Flammende Leidenschaft: Der Feuersalamander ist leidenschaftlicher Biker und hat sogar ein eigenes Trike, auf dem er gern Richtung Sonnenuntergang braust. Ob es sich bei dem Promi unter der Maske wohl um eine bekannte deutsche Comedienne handelt, wie von vielen User:innen vermutet?

Das Wichtigste in Kürze "The Masked Singer" ist in Staffel 11 gestartet. Alle Infos rund um die verrückteste Show der Welt findest du hier. Sendetermine und Sendezeiten kannst du ebenfalls nachlesen.

Der Feuersalamander ist eine von zehn Masken der Herbststaffel.

Das ist der Feuersalamander

Vorsicht - jetzt wird’s heiß, denn der Feuersalamander is in the house! Mit seiner spritzigen Art und coolen Attitude fällt er überall auf. Auf seinem supercoolen Trike prescht er durch die Prärie Richtung Sonnenuntergang. Vor seinem heißen Style ist niemand sicher!

Die Tipps der Zuschauer:innen

Thanee - 37 % Evelyn Burdecki - 22 % Martina Hill - 9 %

Stand: 2. Dezember 2024, 12 Uhr

Das denkt das Rateteam

Folge 4: Es wird wieder heiß: Der Feuersalamander setzt mit dem Song "Express Yourself" von der Queen of Pop Madonna die "The Masked Singer"-Bühne in Flammen. Ist der Indizien-Funke übergesprungen und verrät dem Rate-Team, wer hinter der feurigen Amphibie steckt?

Palina gibt schon mal einen Tipp ab: Die sympathische Art und das Lachen führt Palina zu einer Schauspielerin. Das Bild der Python unter den Indizien, deutete für das Rate-Duo auf Schauspielerin Cosma Shiva Hagen hin, die die Schlange im Film Kung-Fu Panda synchronisierte. Denn durch ihre Mutter, Musiklegende Nina Hagen, müsste ihr das Gesangstalent in die Wiege gelegt worden sein, meint Palina.

Rea hingegen rät weiter und vermutet, dass sich hinter der hohen Stimme auch Moderatorin Collien Ulmen-Fernandes verbergen könnte.

Stand-up Comedian Chris Tall glaubt hingegen durch den kurzen Texthänger des Feuersalamanders, Laura Brümmer herausgehört zu haben. Denn das Indiz der Schlage führte ihn zum Musical "Tarzan", in dem die Musical-Darstellerin mitwirkte.

Folge 3: Der Feuersalamander möchte in Folge 3 mit einem Klassiker die Bühne zum Beben bringen - mit Erfolg. Mit "Call Me" von Blondie versetzt er Publikum und Jury in Party-Stimmung. Was sagen die Rate-Teams dieses Mal: Wer steckt unter der feurigen Maske?

Alec Völkel und Sascha Vollmer von The BossHoss bekommen vom Feuersalamander "harte Tahnee-Vibes". Sascha hat aufgrund eines Indizes außerdem noch "Sat.1 Frühstücksfernsehen"-Moderatorin Marlene Lufen auf dem Schirm.

Palina Rojinski vermutet aufgrund der Hinweise die Sängerin der Band "Die Happy", Marta Jandová. Sie und Rate-Partner Rea Garvey können sich aber auch Stefanie Kloß von Silbermond vorstellen.

Folge 2: Wie so viele seiner Konkurrent:innen setzt auch der Feuersalamander bei seinem allerersten Song auf eine Party-Hymne. Bei "Physical" von Dua Lipa bekommt wohl jeder gute Laune - so auch die Rate-Teams. Die rätseln natürlich nach dem Gute-Laune-Auftritt, wer hinter der Maske steckt.

Mit dem Indiz der Ratte aus dem Hinweis-Clip kann allerdings zunächst niemand so recht etwas anfangen. Palina Rojinski bringt aufgrund dessen schlussendlich einen Koch oder eine Köchin ins Spiel - vielleicht Sarah Wiener? Mit Rate-Partner Rea Garvey rätselt sie außerdem, ob der Feuersalamander ein Musik-Profi ist oder nicht.

Heiko und Roman Lochmann meinen zu ahnen, dass sich hinter der feurigen Amphibien-Maske Sophia Thomalla verbirgt - sind sich aber unsicher bei ihrem Tipp.

"The Masked Singer" siehst du immer samstags um 20:15 Uhr auf ProSieben und auf Joyn.