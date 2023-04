Das Wichtigste in Kürze Mehr als nur Voting: Erfahre hier, welche Highlights die JoynMe App zur 8. Staffel von "The Masked Singer" bereithält.

Außerdem wird der "The Masked Singer"- Superfan gesucht. Lass dir die Chance auf 2 Tickets fürs Finale nicht entgehen.

Die Highlights in der JoynMe App

Auf alle "The Masked Singer"-Fans wartet in der JoynMe App eine bunte Sammlung aus interaktiven Inhalten, um noch mehr Spaß mit der Sendung zu haben. Du kannst dich nicht nur in Quiz testen, sondern auch Livestreams verfolgen und selbst starten, um dich mit Gleichgesinnten über deine Lieblingsshow auszutauschen. Was dich noch erwartet, erfährst du hier.

JoynMe gibt es sowohl für Android-Smartphones als auch für iPhones.

Voting: Stimme für die Masken ab

In mehreren Voting-Runden kannst du entscheiden, welche Maske in die nächste Runde einzieht und welche zittern muss. Am Ende der Folge entscheidest du zudem darüber, wer von den Wackelkandidat:innen sich der Enthüllung stellen muss.

Gesucht: "The Masked Singer"-Superfan

Wenn du ein "The Masked Singer"-Fan der ersten Stunde bist, solltest du dir jetzt die JoynMe App holen! Denn dort wartet das Superfan Quiz auf dich!

Gewinne 2 Tickets für das große Finale inklusive Specials

Bis zum 15. April erscheint jeden Samstag eine neue Quizrunde mit jeweils sieben Fragen, die sich im Schwierigkeitsgrad steigern. Wenn du es schaffst, über alle fünf Quizrunden eine gewisse Anzahl an Punkten zu erspielen, landest du im Lostopf und hast die Chance, einen einmaligen Hauptpreis zu gewinnen: 2 Tickets für das große "The Masked Singer"-Finale inklusive Backstage-Tour und Meet & Greet mit dem Rateteam. Wöchentlich werden außerdem tolle Fanartikel verlost.

Guessing: Rate die Promis

Wie im vergangenen Jahr können alle Fans in der App miträtseln, wer unter welcher Maske singt, und Fragen an die Masken stellen. Die heißesten Tipps werden in der Sendung von Matthias Opdenhövel aufgegriffen. Wer errät mehr Stars? Das prominente Rateteam oder die JoynMe-Community?

Welche Indizien stibitzt der Waschbär?

Der Waschbär treibt nachts Unfug und entwendet den ein oder anderen Gegenstand aus den Gaderoben der Masken. Dabei wird er von den Überwachungskameras gefilmt. Jeden Samstag gibt es für dich einen neuen Clip in der App. Damit kannst du raten, zu welcher Maske der Gegenstand gehört - die Auflösung erfolgt immer mittwochs im Weekly Talk in der App.

Stimme für das Outfit des Frotteefants

In der App wirst du selbst zum Kostümdesigner oder zur Kostümdesigner. Hilf dem Frotteefant dabei, das süßeste Kuscheltier aller Zeiten zu werden! Jede Woche steht ein neues Outfit-Detail zur Auswahl. In Folge 4 ist das Kostüm komplett. Du kannst immer samstags mit Showbeginn bis Montag 10 Uhr voten.

Der Belag für den Toast

Jede Woche kannst du in der App abstimmen, mit welchem Belag der Toast in der nächsten Show auftreten soll. Der Toast hat dazu seine ganz eigene Meinung und gibt diese auch lauthals in verschiedenen Clips zum Besten. Abgestimmt wird dann im Videovoting auf Basis dieser Clips - immer samstags mit Showbeginn bis Montag 10 Uhr.

Watchtogether: Livestream in der App

Auch im Watchtogether-Livestream begleitend zur Show wird fleißig gerätselt. In der Werbepause schaltet sich sogar das Rateteam dazu. Außerdem gibt es in der App jede Woche ein exklusives zusätzliches Indiz. Das erwartet dich:

Watchtogether mit Mercedes: samstags ab 20 Uhr im App-Livestream

Weekly Talk mit Laura: mittwochs ab 20 Uhr

Zusätzliche Show im App-Livestream mit spannenden Gäst:innen und exklusiven Einblicken hinter die Kulissen der Show

Gemeinsames Watchen, Rätseln und diskutieren mit Host Mercedes und Überraschungsgäst:innen

Stimme über den Finalsong ab

In dieser Staffel können Fans über den Finalsong abstimmen. Mehr Infos dazu bekommst du schon bald hier.

