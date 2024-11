Er bringt Weihnachten ins Haus: Willy W. holt die Festtags-Stimmung zu "The Masked Singer"

Plüsch, Kitsch - und ugly Christmas-Sweater! Das sind die Vorlieben von Willy W. Und seine Weihnachts-Stimmung zelebriert der blaue Gefährte natürlich direkt auf der "The Masked Singer"-Bühne.

Anzeige

Das ist Willy W.

Besonders traditionsbewusst ist Willy W. in der schönsten Zeit des Jahres: Weihnachten! Er kann es kaum erwarten, seine ugly Weihnachtspullis aus dem Schrank zu kramen. Mit seiner Leidenschaft für das Fest infiziert er alle um sich herum mit dem Weihnachtsfieber - und koste es seinen letzten Fussel!

Anzeige

Anzeige

Das denkt das Rateteam

Folge 1: Willy W. betritt in Folge 1 als letzte Maske die Bühne. Mit „Nothing's Gonna Change My Love For You“ von Glenn Medeiros will er Publikum und Rateteams noch auf die letzten Meter überzeugen. Wer sich wohl hinter dem Plüsch-Fanatiker verbirgt?

Palina Rojinski meint, die markante Stimme von Willy W. zu kennen - nur woher? Sie ist sich zumindest sicher: Die Person unter der Maske liebt es, Leute zum Lachen zu bringen. Vielleicht ist Willy ja ein Comedian? Da kommt Palina auf Atze Schröder. Ihr Rate-Partner Rea Garvey glaubt, dass Willy seine Stimme etwas verstellt - und bringt Joko Winterscheidt ins Spiel. Palina hingegen kommt aufgrund des Namens noch auf Wilson Gonzalez Ochsenknecht.

Kamrad kommt auf das Indiz der Brille aus dem Hinweis-Clip zu sprechen. Zunächst war sein Tipp Mark Forster, er tendiert jedoch auch zu Joko Winterscheidt. Rate-Partnerin Yvonne Catterfeld tippt auf Hape Kerkeling. Auch der Name Bernhard Hoëcker wird während des Rätselns in den Ring geworfen.

Anzeige