier Masken diverse Promis befanden.

"The Masked Singer"-Ex-Teilnehmer:innen bei Joko und Klaas

Und zwar nicht irgendwelche Promis. So viel sei verraten: Unter einigen der Masken versteckten sich doch tatsächlich ehemalige Teilnehmer:innen von "The Masked Singer".

Stunts wie in Hollywood

Um Joko und Klaas das Raten zu erleichtern, mussten alle fünf Masken ihre Stunt-Tauglichkeit beweisen. Wie im Film wurden Stühle auf Körpern zertrümmert, Fahrrad-Crashes inszeniert, wurde mit Feuer gespielt und der berühmt-berüchtigte Fenstersturz nachgestellt.

Welche Stars und Sternchen sich unter den Masken verbargen, siehst du im Clip oben.

+++ Update, 9. Oktober 2023 +++

Welche Masken könnten in Staffel 9 dabei sein?

"The Masked Singer" 2023 auf ProSieben. © ProSieben / Willi Weber

Am 18. November startet die Herbststaffel von "The Masked Singer". Schon jetzt brodelt die Gerüchteküche, welche Masken euch den Herbst versüßen könnten.

Hat der Toast seine Schulfreunde Baguette und Croissant anfixen können, endlich selbst auf der großen "The Masked Singer"-Bühne zu performen? Bekommt die Heldin endlich einen Helden an ihre Seite gestellt? Und wird die Katze endlich von einem Kater beehrt? Alle Gerüchte im Überblick findet ihr hier.

+++ Update, 6. Oktober 2023 +++

Wer beehrt das Rateteam in der Herbststaffel?

Ruth Moschner (l.); Rea Garvey (r.). © Willi Weber ProSieben / Willi Weber

Noch nie war eine Staffel von "The Masked Singer" geheimnisvoller als in diesem Jahr. Nicht mal das Rateteam für die nahende Staffel ist bekannt. Doch wie wahrscheinlich ist eine Rückkehr von Ruth Moschner, Rea Garvey und anderen Rateprofis? Wir haben uns auf die Spurensuche begeben.

+++ Update, 2. Oktober 2023 +++

Der Start von Staffel 9 ist bekannt!

Gar nicht mehr geheim! Die 9. Staffel von "The Masked Singer" startet im November. © ProSieben / Nadine Rupp

Die ersten Infos zur Herbststaffel von "The Masked Singer" sind bekannt! Deutschlands größte Rätselshow startet am 18. November 2023 auf ProSieben und Joyn. Alle Infos auf einen Blick findest du hier.