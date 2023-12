Anzeige

Einsatz für den Feuerlöscher! Auf der großen "The Masked Singer"-Bühne ließ er nichts anbrennen. In Folge 2 war allerdings Schluss: Der Feuerlöscher wurde enthüllt. Hättest du die Indizien zuordnen können?

+++ Update, 26. November 2023 +++

Das waren die Indizien zum Feuerlöscher

Es wurde einfach zu brenzlig: In Folge 2 der Herbststaffel von "The Masked Singer" hat es gestern Abend den Feuerlöscher erwischt! Er hat seine Masken absetzen müssen und darunter kam ein waschechtes Topmodel zum Vorschein: Eva Padberg. In der anschließenden "ProSieben Aftershow" wurden dann zusammen mit Moderatorin Rebecca Mir einige der möglichen Indizien verraten. Wir haben diese für euch zusammengefasst:

Indiz 1: "SUPER Luftdruck"

Im Indizienvideo war eine Plakette mit der Aufschrift "SUPER Luftdruck" zu sehen. Besonders das in Versalien geschriebene "SUPER" sticht direkt ins Auge. Bei der Auflösung deutet Heiner Lauterbach den Hinweis richtig. Er spielt auf die Supermodel-Karriere von Eva Padberg an, die unter anderem für Ralph Lauren und Calvin Klein modelte.

Indiz 2: Cowboyhut

Beim zweiten Indiz, einem Cowboyhut, urteilt Eva Padberg direkt, dass sie diesen Hinweis ziemlich schwer zu erraten fand. Dennoch kann sie am Ende selbst die Lösung geben. "Ich denke, es spielt darauf an, dass ich mal auf einem Cover so einen Hut aufhatte." Moderatorin Rebecca Mir bestätigt direkt, dass das Model damit ins Schwarze getroffen hat.

Hättest du die Indizien deuten können?

Die nächste Folge von "The Masked Singer" siehst du kommenden Samstag um 20:15 Uhr auf ProSieben und Joyn.

Der Feuerlöscher scheidet in Folge 2 aus

Der Feuerlöscher ist enttarnt: Supermodel Eva Padberg steckte unter der Maske. © ProSieben / Willi Weber

Der Feuerlöscher wollte allen zeigen, wozu er fähig ist. Auf der großen "The Masked Singer"-Bühne hatte er seinen großen Einsatz. Doch schon nach Folge 2 ist Schluss für die Maske. Zur Überraschung des Rateteams steckte unter dem Feuerlöscher das Supermodel Eva Padberg.

Wer ist der Feuerlöscher? Tipps und Spekulationen

Folge 2: Was für eine fulminante Performance! Zu "I Love It" von Icona Pop dreht der Feuerlöscher in Show 2 so richtig auf. Doch wer steckt unter der Maske? "The Masked Singer"-Urgestein Ruth Moschner wirft die Namen von Rapperin Nura und Werbeikone Verona Pooth in den Ratetopf. Alvaro Soler könnte sich Stefanie Giesinger und Lena Gercke vorstellen. Rategast Heiner Lauterbach feuert die Spekulationen mit zwei Models an: Nadja Auerman und Eva Padberg. "Ich kenn sie beide, aber ich weiß nicht, wie sie singen", so der Schauspieler. Vier Models unter sechs Verdächtigen? Ob da etwas dran ist?

Folge 1: Die Hütte brennt! Das Rateteam ist nach dem Auftritt vom Feuerlöscher völlig aus dem Häuschen. Musiker Alvaro Soler gibt zu, zunächst an Steffen Henssler gedacht zu haben. Doch die Stimme sei eindeutig weiblich. Für Ruth Moschner könnte unter dem Feuerlöscher Lena Gercke stecken. Jenke von Wilmsdorff wirft Sylvie Meis in den Raum.

Das sind mögliche Indizien zum Feuerlöscher

Der Feuerlöscher befand sich in einer Feuerwehrhalle: War der Feuerwehrlöscher in seinem früheren Leben ein Feuerwehrmann?

Aus dem Feuerwehrfahrzeug fällt eine Sushi-Packung: Ein Indiz zum Feuerlöscher?

Der Feuerlöscher ist abgelaufen. Sein letzter Ausweg ist die große "The Masked Singer"-Bühne!

Der Feuerlöscher möchte ein Held sein! Sein größter Traum ist es, endlich ein Feuer zu löschen.

Nach seinem ersten Auftritt bei "The Masked Singer" ist der Feuerlöscher Feuer und Flamme.

Der Feuerlöscher macht als Laubbläser ebenfalls eine gute Figur.

Hinweis: "Super-Druckluft für eine super neue Show".

Ein weiteres Indiz zum Feuerlöscher ist ein schwarzer Cowboyhut.

Das sind die Tipps der Fans aus der Joyn-App

Wer ist der Feuerlöscher? In der Joyn-App wird fleißig spekuliert. Die heißeste Favoritin der Community ist Lena Gercke, gefolgt von Tahnee und Jana Ina Zarrella.

Lena Gercke (57 %) Tahnee (10 %) Jana Ina Zarrella (9 %) Martina Hill (5 %) Laura Wontorra (3 %)

(Stand: 24. November 2023)

+++ Ursprüngliche Meldung +++

Der Feuerlöscher bei "The Masked Singer" 2023

Er kann es kaum erwarten, in Aktion zu treten. Nachdem der Feuerlöscher jahrelang vergeblich im Feuerwehrhaus auf seinen Einsatz gewartet hat, will er nun endlich auf der großen "The Masked Singer"-Bühne zeigen, wozu er in der Lage ist. Und er ist brandgefährlich! Wegen seines großen Selbstbewusstseins sollten ihn die anderen Masken nicht unterschätzen. In Folge 1 heizt der Feuerlöscher mit "The Heat Is On" von Glenn Frey so richtig ein.

Vorsicht, heiß!

Der Feuerlöscher sieht unverkennbar wie ein Feuerlöscher aus - allerdings mit großen roten Stiefeln. Das Besondere: Durch einen speziellen Thermo-Stoff kann der Feuerlöscher bei Körperwärme seine Farbe wechseln. Ganz schön heiß!

Lern jetzt die anderen Masken kennen!

Neben dem Feuerlöscher rocken diese acht Masken die große "The Masked Singer"-Bühne in der Herbststaffel: