"The Masked Singer" 2023: Groß, größer, der Lulatsch! Die nächste Maske ist enthüllt

Mit seiner Größe zieht er überall Aufmerksamkeit auf sich: Der Lulatsch ist der neue Masken-Rekordhalter bei "The Masked Singer".

Wer ist der Lulatsch? Tipps und Spekulationen

Drei Meter groß, ein Auge, fünf Zähne: Der Lulatsch darf endlich seine Rekordgröße auf der großen "The Masked Singer"-Bühne zur Schau stellen. Doch wer könnte darunter stecken? Einen richtigen Reim auf den Lulatsch können sich Ruth Moschner und ihre Kollegen allerdings noch nicht machen.

Das sind mögliche Indizien zum Lulatsch

In seiner Welt dreht sich alles um Freundschaft.

Der Lulatsch ist tollpatschig und superflauschig.

Der Lulatsch ist sehr groß. Steckt hinter der Maske auch eine große Person?

Der Lulatsch bei "The Masked Singer" 2023

Eine größere Maske gab es in der "The Masked Singer"-Historie noch nie! Mit über drei Metern ist der Lulatsch die größte Maske, die jemals auf der Bühne stand. Doch seine Größe und Stärke sind eher Fluch als Segen, denn er kann sich nicht verstecken und stößt sich zudem ständig den Kopf. Das hält ihn aber nicht davon ab, auf der großen "The Masked Singer"-Bühne alles zu geben! Zu "I Want You Back" von The Jackson 5 begeistert er Publikum und Rateteam.

Kuscheliger Riesenriese

Der Lulatsch besteht hauptsächlich aus Fellen und Schaumstoffen. Seine besondere Leichtbauweise sowie knallige Farben und ein bewegliches Auge verleihen dem Kuschelmonster einen liebenswerten Look. Einfach zum Knuddeln!

"The Masked Singer" siehst du immer samstags um 20:15 Uhr auf ProSieben und Joyn.

