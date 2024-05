Im Halbfinale von "The Masked Singer" wird es ernst - aber nicht ohne die nötige Portion Sportsgeist. Der Floh würde Schnecki sogar an einen seiner Kollegen ausleihen. Wer ist das? Und was würde die Maske währenddessen tun?

Anzeige

Das Wichtigste in Kürze Du hast die Folge verpasst? Sieh sie dir auf Joyn noch einmal kostenlos und in voller Länge an.

Nach dem Halbfinale stehen die Finalisten fest: Der Floh, das Krokodil und der Flip Flop dürfen auf den Sieg hoffen.

Dabei ist von erbittertem Konkurrenzkampf unter den Masken nichts zu spüren. Der Floh würde sogar gern mal ein Bier mit seinen Kollegen trinken gehen.

Anzeige

Anzeige

Geht Schnecki fremd?

Kurz vor der Entscheidung, wer als Erstes ins Finale einziehen darf, möchte Matthias Opdenhövel vom Floh wissen, wem seiner Kumpels er denn Schnecki einmal ausleihen würde. Nach kurzem Überlegen verrät die Maske, dass er seine beste Freundin Flip oder Flop geben würde.

"The Masked Singer" - die 10. Staffel, ab 6. April 2024, immer samstags live um 20:15 Uhr auf ProSieben und auf Joyn.

Anzeige

Floh, Schnecki und der Flip Flop - echte Kumpel

Doch damit nicht genug! Der Floh ergänzt: Wenn er Schnecki Flip geben würde, könnte er in der Zeit mit Flop ein Bier trinken gehen und wenn Flop Schnecki hätte, könnte der Floh mit Flip auf ein Bier gehen.

Dann wär keiner allein. Der Floh

Eine klassische Win-win-win-Situation. Ob Flohs Vorliebe für Bier vielleicht sogar ein weiteres Indiz ist?

Wer wirklich unter dem Floh, dem Flip Flop und dem Krokodil steckt, erfährst du im großen Finale, am 18. Mai live auf ProSieben und Joyn. Bestimm außerdem in der Joyn App mit, wer "The Masked Singer" 2024 gewinnt.