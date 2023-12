"The Masked Singer" 2023: Die wichtigsten News zur Herbststaffel auf einen Blick

Das Wichtigste in Kürze Die 9. Staffel "The Masked Singer" ist zu Ende gegangen. Die wichtigsten Infos zur Show findest du hier.

Wer wann im Rateteam saß, kannst du hier nachlesen. Weitere Infos zur Herbststaffel findest du außerdem im Newsblog.

Die 9. Staffel von "The Masked Singer" ging furios zu Ende. Alle relevanten Infos zur besten, verrücktesten Show der Welt findest du hier.

"The Masked Singer": Das Finale der 9. Staffel

Am 18. November war die 9. Staffel von "The Masked Singer" fulminant gestartet. Neun zauberhafte Masken gab es in dieser Staffel zu bestaunen. Nach sechs Folgen fand das große Finale am 23. Dezember um 20:15 Uhr auf ProSieben statt.

Die Eisprinzessin gewann "The Masked Singer" 2023

Am Ende war es ein packendes Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen dem Lulatsch und der Eisprinzessin. Letzten Endes konnte sich Letztere durchsetzen und ist der neue Masked Singer 2023. Wer sich unter der bezaubernden Maske verbarg, kannst du hier nachlesen.

Welche Promis waren unter den Masken?

Alle Stars wurden demaskiert. Welche Promis in Staffel 9 enthüllt wurden, liest du hier nach.

Wer saß im Rateteam?

In dieser Staffel bekam die charismatische Ruth Moschner zunächst Unterstützung vom internationalen Musiker Alvaro Soler. Während Ruth auf das wohl berühmteste Telefonbuch der Republik zurückgreifen konnte, um ihren Indizien nachzugehen, lagen die Stärken des 32-Jährigen woanders. Als Vollblutmusiker bringt er nicht nur ein exzellentes Gehör mit, sondern kennt sich vor allem im internationalen Musikbusiness bestens aus.

Rick Kavanian unterstützte ab Folge 4

Ab Folge 4 nahm Rick Kavanian dauerhaft im Rateteam Platz, der schon selbst bei "The Masked Singer" auf der Bühne stand. Als Rosty sammelte er wertvolle Erfahrungen, die ihm dabei helfen konnten, die Stars unter den Masken zu erkennen.

Diese Promis waren zu Gast im Rateteam

Außerdem wurden Ruth und Rick jede Woche von Gast-Promis im Rateteam unterstützt. Wer als Rategäst:innen dabei war, liest du hier nach.

Im "The Masked Singer"-Newsblog immer aktuell unterwegs

Du wolltest kein Indiz verpassen und alle Infos rund um "The Masked Singer" abfangen? Kein Problem! Im Newsblog gab es alle aktuellen Geschehnisse rund um die Erfolgsshow.

Welche Masken waren dabei?

In der Herbststaffel warteten wieder tolle Masken auf die Zuschauer:innen zu Hause und im Studio. Alle Details zu den Masken kannst du dir hier anschauen.

Du bist Teil der Show über die Joyn-App!

"The Masked Singer" steht seit Anbeginn für ein echtes Mitmach-Gefühl. Schon immer lag es in den Händen des Publikum zu entscheiden, welche Masken bleiben dürfen und welche Identitäten aufgedeckt werden.

In der 9. Staffel konntest du direkt über die Joyn-App über den Verbleib der Masken entscheiden, miträtseln und Teil der Show werden.

Alle Interactions in der Joyn-App auf einen Blick!

Wie gut kennst du dich mit "The Masked Singer" aus?

Welchen Song performte der Schuhschnabel im Finale von Staffel 8? In welcher Staffel trat der Hummer auf? Und wie viele Folgen von "The Masked Singer" gab es bisher überhaupt? Du glaubst, du kannst diese Fragen beantworten? Dann teste jetzt dein Wissen rund um "The Masked Singer" auf unserer Quiz-Seite!

Mehr "The Masked Singer" in der "ProSieben Aftershow"

Nach der Show ist vor der "ProSieben Aftershow“! Sobald die Masken gefallen waren, ging es in die Verlängerung. In der "ProSieben Aftershow" sprach der demaskierte Star zum ersten Mal über seine Zeit unter der Maske, entschlüsselte versteckte Hinweise und das Rateteam spekulierte munter weiter.

Die "ProSieben Aftershow" lief immer direkt nach der Show live auf ProSieben und auf Joyn. Annemarie Carpendale, Rebecca Mir und Viviane Geppert moderierten im Wechsel.

"The Masked Singer" für alle

ProSieben zeigte alle sechs Liveshows von "The Masked Singer" mit Live-Untertitel (Teletext Seite 149) und Live-Audiodeskription via App oder via Alexa-Skill "ProSieben AD" für Blinde und Sehbehinderte.

Weitere Informationen und Links zur Audiodeskription gibt es unter prosieben.de/AD.

Die Maskenwelten der Herbststaffel

So geheim wie diese Staffel war noch keine zuvor. Weder das Rateteam, noch die Masken wurden im Vorfeld kommuniziert. Allerdings wurden bereits im Vorfeld brandheiße Infos zu den ersten Maskenwelten bekannt. Welche Indizien das waren, kannst du hier nachlesen.

Deutscher Fernsehpreis für "The Masked Singer"

Höchste Anerkennung für die fantastischen Kostüme! Auf dem Deutschen Fernsehpreis 2023 wurde dem "The Masked Singer"-Team die höchste Ehre zuteil. In der Kategorie "Beste Ausstattung Unterhaltung" gewann die Crew den Deutschen Fernsehpreis. Wie die Verleihung lief und wer sonst noch abräumte, erfährst du hier!