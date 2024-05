Bei der rätselhaftesten Show Deutschlands kannst du nicht nur fleißig mitraten, sondern auch aktiv auf die Show einwirken und heute mitbestimmen, wer die 10. Staffel von "The Masked Singer" gewinnen soll - alles mit der Joyn App. Und so funktioniert's.

Das Wichtigste in Kürze Du hast die Folge verpasst? Sieh sie dir auf Joyn noch einmal kostenlos und in voller Länge an.

Das große Finale steht vor der Tür - nur noch drei Masken sind im Rennen um den Titel "The Masked Singer" 2024.

In der Joyn App kannst du mitbestimmen, wer den Sieg davon trägt und den begehrten Pokal erhält.

Obendrein kannst du auch noch Geld und ein Auto gewinnen.

Werde hier deinen heißen Tipp los

Du weißt schon ganz genau, wer sich unter dem Floh, dem Krokodil oder dem Flip Flop versteckt? Dann sag es uns in der Joyn App! Hier kannst du durchgehend deine Vermutungen abgeben, welche Stars sich unter den Masken verbergen.

Darüber hinaus kannst du jeden Samstag durch deine Stimme in der App mit entscheiden, welche Masken es in die nächste Runde schaffen. Am kommenden Wochenende geht es schon um den Sieg der Jubiläums-Staffel. Welchen Star siehst du ganz vorn?

Im Clip: Die Enthüllung des Robodogs

Diese Masken sind noch mit dabei:

Diese Masken wurden bereits enthüllt:

Wenn dich außerdem interessiert, was die anderen User:innen denken und tippen, sind hier noch einmal alle Tipps aus der App zusammengefasst.

Deine Chance auf den Gewinn!

Neben den regulären Votings haben wir dieses Mal sogar noch zwei Gewinnspiele für dich in petto - so kannst du Geld und ein Auto gewinnen.

Jede Woche versteckt sich ein neuer Star unter der zusätzlichen Maske des Mysteriums. Auch zu dieser Maske gibt es ein passendes Voting in der Joyn App. Wenn du hier vor der jeweiligen Enthüllung den richtigen Star errätst, hast du einmal pro Folge die Chance auf 1.000 Euro. In der Woche darauf fängt das Gewinnspiel dann wieder von Neuem an.

Gewinn einen Toyota im Wert von 40.000 Euro

Mit deiner Stimme für deine Lieblingsmaske kannst du außerdem an dem Gewinnspiel der Staffel für einen Toyota C-HR teilnehmen. Und das in jeder Show mit so vielen Losen, wie es Abstimmungen gibt. Oder anders: einmal pro Abstimmungsrunde.

Veranstaltet wird das Gewinnspiel von der Gewinn Arena - der Gewinn selbst wird von Toyota gesponsert.

Wird deine Stimme das Zünglein an der Waage sein? Versuch es doch einfach: Samstag, um 20:15 Uhr auf ProSieben und Joyn.