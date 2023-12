Anzeige

Mystisch und eins mit der Natur: Der Troll stach bei "The Masked Singer" mit seinem geheimnisvollen Auftreten heraus. Wer sich unter der Maske versteckte? Das erfährst du hier.

+++ Update, 23. Dezember 2023 +++

Erster Final-Exit: Der Troll scheidet als Viertplatzierter aus

Sie steckte unter dem Troll: Sängerin Mieze Katz. © ProSieben / Willi Weber

Der Troll hat es bis ins Finale von "The Masked Singer" 2023 geschafft - doch dort ist für ihn direkt Schluss: Er muss sich als erster vom Titel-Traum verabschieden. Doch wer steckt unter der Maske?

Diese Sängerin hauchte dem Troll Leben ein

Nach einer kurzen Werbeunterbrechung wurde das Rätsel um den geheminsvollen Troll gelöst! Unter der Maske befand sich keine Geringerere als die deutsche Sängerin Mieze Katz, Frontfrau der Band Mia.

Das war es mit der aktuellen Staffel von "The Masked Singer".

+++ Update, 23. Dezember 2023 +++

Wer ist der Troll? Tipps und Spekulationen

Der Troll liefert auch im Finale ab und begeistert mit Adele-Song. © ProSieben / Willi Weber

Folge 6: Der Troll kann mächtig stolz auf sich sein: Bis ins große "The Masked Singer"-Finale der 9. Staffel hat sich der lebendige Ur-Weise gesungen. Mit seiner ersten Final-Performance zu "Rolling In The Deep" von Adele kann er einmal mehr Publikum und Rateteam begeistern.

Rick Kavanian hat nach eigener Aussage "keine Ahnung", welcher Star dem Troll Leben einhaucht. Für Ruth Moschner könnte dagegen eine Komikerin infrage kommen: Aufgrund der zwei Libellen im Indizienclip, die für Zwillinge stehen könnten, ist ihre Vermutung Annette Frier. Judith Williams spekuliert, ob nicht auch Bill Kaulitz unter dem Troll stecken könnte. Seine Frisur sei schließlich "auch ein Windspiel", das die Unternehmerin als Hinweis deutet.

Nach der ersten Runde im Finale ist allerdings schon Schluss für den Troll: Er geht als Viertplatzierter aus der 9. Staffel "The Masked Singer".

Folge 5: Der Troll will sich im Halbfinale mit "Hijo de la Luna" von Mecano in die Herzen der Zuschauer:innen singen.

Rea Garvey gibt offen zu: Er ist Fan vom Troll - ein sogenannter "Trolli", wie er sagt. Er tippt auf eine erfolgreiche Sängerin, die bei "The Masked Singer" eine Herausforderung sucht. Seine Vermutung: Maite Kelly. Rick Kavanian hingegen glaubt aufgrund der dargebotenen Dramatik an eine Schauspielerin unter dem Troll. Am Ende geht er aufgrund der im Indizienclip gezeigten Blume mit Nina Hagen. Auch Ruth Moschner hat gleich drei Personen im Kopf: Sie tippt wie Rick auf eine Kelly, und zwar auf Kathy. Wen sie sich aber auch vorstellen kann: Mieze Katz oder Judith Williams.

Doch wen aus dem Duell schicken die Zuschauer:innen direkt ins Finale? Es ist der Troll. Er singt damit weiterhin um den Titel und bleibt nach wie vor anonym.

Folge 4: In dieser Woche versucht sich der Troll an einem echten Dance-Welt-Hit. Er performt "When Love Takes Over" von David Guetta und Kelly Rowland. Sowohl Publikum als auch das Rateteam sind begeistert. David Kebekus denkt im Anschluss an eine bekannte Stimme. Man habe das alles schon einmal gehört, ist er sich sicher. Seiner Schwester Carolin kommt die Stimme ebenfalls bekannt vor. Sie tippt auf Mieze Katz, die Frontfrau der deutschen Band "Mia". Ruth Moschner lobt den Troll in höchsten Tönen: "Deine Stimme ist außergewöhnlich". Aufgrund des roten Lippenstiftes aus den Indizien des Trolls kann sie sich die Schauspielerin Jana Pallaske oder aber die Unternehmerin Judith Williams unter der Maske vorstellen.

Im Duell gegen Klaus Claus zieht der Troll trotz starker Performance den Kürzeren. Somit muss er um den Einzug ins Halbfinale zittern.

Doch in der Dreier-Entscheidung zwischen dem Troll, dem Lulatsch und dem Kiwi sieht es viel besser aus: Der Troll kommt als erste Maske weiter.

