Geheimnisvoller Herbst! Alle wichtigen Infos zur 9. Staffel von "The Masked Singer" 2023

Das Wichtigste in Kürze Die 9. Staffel "The Masked Singer" steht in den Startlöchern.

Alle Spekulationen rund um die Masken und das Rateteam findest du hier. Mit dem Newsblog verpasst du keine Geschehnisse mehr!

Anzeige

Die 9. Staffel von "The Masked Singer" steht kurz bevor! Wann das Rätselraten losgeht und alle weiteren Infos findest du hier.

"The Masked Singer": So geheim war noch keine Staffel

Noch nie war eine Staffel von "The Masked Singer" so geheim, wie in diesem Jahr. Nicht nur die Identitäten unter den Masken bleiben in diesem Herbst unter Verschluss. Auch die Masken selbst, so munkelt man, werden erst in Show 1 verraten.

Lediglich Moderator und Starttermin sind bisher bekannt: Matthias Opdenhövel bleibt der erhoffte Fels in der Brandung! Auch in der 9. Staffel wird er das Erfolgsformat über die Bühne bringen. Startdatum der Herbststaffel ist übrigens Samstag, 18. November 2023. Um 20:15 Uhr kannst du "The Masked Singer" wie gewohnt live auf ProSieben oder Joyn schauen.

Anzeige

Anzeige

Wer sitzt im Rateteam?

Anzeige

Welche Masken sind dabei?

Die Masken sind in dieser Staffel "high confidential"! Offiziell werden die neuen Edel-Kostüme erst in Folge 1 vorgestellt. Doch bereits jetzt brodelt die Gerüchteküche. Bekommt der Toast endlich seine Freunde Baguette und Croissant auf der Bühne zu sehen? Folgt auf den Engel nun endlich der Teufel? Und wann bekommen Monsterchen, Monstronaut und Mülli Müller einen monströsen Nachfolger? Alle Gerüchte rund um die Masken der neuen "The Masked Singer"-Staffel findest du hier.

Anzeige

Anzeige

Spoiler: Das sind die Maskenwelten der Herbststaffel

So geheim wie diese Staffel, war noch keine zuvor. Weder das Rateteam, noch die Masken werden im Vorfeld kommuniziert. Allerdings sind nun brandheiße Infos zu den ersten Maskenwelten durchgesickert. Den Anfang macht eine mysteriöse Eiswelt! Kannst du die Indizien zuordnen und die Masken erkennen?

Im "The Masked Singer"-Newsblog immer aktuell unterwegs

Du willst kein Indiz verpassen und alle Infos rund um "The Masked Singer" abfangen? Kein Problem! Im Newsblog findest du alle aktuellen Geschehnisse rund um die Erfolgsshow.

Wie gut kennst du dich mit "The Masked Singer" aus?

Welchen Song performte der Schuhschnabel im Finale von Staffel 8? In welcher Staffel trat der Hummer auf? Und wie viele Folgen von "The Masked Singer" gab es bisher überhaupt? Du glaubst, du kannst diese Fragen beantworten? Dann teste jetzt dein Wissen rund um "The Masked Singer" auf unserer Quiz-Seite!

Deutscher Fernsehpreis für "The Masked Singer"

Höchste Anerkennung für fantastischen Kostüme! Auf dem Deutschen Fernsehpreis 2023 wurde dem "The Masked Singer"-Team die höchste Ehre zuteil. In der Kategorie "Beste Ausstattung Unterhaltung" gewann die Crew den Deutschen Fernsehpreis. Wie die Verleihung lief und wer sonst noch so abräumte, erfährst du hier!

Die 9. Staffel von "The Masked Singer" siehst du ab 18. November 2023 samstags live um 20:15 Uhr auf ProSieben und auf Joyn.