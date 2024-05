"The Masked Singer" 2024 - Enthüllung im Finale: Sie waren das Krokodil und der Flip Flop

Jede Woche werden zwei Masken bei "The Masked Singer" enthüllt. Zum einen das Mysterium und zum anderen die jeweils ausgeschiedene Maske. Lies hier, welche regulären Masken bereits demaskiert wurden.

Das Wichtigste in Kürze Am 6. April 2024 startete "The Masked Singer" in die 10. Staffel.

Wie in den Staffeln zuvor wird auch hier in jeder Livesendung am Ende eine Maske enthüllt.

Im Finale werden das Krokodil, der Floh und der Flip Flop enthüllt. Wer holt sich den Sieg?

Welche Promis verbergen sich diesmal unter den kunstvoll gestalteten Masken?

Enthüllungen im Finale: Das Krokodil war Sebastian Krumbiegel

Im Finale von "The Masked Singer" werden alle enthüllt! Als erstes muss sich das Krokodil zu erkennen geben. Hinter ihm verbarg sich niemand anders als der Musiker Sebastian Krumbiegel. Damit haben sowohl die Zuschauer:innen als auch Rick Kavanian und Palina Rojinski richtig getippt.

Zweite Enthüllung im Finale: Diese Brüder waren der Flip Flop

Sie wurden immer wieder vom Rateteam unter den quirligen Masken vermutet: Heiko und Roman Lochmann! Als Flip Flop schaffen sie es im Finale auf den zweiten Platz und mussten sich noch vor dem Floh zu erkennen geben. Die beiden Brüder umarmen ein letztes Mal Matthias Opdenhövel als Flip-Flop-Sandwich - diesmal ohne Maske.

Enthüllung im Halbfinale - Elgonia wird demaskiert

Nach ihren regulären Songs kommt im Halbfinale nur eine Maske direkt weiter ins Finale. Das ist dieses Mal der Flip Flop. Das bedeutet, der Floh, das Krokodil und Elgonia wackeln und müssen noch einmal performen. Jede Maske präsentiert dabei einen Herzens-Song, der ihnen viel bedeutet. Elgonia sucht sich "I Look To You" von ihrem Idol Whitney Houston aus, das Krokodil gibt "Killer Queen" von der Lieblings-Band Queen zum Besten und der Floh erlebt seine Jugend erneut mit "Reality" von Richard Sanderson. Am Ende reicht es für Elgonia, die Frühlingsbotin, leider nicht ganz. Sie scheidet aus und wird demaskiert.

Die letzten Tipps des Rateteams vor der Enthüllung: Nadja Benaissa (Palina und Rick) und alle von den No Angels, findet Jan Delay.

Es stellt sich heraus: Es ist tatsächlich Nadja Benaissa! Damit haben sowohl die User:innen in der Joyn App, als auch Rick und Palina - und ein bisschen Jan Delay - Recht behalten.

Enthüllung in Show 4: Nazan Eckes war der Robodog

In Folge 4 zittern erneut der Floh und der Robodog - gemeinsam mit Elgonia. Welcher Promi wird in dieser Woche demaskiert? Die Zuschauer:innen haben eine Entscheidung gefällt: Der Robodog muss seine Maske abnehmen!

Das komplette Rateteam bleibt fest bei seiner Vermutung, der Robodog sei Nazan Eckes. Und behält Recht! Die Moderatorin hatte zwar versucht, ihre Stimme zu verstellen, doch Palina Rojinski konnte sie von Anfang an nichts vormachen.

Enthüllung in Show 3: Anett Louisan war die Zuckerwatte

In Folge 3 zittern drei Masken: Der Floh, die Zuckerwatte und der Robodog. Wer muss seine Maske abnehmen? Es wird ein knappes Rennen zwischen der Zuckerwatte und dem Floh.

Die Zuschauer:innen haben sich im Voting für eine Maske entschieden. Die bezaubernde Zuckerwatte muss die Show verlassen - und ihre wahre Identität preisgeben.

Hinter der zuckersüßen Maske verbarg sich Anett Louisan! Rick Kavanian hatte die Sängerin mit seiner letzten Vermutung erraten und auch die Zuschauer:innen hatten im Voting auf die Musikerin getippt.

Anett Louisan ist vor allem begeistert, dass niemand ihre Stimme sofort erkannt hat.

Welche Überraschungen hält Staffel 10 noch bereit?

Enthüllung in Show 2: Uschi Glas war der Babylöwe

Vier Masken zitterten am Ende von Show zwei: Tapsi, der Babylöwe, der Robodog, der Floh und die Zuckerwatte. Die Entscheidung fiel letzten Endes zwischen Tapsi und Robodog - ein wahres Kuschel-Duell.

Es traf den Babylöwen. Er muss "The Masked Singer" verlassen. Doch wer verbarg sich denn nun hinter dem flauschigen Kostüm?

Es war keine Geringere als Uschi Glas! Das Rateteam lag damit mit seiner letzten Vermutung goldrichtig!

Ein bisschen "stinkt" es Uschi Glas, dass sie so früh erkannt wurde, so die Schauspielerin nach ihrer Demaskierung. Denn: Sie hatte laut eigener Aussage viel Spaß dabei, in die Rolle des Babylöwen zu schlüpfen.

Es ist und bleibt spannend in Staffel 10!

Enthüllung in Show 1: Hugo Egon Balder war die Couchpotato

Am Ende der ersten Show von "The Masked Singer" 2024 mussten mit dem Robodog, der Zuckerwatte, dem Floh und der Couchpotato vier Masken zittern, da sie das Publikum am wenigsten von sich überzeugen konnten. Am Ende hat es leider für die Couchpotato nicht gereicht. Sie schaffte den Einzug in die nächste Runde nicht.

Somit wurde sie als Erstes bei "The Masked Singer" 2024 enthüllt. Hinter dem Kostüm steckte eine riesige Überraschung: Hugo Egon Balder wurde als die Couchpotato enthüllt. Weder das Rateteam noch die Zuschauer:innen im Voting in der Joyn App hatten die Comedy-Legende auf dem Schirm!

In der "ProSieben Aftershow" verrät der 74-Jährige, dass er großen Spaß daran hatte, die Couchpotato zu verkörpern. Er selbst identifiziere sich sehr mit seiner Maske - sei er doch selbst auch eine Couchpotato.

Ich war auch ein großer Fan von mir. Hugo Egon Balder

Trotzdem kam niemand auf die Idee, diese Comedy-Legende könnte sich unter dem Kostüm verbergen. Dementsprechend war die Überraschung groß. Palina zeigt sich außerdem schwer beeindruckt von der Performance des Multitalents.

Alle wichtigen Infos zur Couchpotato und die Auflösung der Indizien kannst du hier nachlesen.

Dieser Auftakt verspricht eine spannende Staffel 10!