Folge 3: Der müde Troll reckt sich für seine Darbietung bei "The Masked Singer" und singt die Dance-Nummer "History Repeating" von Shirley Bassey. Bei seiner Performance zeigt er Gesangs- und Tanztalent, indem er mit einem weißen Hund das Tanzbein auf der Bühne schwingt. Kurz darauf performt der steinige Riese "Count On Me" von Bruno Mars. Nach all dem Trubel hat er sich auf alle Fälle eine Pause redlich verdient.

Alec Völkel und Sascha Vollmer von The Bosshoss sind unterschiedlicher Meinung. Während Sascha an die Naturverbundenheit appelliert und Jana Pallaske unter der Maske vermutet, nennt Alec Carolin Kebekus. Die Komikerin kann zum einen hervorragend singen und muss durch ihr Baby-Bäuchlein die Auftritte etwas langsamer und gemächlicher angehen. Eine verlässliche Spur?

Das stimmliche Talent erkennen auch Ruth Moschner und Alvaro Soler an. Die beiden vermuten im Kostüm die deutsch-amerikanische Fernsehmoderatorin Judith Williams. Diese besitzt schließlich eine tiefe Sopranstimme, eine Opernausbildung und "viel Moos", wie Ruth bestätigt.

Folge 2: Geheimnisvoller Auftritt in Show 2! Mit einem Mash-up aus Enyas "Adiemus" und "No Limit" von 2 Unlimited zeigt der Troll erneut, was in ihm steckt. Ruth Moschner verortet den Troll in die "Oper-Schlager-Welt". Heiße Kandidat:innen unter der Maske sind für das "The Masked Singer"-Urgestein ESC-Star Conchita Wurst oder einer der Kaulitz-Brüder, Bill Kaulitz oder Tom Kaulitz. Alvaro Soler geht derweil in Richtung Kelly Family: Kathy Kelly ist sein Guess. Rategast Heiner Lauterbach wirft den Namen seiner Schauspielkollegin Katja Riemann in den Ratetopf.

Folge 1: Endlich kommt der Troll zum Vorschein! Auf der "The Masked Singer"-Bühne stellt er sein Können unter Beweis. Nach seiner atemberaubenden Performance zu "The Scientist" von Coldplay sind Publikum und Rateteam begeistert. Für das Panel steht fest: Unter dem Troll steckt eine professionelle Sängerin. Ruth Moschner schwankt zwischen Mimi Fiedler und Sandra Nasić. Jenke von Wilmsdorff glaubt ebenfalls, die zauberhafte Stimme von Mimi Fiedler erkannt zu haben. Alvaro Soler tippt auf Sandra Nasić von den Guano Apes.

Mögliche Indizien zum Troll

Indizien Folge 6

Zum Glück hat der Troll seine Auftritte bei "The Masked Singer" nicht verschlafen. Sonst hätte es der uralte Weise nicht bis ins Finale geschafft!

Der Troll dekoriert für Weihnachten. Ist der geschmückte Weihnachtsbaum ebenfalls ein Indiz?

Und was haben rote Rosen mit dem Troll zu tun?

Indizien Folge 5

Der Troll, der nach seinem letzten Wackeln sehr traurig ist, wird von zwei Libellen getröstet.

Er bekommt einen Tannenbaum geschenkt, den er mit Moos bedeckt.

Zwischenzeitlich sind außerdem Männer mit Anzügen zu sehen. Zuerst trägt einer einen Tannenbaum im Hintergrund, danach packen zwei Geschenke aus und haben Spaß an dem Gag-Gift: eine wassersprühende Blumen-Attrappe.

Zudem hängt der Troll eine Brille und ein "Sehr gut"-Schild an seinen neuen Baum. Der Hinweis gibt Rätsel auf ...

Indizien Folge 4

Der Troll macht sich auf zum Wandertag. Es geht in die große Stadt.

Die Rush Hour in der Großstadt verwirrt den Troll.

An der Bushaltestelle ist Werbung für roten Lippenstift zu sehen.

Wieder zu Hause angekommen will der Troll mit einem Duschkopf statt Kopfhörern Musik hören.

Indizien Folge 3

Nach seinem anstrengenden Auftritt in Folge 2 muss sich der Troll erst mal im Wald ausruhen.

Er betont, wie sehr er die Erde liebt. Das war schließlich auch deutlich zu sehen, als er die Weltkugel bei seinem Auftritt umarmt hat.

Ihm wird vom Klatschen abgeraten - es könnten ja dabei die Funken fliegen!

