Er war die vorgezogene Weihnachtsüberraschung: Klaus Claus, der Halbbruder von Santa Claus, zeigte sich erstmals öffentlich. Im Halbfinale wurde die Maske enthüllt.

+++ Update, 16. Dezember 2023 +++

Klaus Claus scheidet im Halbfinale aus

Rea Garvey hatte es im Halbfinale der Herbststaffel "The Masked Singer" 2023 bereits geahnt: Tim Bendzko steckte unter Klaus Claus. © ProSieben / Willi Weber

Kurz vor dem großen "The Masked Singer"-Finale ist für Santas Halbbruder, Klaus Claus, Schluss. Rategast Rea Garvey hatte den richtigen Riecher: Hinter der quirligen Maske steckte Sänger Tim Bendzko.

Das waren die Indizien zu Klaus Claus

Indiz 1: Försterhut

Der Försterhut war ein Indiz auf Tim Bendzkos Fußball-Vergangenheit! Denn er spielte früher beim Fußballverein 1. FC Union Berlin. Und die spielen bekanntlich im Stadion An der Alten Försterei.

Indiz 2: Advents-Sale

Der Advents-Sale deutete auf Bendzkos interessante Karriere hin, bevor er mit seiner Musik erfolgreich wurde: Er war Auktionator im Autohandel. "Ich habe Autos versteigert", verriet der Sänger im Interview mit Viviane Geppert in der "ProSieben Aftershow".

+++ Update, 16. Dezember 2023 +++

Wer ist Klaus Claus? Tipps und Spekulationen

Zu Kelly Clarksons Hit "Stronger (What Doesn't Kill You)" performt Klaus Claus im Halbfinale von "The Masked Singer" 2023. © ProSieben / Willi Weber

Folge 5: Im Halbfinale ist Klaus Claus als erster an der Reihe. Mit "Stronger (What Doesn't Kill You)" von Kelly Clarkson will er sich ins Finale singen.

Und nach seinem weihnachtlichen Auftritt ist Rategast Rea Garvey schon felsenfest davon überzeugt, zu wissen, wer sich unter der Maske verbirgt! Hinter der Christbaumkugel vermutet Rea ein Ablenkungsmanöver: Er sieht darin eher eine Welt oder einen Planeten, der gerettet werden musste. Auch mit den Fotos kann er etwas anfangen. Rea behauptet sogar, von Klaus Claus schon einmal fotografiert worden zu sein. Sein Tipp: Tim Bendzko.

Ruth Moschner tendiert jedoch in eine andere Richtung und vermutet aufgrund des Foto-Indizes Schlager-Sänger Mickie Krause unter dem Kostüm. Rick Kavanian dagegen wirft den Namen Gregor Gysi in den Ratetopf.

Klaus Claus hat es noch nicht geschafft. Er wackelt und muss nun mit Frank Sinatras "Let It Snow! Let It Snow! Let It Snow!" punkten.

Rea ist sich weiterhin todsicher: Der im Inidizienclip gezeigte Spachtel lässt ihn noch immer auf Tim Bendzko schließen. Er habe einen alten Wagen zum "Tourbus" umgebaut. Ruth bleibt ebenfalls bei ihrem vorherigen Tipp Mickie Krause.

Folge 4: Klaus Claus darf an diesem Abend gleich als erste Maske singen. Für sein Duell mit dem Troll performt der weihnachtliche Geselle den Song "Mercy" von Shawn Mendes. Nachdem Klaus zu Beginn noch schüchtern hinter einem Berg von Geschenken steht, bahnt er sich schnell seinen Weg durch die Kisten und tritt nach vorne.

"Wart ihr denn auch lieb?", fragt Klaus Claus am Ende seines Auftritts. "Dann gibt es jetzt auch Geschenke." Und tatsächlich: Das gesamte Rateteam bekommt kleine Pakete. Für die schwangere Carolin Kebekus gibt es einen Babystrampler mit dem Aufdruck "Ho, ho, ho, let's go!" Ihr Bruder David packt ein Klaus-Claus-Fan-T-Shirt aus. In Ruth Moschners Geschenk steckt ein übergroßes Paar Socken. Rick Kavanian freut sich über eine Tasse mit Büchsen-Bernhard-Aufdruck.

Rick und Carolin wollen in Klaus' Stimme einen leichten berlinerischen Einschlag gehört haben. Außerdem schätzt Carolin den Star unter der Maske als "jung und agil" ein. Könne es vielleicht einer dieser Jungs sein, "die über Herz, Schmerz und Liebe singen"? An wen genau sie dabei denkt, verrät Carolin nicht.

Ruth glaubt, dass es durchaus auch jemand älteres sein könnte. Ihre Indizienkette ist abenteuerlich: Moderator Steven Gätjen war das Rentier und ist ein typisches ProSieben-Gesicht, das Herz im Indizienfilm erinnere Ruth an den Song "Dein ist mein ganzes Herz" von Heinz Rudolf Kunze, der wiederum beim ProSieben-Musiklabel unter Vertrag gewesen sei - also könne Klaus Claus der berühmte deutsche Sänger und Liedermacher sein.

David Kebekus kann sich noch immer keinen keinen Reim auf die Maske machen. "LOL" sei gesagt worden, ein Hinweis? Rick bringt plötzlich Gregor Gysi ins Spiel, Ruth denkt an Felicitas Wolls Schauspielpartner aus der Serie "Berlin, Berlin", Jan Sosniok.

