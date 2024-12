Palina Rojinski und Rea Garvey nehmen in der 11. Staffel auf den Rate-Stühlen Platz. Doch ausruhen können sie sich dort nicht, so viel ist sicher. Jede Woche werden sie im Team gegen zwei andere Promis antreten und um die Wette raten, wer sich unter den Masken versteckt. Auf das Verlierer-Team warten übrigens ein paar fiese Strafen.

Anzeige

Das Wichtigste in Kürze Palina Rojinski und Rea Garvey sind für Staffel 11 gesetzt. Doch langweilig dürfte es ihnen nicht werden.

Jede Woche treten sie gegen zwei Promis an und müssen erraten, wer sich unter den Masken verbirgt.

Alle Infos sowie die Sendezeiten zur neuen Staffel findest du hier.

Anzeige

Anzeige

Neuer Spielmodus mit vielen Rate-Gäst:innen

Neue Staffel, neuer Spielmodus! Für die neuen Folgen hat sich die "The Masked Singer"-Produktion etwas ganz Besonderes einfallen lassen, damit es Rea Garvey und Palina Rojinski nicht langweilig wird.

Jede Woche treten Palina und Rea gegen zwei wechselnde Promis an und raten um die Wette, wer sich unter den Masken befindet. Während die Gewinner:innen ein exklusives Indiz erwartet, kann sich das Verlierer-Team warm anziehen. Denn für dieses wird die anschließende "ProSieben Aftershow" zum "Großen Star-Büßen"!

Chris Tall und Khalid zu Gast in Folge 4

Schenkelklopfer garantiert! In Folge 4 sind zwei der angesagtesten Comedians zu Gast: Chris Tall (l.) und Khalid. © Joyn / Guido Engels | dpa / Rolf Vennenbernd

Wenn Stand-up-Comedians im "The Masked Singer"-Studio Platz nehmen. In Folge 4 sind zwei der gefragtesten deutschen Komödianten Deutschlands geladen: Chris Tall und Khalid. Beide bringen massig Bühnenerfahrung mit und wissen, was es heißt, im Rampenlicht zu stehen. Ob ihnen das hilft, die Identitäten unter den sieben verbliebenen Masken zu lüften? Das sehen wir in Folge 4!

Anzeige

Anzeige

The BossHoss in Folge 3

Alec Völkel (l.) und Sascha Vollmer von The BossHoss kehren zurück ins "The Masked Singer"-Studio. © ProSieben / Willi Weber

In Folge 3 müssen sich die Masken warm anziehen! Denn am Samstag sind zwei ganz besondere Spürnasen ins "The Masked Singer"-Studio geladen. Alec Völkel und Sascha Vollmer von The BossHoss sind zu Gast und werden alles daran setzen, die Identität der verbliebenen acht Masken zu lüften.

Als Berufsmusiker und ehemalige "The Voice"-Coaches bringen sie ohnehin das richtige Gehör mit, um auch den gewieftesten Promis auf die Schliche zu kommen. Doch sie haben einen weiteren entscheidenden Vorteil: Insider-Wissen. Beide waren schon als Rateteam zu Gast - und Alec sogar unter einer der Masken. In der dritten Staffel belegte der 52-Jährige Platz 2 als der Alien.

Im Clip: Alec Völkels Enthüllung als Alien

Anzeige

Anzeige

HE/RO zu Gast in Folge 2

Heiko und Roman Lochmann (HE/RO, Die Lochis) im Finale der 10. Staffel. Am Ende reichte es für Platz 2. © ProSieben/Willi Weber

Am Sonntag sind Heiko und Roman Lochmann (HE/RO, Die Lochis) zu Gast und fordern Rea und Palina im Kampf um die richtigen Identitäten heraus. Die Brüder bringen haufenweise Insider-Wissen mit, schließlich haben sie es als Flip Flop bis ins Finale der letzten Staffel geschafft.

Yvonne Catterfeld und Kamrad in Folge 1

© ProSieben / Willi Weber

Die Team-Fights sind eröffnet! In Folge 1 sind direkt Yvonne Catterfeld und Kamrad zu Gast, die sich als "The Voice"-Coaches natürlich bestens mit Rivalitäten auskennen. Doch auch Rea ist ein Veteran der Musikshow. Wer holt sich den Zuschlag und wer muss zum "Großen Star-Büßen"?

Anzeige

"The Masked Singer" siehst du immer samstags um 20:15 Uhr auf ProSieben und im Livestream. Natürlich kannst du auch alle Folgen jederzeit kostenlos bei Joyn nachschauen.