Vor der Performance in Folge 3 muss der steinige Riese zur Ruhe kommen. Was könnte da besser sein als eine gepflegte Steinmeditation?

Im Wald fliegen die Libellen umher und ein Schild warnt vor Zebrastreifen.

Indizien Folge 2

Der Troll redet mit Bäumen. Die Liebe zu Bäumen geht aber noch weiter: Hat der Troll eine Baum-Patenschaft?

Der Troll lauscht den Klängen der Natur. In der realen Welt kommt er aber auch des Öfteren mit Flugzeugen in Berührung.

Ein weiteres Indiz beim Troll ist ein buntes Windspiel.

Ist die Weltkugel auf der Bühne ein weiterer Hinweis?

Indizien Folge 1

Der Troll ist umgeben von der Magie der Natur und befindet sich in den Tiefen eines abgelegen Ortes. Fest mit der Erde verbunden, ist der Troll so alt wie die Erde selbst.

Könnte der Troll etwas mit einem Flugdrachen zu tun haben?

Weiteres Indiz? Libellen schwirren umher und suchen nach dem Troll.

Auf der Suche nach dem Troll wird der Hinweis "< 18" eingeblendet. Ist der Troll etwa noch nicht volljährig?

Der Troll hatte bei seinem ersten Auftritt bei "The Masked Singer" Gänsehaut.

Tipps der Fans aus der Joyn-App

Wer verbirgt sich hinter dem Troll? In der Joyn-App sind sich die Fans einig: Hinter der Maske muss eine Frau stecken. Das sind die Favoritinnen der Zuschauer:innen nach der 5. Folge:

(Stand: 23. Dezember 2023)

"The Masked Singer" siehst du immer samstags um 20:15 Uhr auf ProSieben und Joyn.

+++ Update, 29. November 2023 +++

Die Fans haben eine klare Favoritin

Der Troll überzeugt in Show 2 der neuen Herbststaffel "The Masked Singer" 2023. © ProSieben / Willi Weber

Welcher Star steckt unter dem Troll? Wenn es nach dem Fan-Voting auf der Joyn-App geht, haben sich die meisten User:innen auf eine bekannte Sängerin eingeschossen. Mit 61 Prozent der Stimmen führt Kathy Kelly, die als Mitglied der amerikanisch-irischen "Kelly Family" weltberühmt wurde, aktuell das Ranking an. Dagegen sind Unternehmerin Judith Williams mit 17 Prozent und Sängerin Nina Hagen mit 5 Prozent im Voting weit abgeschlagen.

Das nächste Mitglied der "Kelly Family" bei "The Masked Singer"?

Ist der Troll damit schon enttarnt oder sind die Fans beim Troll auf dem Holzweg? Wenn die Zuschauer:innen recht behalten, wäre Kathy Kelly bereits das dritte Mitglied der "Kelly Family", das bei "The Masked Singer" unter einer Maske steckt(e). Bruder Angelo Kelly hauchte in der 2. Staffel der Kakerlake Leben ein, Schwester Patricia Kelly wagte sich als Diamantula, die später zu Mystica wurde, auf die große Bühne in Staffel 8. Bald werden wir erfahren, welcher Star unter dem Troll steckt - vielleicht ja schon in Show 3!

+++ Ursprüngliche Meldung +++

Der Troll ist ein besonnener Mahner

Ihm macht keiner etwas vor. Der Troll ist älter als die Menschheit selbst und lebt seit jeher im Einklang mit der Natur. Er ist ein wahrlicher Quell unübertroffener Weisheit, weshalb er mit finsterer Miene dreinblickt, wenn er dabei zusieht, wie die Menschheit mit dem Planeten Erde umgeht. Die Unruhen dieser Welt bereiten ihm ernsthafte Sorgen.

Lerne jetzt die anderen Masken kennen!

Neben dem Troll rocken diese acht Masken die große "The Masked Singer"-Bühne in der Herbststaffel:

Gibt es eigentlich Trolle? "Galileo" ist der Sache auf den Grund gegangen News Trolle: Worin sich Fabelwesen und Internettrolle ähnlich sind Trolle sind in der Mythologie menschenähnliche Fabelwesen und im Internet nervige Provokateure. Was die beiden aber doch gemeinsam haben und worin sie sich unterscheiden, haben wir hier mal zusammengetragen. 18.11.2023

12:00 Uhr

Brandaktuell: Das Staffel-9-Quiz mit den neuen Masken!

"The Masked Singer" siehst du immer samstags um 20:15 Uhr auf ProSieben.