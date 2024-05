Heiko und Roman Lochmann, die Ehrlich Brothers oder doch Bill und Tom Kaulitz? Für das Rateteam ist klar, es können eigentlich nur Geschwister im zweifachen Flip Flop stecken. Aber wie gut stützen die Indizien diese Vermutungen?

Anzeige

Das Wichtigste in Kürze Du hast die Folge verpasst? Sieh sie dir auf Joyn noch einmal kostenlos und in voller Länge an.

Der Flip Flop überrascht alle! Nach seinem Auftritt in Show drei ist klar: Es stecken zwei Promis unter der Doppelmaske.

Die Top-Tipps kommen aus dem Kreis berühmter Brüder : Heiko und Roman Lochmann und Chris und Andreas Ehrlich.

Doch passen diese Tipps auch wirklich zu den Indizien der Maske? Sehen wir uns das mal genauer an ...

Updates zu den Indizien des Flip Flops 19.05.2024 • 15:51 Uhr Jetzt sollte es doch klar sein - oder? Als Super-Indiz zeigt uns der Floh vor seinem letzten Auftritt der Staffel zwei süße grüne Dinosaurier. 19.05.2024 • 15:49 Uhr Zwei Buben unter dem Flip Flop Vor seinem ersten Auftritt im Finale versorgt uns der Flip Flop mit einem letzten regulären Indiz: Zwei Spielkarten zeigen zwei Herz-Buben. 07.05.2024 • 09:24 Uhr Flops Unordnung bringt neue Indizien In der Flip-Flop-WG herrscht Unordnung. Besonders auf die Palme bringt Flip bei Flops Durcheinander, dass Indizien einfach herumliegen. Die schauen wir uns dafür umso genauer an. In einem aufgeschlagenen Heft ist auf einer Seite eine große unterstrichene 10 zu sehen.

An der Wand hängt ein Bild, mit einem Stier im Sonnenuntergang. Die Lochis in Spanien? Auch wenn Palina aufgrund des Stiers auf Spanien und Alvaro Soler und Nico Santos unter dem Flip Flop tippt, scheint die Lösung dieses Indizes viel leichter: Heiko und Roman Lochmann haben am 13. Mai Geburtstag - und sind damit vom Sternzeichen beide Stier. Zu den Ehrlich-Brothers Christian und Andreas Ehrlich würde die zehn gut passen. Denn Ende dieses Jahres werden sie mit einem neuen Programm auf Tour gehen, dass laut ihrer eigenen Aussage "Die besten Illusionen aus zehn Jahren Tour" enthält. 30.04.2024 • 15:22 Uhr Neue Indizien - alte Vermutungen? Auch in Ausgabe 4 der 10. Staffel "The Masked Singer" werden wir mit neuen Indizien versorgt. So auch für den Flip Flop. Diese Hinweise kamen hinzu: Auffällig präsent ist die Formulierung von Flip, dass seine "Voice" zuerst zu hören war.

Eine goldene Henne fliegt beim Basteln der zwei umher.

Mal wieder wird ein Indiz zerstört: ein Bild eines lachenden Smileys aka. "LOLs". "Lochis" oder Ehrlich Brothers - Passt das noch? 2017 war das Zwillingspaar als zusätzlicher Coach für die Battles bei "The Voice Kids" zu Gast und unterstützten die kleinen Stars bei der Vorbereitung auf ihren großen Auftritt. 2018 gewannen die Lochis als allererste in der Kategorie "Online Stars" die Goldene Henne. Bevor sie heute als Musik-Duo "HE/RO" auftreten, waren Heiko und Roman Lochmann als "Die Lochis" bekannt und boten in ihren Youtube-Videos unter anderem (Sketch-)Comedy und Unterhaltung. Die Ehrlich Brothers waren hingegen auch schon bei der Verleihung der Goldenen Henne zu Gast. Gewonnen haben sie jedoch noch keine. Mit Spaß kennen sich die beiden bestens aus: Sie waren bereits bei "Verstehen Sie Spaß Kids" und "Verstehen Sie Spaß?" zu sehen. Einmal wurde Chris Ehrlich dabei sogar Opfer von seinem eigenen Bruder Andreas Ehrlich. Auch dass der Flip Flop gern bastelt, würde super zu den Illusionisten passen - für ihre ausgefallenen Tricks werden sie wahrscheinlich einige Zeit an der Werkbank sitzen.

