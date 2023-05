Anzeige

Einmal kam Mystica davon, doch schließlich wollen es die Fans wissen: Wer steckt hinter der Maske? Die Enthüllung bringt Klarheit.

Die Zuschauer:innen von "The Masked Singer" 2023 haben Mystica derart ins Herz geschlossen, dass sie die Maske bis ins Finale wählten - doch nun ist Schluss mit dem Versteckspiel und die Demaskierung ist gefragt.

Mystica ist enthüllt

Mit ihrer mysteriösen Ausstrahlung sorgte Mystica für sensationelle Momente auf der Bühne. Mit großer Wahrheit waren sich Fans und Rateteam sicher, dass Patricia Kelly hinter der Maske stecken muss - und sie sollten Recht behalten.

Anzeige

Anzeige

Patricia Kelly kommt zum Vorschein

Bei der Enthüllung offenbart Patricia Kelly: Sie hatte riesigen Respekt davor, bei "The Masked Singer" anzutreten. Doch schließlich stellte sie sich der Herausforderung und wagte sich als Diamantula, die später zu Mystica wurde, auf die Bühne.

Maria Patricia Kelly, wie sie mit vollem Namen heißt, ist Teil der musikalischen Kelly Family. 2014 erschien ihre Biografie "Patricia Kelly: Der Klang meines Lebens: Erinnerungen an stürmische und sonnige Zeiten".

Auch ihren jüngerer Sohn Ignatius zieht es auf die Bühne. Er trat 2017 bei "The Voice Kids" mit dem Song "The Sound of Silence" auf. Er schafft es bis ins Halbfinale.