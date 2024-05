Auch nach fünf Wochen ist die Energie und gute Laune des Flip Flop ungebrochen. Mit einem Song einer Musik-Legende wollen sie direkt ins Finale einziehen.

Das Wichtigste in Kürze Du hast die Folge verpasst? Sieh sie dir auf Joyn noch einmal kostenlos und in voller Länge an.

Der Flip Flop ist eine der Überraschungsmasken der 10. Staffel.

Im Halbfinale performt er zu "Billie Jean" von Michael Jackson und hat einige neue Indizien im Gepäck.

Flip und Flop und der King of Pop

Wie immer sind die beiden Party-Schuhe heiß darauf alle zum Feiern zu bringen. Dieses Mal mit "Billie Jean" von Michael Jackson. Große Fußstapfen, in die sie da treten.

Nach ihrem Auftritt überraschen sie das Publikum mit bunten Flip Flops! Sie steigen von der Bühne und verteilen sie unter den Fans - Palina bekommt leider keine, obwohl sie die mit ihren hohen Schuhen gebraucht hätte.

Zurück zum Ernst des Rätselns: Palina stellt erstmal klar, dass sie nicht glaubt, dass Michi und Smudo von den Fantastischen Vier sich unter dem Flip Flop verbergen. Mit dem Indiz der Nummer zehn kann sie nichts anfangen, doch der Stier bringt sie auf Spanien. Dabei ist der Weg zu Alvaro Soler und Nico Santos nicht weit, die beide in Spanien gelebt haben.

Auch Jan hat eine starke Vermutung: "Die Lochis" Heiko und Roman Lochmann. Die Flip Flops bedanken sich dafür mit einem Kompliment für seine Sonnenbrille. Die finden sie so toll, dass sie auch gern welche hätten. Vielleicht schlagen sie ja im Finale damit auf?

Rick ist weiterhin bei den Ehrlich Brothers - wer könne wohl besser einen zweiten Flip bzw. Flop aus dem Hut zaubern, als die Magier? Außerdem hätten die beiden in ihrem Merchandise Strandhandtücher, die super zu dem Flip Flop passen würden.

Coole Typen auf jeden Fall! Flip Flop

Und schon nach dem ersten Voting der Joyn App ist klar: Der Flip Flop ist direkt im großen Finale! Damit ist er die erste Maske, die als Finalist feststeht. Da gibt es vor Freude direkt ein "Umarmungs-Sandwich" mit Matthias Opdenhövel.

Frische Hinweise auf das Promi-Duo unter dem Flip Flop

Flip ärgert sich darüber, dass Flop so unordentlich ist. Er liebt nämlich Ordnung und Sauberkeit.

Auch ein aufgeschlagenes Buch mit einer unterstrichenen 10 auf einer der Seiten ist in der Unordnung zu sehen.

Ein Bild mit einem Stier im Sonnenuntergang ist zu sehen.

Das Tippen die Fans

Auch in der Joyn App wird weiter fleißig mit geraten. Das sind die aktuellen Top Tipps (Stand 4. Mai):

Heiko und Roman Lochmann (62 % und 54 %)

Christian und Andreas Ehrlich (14 % und 6%)

Nico Santos und Alvaro Soler (5 % und 5%)

Was bisher geschah

Der Flip Flop bringt nicht nur ordentlich Beachvibes und Sommergefühle ins "The Masked Singer"-Studio - er überzeugt auch jede Woche mit seiner Stimme und Performance. Besonders Geschwister-Pärchen sind im Fokus der Ratetipps, sowohl aus dem Netz, als auch dem Rateteam. Heiko und Roman Lochmann sind ganz vorn mit dabei, gefolgt von den Ehrlich Brothers Chris und Andreas Ehrlich. Bisher gab es folgende Indizien mit auf den Rätsel-Weg: Der Monstronaut, ein Kirschkernkissen, Milch, Kirschmarmelade, eine Filmklappe, eine Hafenstadt am Meer und zuletzt eine Goldene Henne und ein Smiley, oder auch "LOL".

Welche Maske sich den Sieg der 10. Staffel von "The Masked Singer" holen wird, siehst du am Samstag, 18. Mai ab 20:15 Uhr live auf ProSieben und Joyn.