"The Masked Singer" - die 10. Staffel verpasst? Alle Folgen zum Nachschauen auf Joyn.

Anzeige

Anzeige

Der Flip Flop im Doppelpack

Sind es die Ehrlich Brothers oder doch die Lochis? Nachdem die Katze aus dem Sack und klar war, dass es sich bei der flippigen Maske um zwei Promis handelt, drehen sich die Spekulationen mehr und mehr um Geschwister oder sogar Zwillinge. Die Top Vermutungen aus der Joyn App sind die Youtube-Stars Heiko und Roman Lochmann fast gleichauf mit dem Zauberer-Duo Chris und Andreas Ehrlich. Doch wie gut lassen sich die Indizien auf die Tipps aus dem Rateteam und der Community anwenden? Hier noch einmal alle Indizien der vergangenen drei Shows:

Folge 1:

Normal sein war für den Strandschuh nie Teil seines Plans. Seine Karriere ist genauso verrückt wie er.

Am Strand hängt der Flip Flop mit einem Kuscheltier des Monstronauten ab.

Kurz bevor es losgeht, wird ihm noch ein Kirschkernkissen in seine Box gelegt.

Anzeige

Folge 2:

Mit "The Masked Singer" will er seine Jugend nachholen und Party machen.

Außerdem hat er eine Flasche Milch bereitstehen - ob er die einfach gern trinkt?

Zum Schluss gibt es noch ein Glas Kirschmarmelade dazu.

Folge 3:

Eine Filmklappe wird ins Bild gehalten - war der Flip Flop vielleicht schon in Hollywood unterwegs?

Außerdem zerschlägt der Flip Flop - natürlich aus Versehen - ein Bild der türkischen Stadt Halfeti.

Im Duett mit dem Floh gibt es außerdem noch einen Fan-Schal der Eintracht Frankfurt.

Anzeige

Die Lochis unter dem Flip Flop: Kann das sein?

Schon bevor bekannt war, dass der Flip Flop aus zwei Promis besteht, waren Roman (l.) und Heiko (r.) Lochmann Gesprächsthema für die Maske. © picture alliance / Geisler-Fotopress / Thomas Bartilla

Unter dem Monstronaut hatte sich in der 4. Staffel von "The Masked Singer" Thore Schölermann versteckt. Wenn also damit auf den "The Voice of Germany"-Moderator hingewiesen wird, passt das gut zu den Zwillingen. Denn 2020 hatte Thore in ihrem Film "Takeover - Voll vertauscht" einen Gastauftritt.

Dass die Karriere der Lochis verrückt ist, wird wohl kaum jemand bestreiten können: Schon vor ihrem 18. Geburtstag sind sie Youtube-Stars, haben mehrere Alben herausgebracht, spielten in einem Kinofilm die Hauptrollen und waren bereits auf Tour.

Die Kirschen, die bei beiden Masken als Indizien vorkamen, sind dagegen schwieriger einzuordnen. Vielleicht geht es dabei mehr darum, dass Kirschen oftmals zu zweit an einem Stil geerntet werden. So sind auch die Brüder unzertrennlich.

"The Masked Singer" - die 10. Staffel, ab 6. April 2024, immer samstags live um 20:15 Uhr auf ProSieben und auf Joyn.

