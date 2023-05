Anzeige

Im Finale von "The Masked Singer" 2023 wird es noch einmal richtig spannend. Gleich vier Enthüllungen warten auf dich. Wer wird sich zu erkennen geben? Diese Stars werden hoch gehandelt.

Fans, die vom ganzen Rätseln und Knobeln schon schlaflose Nächte haben, bekommen bald wieder friedlich die Augen zu. Im großen Finale von "The Masked Singer" 2023 werden alle Fragen beantwortet.

Vier Enthüllungen im "The Masked Singer"-Finale 2023

Vier Masken sind noch im Rennen, vier Masken werden in der finalen Show demaskiert. Daran gibt es keinen Weg vorbei. Der Igel, der Schuhschnabel, der Frotteefant und Mystica, die früher mal Diamantula hieß, geben auf der Bühne aber noch einmal alles, um den Moment der Wahrheit so weit wie möglich hinauszuzögern - und um sich den Sieg zu schnappen.

Welche Stars werden demaskiert?

Wer könnte im Finale auf der Bühne stehen? Welche Stars könnten sich offenbaren? Das ist zwar noch ein gut gehütetes Geheimnis, doch die Fans haben in der JoynMe App abgestimmt und ihre Vermutung mit der Community geteilt. Das sind die heißesten Tipps.

Ist Mystica Patricia Kelly?

Besonders einig sind sich die Fans bei Mystica. Hinter der geheimnisvollen Spinnen-Maske vermuten satte 89 Prozent (Stand: 2. Mai 2023) Profisängerin Patricia Kelly. Liegen die Fans richtig? Das weiß im Moment noch niemand, immerhin ist "The Masked Singer" immer für eine Überraschung gut.

Steckt Melissa Khalaj im Frotteefant?

Beim Frotteefant sind sich die meisten nicht ganz so einig. "Nur" 63 Prozent sind sich sicher, dass "The Voice Kids"-Moderatorin Melissa Khalaj der Frotteefant ist. Als erste plüschige Maske hat es der Frotteefant geschafft, das Herz von Rea Garvey zu erobern. Auch die Zuschauer:innen kriegen von ihm nicht genug und wählten ihn ins Finale. Doch ob er sich auch den Sieg holt, steht noch in den Sternen.

Enthüllt der Schuhschnabel Luca Hänni?

Im Schuhschnabel steckt ein Sänger - daran glauben die meisten Fans. 57 Prozent tippen dabei auf Luca Hänni. Egal, welcher Star im Kostüm steckt, er muss jede Menge Power mitbringen, um dieser energiegeladenen Maske gerecht zu werden. Ob es tatsächlich der DSDS-Gewinner ist, zeigt sich im Finale.

Verbirgt sich Stefanie Kloß im Igel?

Für das meiste Kopfzerbrechen sorgt der Igel. Lediglich 46 Prozent der Fans sind sich einig, dass hinter der Maske Silbermond-Frontfrau Stefanie Kloß steckt. Ohne Probleme zuckelte der Igel ins Finale - erobert er auch das Siegertreppchen?

Das Finale von "The Masked Singer" 2023

Schon am kommenden Samstag, 6. Mai 2023, kommst du in den Genuss der finalen Folge von "The Masked Singer". Sei um 20:15 Uhr bereit, denn dann gibt es das grandiose Spektakel live auf ProSieben.