"The Masked Singer" 2023 - Herbststaffel: Sind diese Promis im Rateteam dabei?

Das Wichtigste in Kürze Am 18. November 2023 startet "The Masked Singer" in die 9. Staffel.

Doch wer sitzt eigentlich im Rateteam? Wir haben die verschiedenen Möglichkeiten durchgespielt.

Alle Infos zur Herbststaffel von "The Masked Singer" auf einen Blick, gibt es hier.

Am 18. November 2023 startet "The Masked Singer" in die 9. Staffel. Aber was wäre die schönste Rätselrate-Show Deutschland ohne das passende Rateteam? Doch wer darf sich in diesem Herbst eigentlich im Studio den Kopf über mögliche Identitäten zerbrechen?

Wer sitzt diesen Herbst im Rateteam von "The Masked Singer"?

In wenigen Wochen startet das große Rätselraten in eine neue Runde. Die 9. Staffel "The Masked Singer" läuft ab 18. November 2023 auf ProSieben und Joyn. Ab 20:15 Uhr kannst du jeweils munter mitraten, wenn es darum geht, welche Promis sich unter den aufwendig gestalteten Masken der Herbststaffel verstecken.

Sind Ruth Moschner und Rea Garvey dabei?

Doch wer ist eigentlich im Rateteam der Herbststaffel? Werden die Allstars rund um Ruth Moschner und Rea Garvey erneut am Ratepult sitzen, während wundervoll designte Masken extravagante Performances auf der Showbühne zeigen? Schließlich gehören sie irgendwie schon zum Inventar von "The Masked Singer" ...

Ruth Moschner begleitet die Show seit den ersten Tagen und bildet seit Staffel 2 ein Team mit dem irischen Sänger Rea Garvey. Lediglich in Staffel 3 gönnten sich die beiden eine wohlverdiente Pause. In Staffel 7 war Rea zudem berufsbedingt verhindert. Abgesehen davon sind die beiden die mit Abstand etabliertesten Mitglieder im Rateteam des größten deutschen TV-Rätsels.

Das berühmteste Telefonbuch Deutschlands

Insbesondere Ruths sagenumwobenes Telefonbuch machte immer wieder Schlagzeilen. Denn die beliebte Moderatorin hat gefühlt halb Promi-Deutschland in ihrem Smartphone eingespeichert und konnte so bereits dem ein oder anderen Star auf den Zahn fühlen. Wo war Promi X während der Liveshow? Warum ist es seit Showstart verdächtig ruhig um Promi Y? Ruth hat ein wahrlich wachsames Auge, wenn es um rätselhaftes Verhalten der hiesigen Riege der Stars und Sternchen geht! Und so kommt es nicht von ungefähr, dass Ruths Trefferquote bei Demaskierungen ihresgleichen sucht.

Collien Ulmen-Fernandes? Max Giesinger? Wer kommt noch infrage?

Neben Ruth Moschner und Rea Garvey sind aber noch einige weitere heiße Kandidat:innen im Rennen. So gehörte beispielsweise Collien Ulmen-Fernandes in der 1. Staffel zum ständigen Rateteam der Show und war auch später ein gern gesehener Gast im Rateteam. Das Gleiche gilt für Max Giesinger. Der Sänger ist ebenfalls seit Staffel 1 dabei und war später erneut als Gast vertreten.

Wiederkehr von Sonja Zietlow und Bülent Ceylan?

In der 3. Staffel wurden Ruth und Rea von Sonja Zietlow und Bülent Ceylan mehr als würdig vertreten. Zudem versteckten sich beide bereits unter Masken innerhalb der Show! Während Bülent das Publikum als "Der Engel" in Staffel 1 mit Metal-Einlagen rockte, verzauberte Sonja die Zuschauer:innen wenig später als "Der Hase" in Staffel 2. Können die charmante Moderatorin und der charismatische Comedian vielleicht eine Rolle für Staffel 9 spielen?

Bisher hüllt sich die Produktion von "The Masked Singer" in Schweigen. Alles bleibe vorerst geheim. Die wenigen Details, die bisher bekannt sind, kannst du in unserer Übersichtsnews nachlesen.

"The Masked Singer" 2023 siehst du ab Samstag, 18. November, um 20:15 Uhr auf ProSieben und Joyn.