Anzeige

Die Milch passt fast zu gut zu den Lochis

Mit zarten zwölf Jahren starteten die beiden ihre rasante Karriere bei Youtube. Kein Wunder, dass sie jetzt ihre Jugend nachholen wollen. Damals war für Party bestimmt nicht viel Zeit. Das erste Youtube-Video der beiden damals trägt den griffigen Titel "Milch einschenken FAIL" - dort erklärt Roman, wie man am besten Milch in ein Glas füllen sollte - oder eben nicht.

Die Filmklappe stünde sicherlich in dem Zusammenhang für die beiden Filme, bei denen Roman und Heiko bereits vor der Kamera standen "Bruder vor Luder" und "Takeover - Voll vertauscht".

Der Fan-Schal des Fußball-Vereins Eintracht Frankfurt deutet ebenfalls auf die Youtube-Stars hin, denn sie sind beide bekennende Fans des Clubs und waren 2021 sogar schon mal beim Eintracht-FM-Kommentator Lars Weingärtner zu Gast.

Jetzt mal Ehrlich …

Die Brüder Chris (r.) und Andreas (l.) Ehrlich stehen seit Jahren gemeinsam auf der Bühne. Nun auch bei "The Masked Singer"? © picture alliance / Hein Hartmann / Geisler-Fotopress

Auch das Leben der Ehrlich Brothers kann man wohl als "verrückt" bezeichnen. Sie gehören zu den bekanntesten und größten Magiern in Deutschland und begeistern Tausende mit ihren Illusionen. Musik haben die beiden auch schon gemacht und 2019 ein eigenes Album herausgebracht.

Bei "The Masked Singer" wurde einer der beiden schon einmal vermutet. Und zwar unter dem Monstronaut - ob das die Anspielung durch das Kuscheltier ist?

Ähnlich wie bei den Lochmann-Zwillingen würde natürlich auch hier die zusammenhängende Kirsche sehr gut zu dem Zauberer-Duo passen. Bereits seit ihrer Jugend stehen sie gemeinsam auf der Bühne.

Mit ihrer Leidenschaft für die Magie, die bei beiden sehr früh angefangen hat, verbrachten die beiden viel Zeit an der heimischen Werkbank. Zusammen mit ihrem Vater haben sie dort ihre Illusionen selbst gebaut. Ob da noch viel Zeit für Party war?

Rick Kavanian vermutet Bill und Tom Kaulitz unter dem Flip Flop News Die Maske überrascht immer wieder aufs Neue Tom und Bill Kaulitz unter dem Flip Flop? Der Flip Flop ist nicht nur ein Promi (oder Schuh), sondern gleich zwei! Das Rateteam ist baff und spekuliert direkt los: Wer versteckt sich unter den Masken? 03.05.2024

09:28 Uhr

Führen die Ehrlich Brothers uns an der Nase herum?

Neben ihren Bühnenprogrammen hatten die Geschwister schon eine eigene Show "Die Ehrlich Brothers präsentieren: Showdown der weltbesten Magier". Außerdem kann man ihre Illusionen wohl als regelrecht filmreif bezeichnen. Vielleicht steht dafür ja die Filmklappe.

Die Ehrlich-Brüder haben nicht nur einen, sondern schon mehrere Weltrekorde aufgestellt. Darunter auch der des "Zaubertricks mit den meisten beteiligten Zuschauern". Zum ersten Mal ergatterten sie sich diesen Titel 2016 im Heimat-Stadion der Eintracht Frankfurt, dem Deutsche Bank Park, ehemals Commerzbank Arena.

Außerdem erwähnt der Flip Flop, dass er an dieser "Illusion" jahrelang gearbeitet habe. Und genau das ist das tägliche Geschäft der beiden Magier.

Wie die Stadt Halfeti und die Milch allerdings zu den beiden passen, bleibt abzuwarten. Wie es mit dem Flip Flop und auch allen anderen Masken weiter geht, siehst du immer samstags um 20:15 Uhr auf ProSieben und Joyn.