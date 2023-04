Das Wichtigste in Kürze Endlich zeigt er sich, der Frotteefant! Bei "The Masked Singer" gehört er zu den neuen Masken von Staffel 8.

Er ist flauschig, tollpatschig und hat einen Puschelschwanz. Mehr Infos über die Maske kannst du hier nachlesen.

Anzeige

Einfach kuschelig! Der Frotteefant gibt in der ersten Folge sein Debüt auf der "The Masked Singer"-Bühne. Welche Geheimnisse er in petto hat, kannst du hier nachlesen.

Der Frotteefant tritt als flauschiges Kuscheltier auf die Bühne von "The Masked Singer" 2023. Ob er mit seinem knuddeligem Äußeren die Herzen der Zuschauer:innen erobert?

Wer ist der Frotteefant? Alle Spekulationen

Der Frotteefant hat sich auf der Bühne zu erkennen gegeben und das Rätselraten des Rateteams angeregt. Rea Garvey vermutet Lena Meyer-Landrut hinter der Maske. Wincent Weiss denkt eher an Bibi von "Bibi's Beauty Palace". Ruth Moschners Tipps lauten Enissa Amani oder Bahar Kizil.

Anzeige

Anzeige

Tipps der Fans aus der JoynMe App

Die Fans haben in der JoynMe App einige Vermutungen angestellt. Das isn die Tipps:

Mirja Boes (37 %) Melissa Khalaj (18 %) Lena Meyer-Landrut (15 %) Evelyn Burdecki (5 %) Jella Haase (3 %)

Stand: 3. April 2023

Mögliche Indizien

Hier findest du mögliche Indizien zum Frotteefant

Tante Trudi hat den Frottefant genäht und nennt ihn liebevoll "Elfi"

Er möchte ein schönes Outfit, doch das orangefarbene Kleid von Tante Trudi gefällt ihm nicht.

Anzeige

So entstand der Frotteefant

Tante Trudi hat ihn liebevoll per Hand aus alten Handtüchern genäht. Seine Ohren zeigen an, wie es ihm geht: Ist der Frotteefant glücklich, stehen sie fröhlich ab. Ist er traurig, hängen sie herunter.

Mit ihren Händen kann die Maske nur schwer greifen und ist deswegen ungewollt tollpatschig. Das Kostüm zeichnet viele liebevolle Details wie der Puschelschwanz aus.

Anzeige

Anzeige

Entscheide in der JoynMe App

Von Folge zu Folge wird sich der Frotteefant verändern. In der JoynMe App hast du die Möglichkeit, mit über das Outfit der Maske zu bestimmen.

Eine kuschelige und leichte Maske

400 Arbeitsstunden sind in das flauschige Kostüm geflossen, wie Gewandmeisterin Alexandra Brandner verrät.

Der Frotteefant zählt mit vier Kilo zu den leichteren Masken. Für seinen Kuschellook haben wir über zwölf Meter weiches Frottee und einen besonderen Walkloden verarbeitet. Alexandra Brandner

Wie sich der Frotteefant schlägt, siehst du jeden Samstag bei "The Masked Singer" 2023. Immer ab 20:15 Uhr gibt es eine neue Folge, live auf ProSieben.

Schau dir die anderen Masken hier an:

Wer ist raus bei "The Masked Singer"? Wer ist noch dabei? In Folge 1 wurde das Känguru enthüllt. Der Clip zeigt die Känguru-Enthüllung.