Zusammen mit dem Troll singt Klaus Claus noch einen Gemeinschaftssong, die wunderschöne Ballade "Falling Slowly" aus dem Film "Once". Die erwachseneren Töne, die Klaus hier zu Gehör bringt, lassen Ruth an Tim Bendzko denken. Carolin hält auch Wincent Weiss für möglich.

Aus diesem Duell geht Klaus Claus als Sieger hervor und ist damit direkt im Halbfinale, während der Troll noch zittern muss.

Folge 3: Schluss mit den fröhlichen Weihnachtsliedern! Der Halbbruder von Santa Claus rockt die Bühne mit den Songs "Run Rudolph Run" und "Johnny B. Goode" von Chuck Berry. Da schwingt sogar Moderator Steven Gätjen als Rentier das Tanzbein. The Bosshoss erkennen einen deutschen Akzent in der Stimme. Ihr Tipp ist Michael Schulte. Ruth Moschner denkt, dass Klaus Claus raffiniert genug ist, um den Akzent vorzutäuschen. Wer das wohl vollbringen könnte? Laut der Fernsehmoderatorin kein anderer als Johnny Logan. Alvaro Soler stürzt sich auf den Hinweis mit der Avocado. Er nennt Giovanni Zarrellas Bruder Stefano, der schließlich ein renommierter Koch ist. Könnte der Popstar damit richtig liegen?

Nach dem Gemeinschaftssong "Love Again" von Dua Lipa und Elton John mit der Eisprinzessin entscheidet sich Boss Burns alias Alec von The Bosshoss um. Die soulige Stimme im Gesang ordnet er Calvin Jones zu. Das Rateteam zieht aber den Hut vor der Performance. Wer auch immer unter der Maske ist, hat die Bühne zum Beben gebracht.

Folge 2: Klaus Claus is coming on stage! Zu "It Wasn't Me" von Shaggy zeigt Santas Halbbruder, was in ihm steckt. Nach seiner spektakulären Performance in Show 2 tappt das Rateteam aber immer noch im Dunkeln, wer unter der Mütze von Santas Halbbruder steckt. Ruth Moschner wirft den Namen Max Giesinger in den Ratetopf, Alvaro Soler nennt Musiker Tim Bendzko. Ist das Rateteam auf der richtigen Spur?

Folge 1: Es wird weihnachtlich! Nach der Eisprinzessin betritt die nächste winterliche Maske die große "The Masked Singer"-Bühne. Wer könnte unter Klaus Claus stecken? Alvaro Soler muss sofort an seinen Musiker-Kollegen Wincent Weiss denken, da er dieses Jahr ein Weihnachtsalbum veröffentlicht. Für Ruth Moschner könnte es ebenso einer der Wildecker Herzbuben sein. Auch Schauspieler Hans Sigl wird genannt.

Das sind mögliche Indizien zu Klaus Claus

Indizien Folge 5

Klaus Claus geht zum Christbaum-Schlagen.

Auf der Spitze des Baums ist eine vielsagende Christbaumkugel. Darauf abgedruckt: eine Tierpfote.

Außerdem erreicht Klaus Claus ein Wunschzettel. Der Wunsch: Ein Foto mit ihm.

Das Rentier pustet als weiteren Hinweis eine Kerze aus und plaudert über Klaus Claus aus dem Nähkästchen: Er mag es Weiß.

Zudem hilft er Santa, wo er kann. Bewiesen wird das mit Klaus, der von einem Mann in Anzug mit Briefen überschüttet wird.

Sogar aus dem Kamin heraus hilft er Santa. Dabei habe er laut dem plaudernden Rentier sogar schon einmal seine Hose verloren.

Klaus Claus versteckt seine Geheimnisse laut des Rentiers stets im Adventskalender. Ein weiteres Geheimnis wird gelüftet: Was hat ein Spachtel mit Klaus Claus zu tun?

Indizien Folge 4

Klaus Claus bekommt per Post einen Gruß vom Igel - unter dieser Maske versteckte sich Felicitas Woll in Staffel 8

Das Rentier hat eine wichtige Botschaft für Klaus Claus und sagt "LOL".

Santa hat Arbeit für Klaus Claus und mahnt: "Wir können Weihnachten ja nicht verschieben!"

Indizien Folge 3

Klaus Claus kann keine Weihnachtslieder mehr hören.

Ein Avocado-Duftbäumchen hängt an seinem Schlitten.

Klaus Claus hat einen Werbezettel eines Weihnachtsjacken-Ausverkaufs im Schlitten liegen lassen. Diese sind nur erhältlich vom 1. bis 3. Dezember.

Er putzt Santas Schlitten. Dieser muss schließlich glänzen. Dafür hat Klaus Claus seinen orangen Putzeimer.

Indizien Folge 2

Schöne Bescherung! Santas Rentier schlürft aus einer grünen Tasse.

Klaus Claus bläst eine rote Kerze aus. Ein Hinweis?

Klaus Claus trägt Mütze, hat einen langen Bart und grüne Augen. Der Star hinter der Maske auch?

Klaus Claus hat ein schlechtes Gewissen, die Einladung an Santa abgefangen zu haben. Kann er mit einem Brief an seinen Halbbruder die Wogen wieder glätten?

Indizien Folge 1

Stiehlt Klaus Claus seinem größeren Halbbruder Santa Claus die Show?

Klaus Claus kümmert sich um die Weihnachtspost für Santa Claus.

Der Hut ist ein Hinweis bei Klaus Claus.

Geschenke, Wunschzettel, Postkarten: Könnten das Indizien zu Klaus Claus sein?

Die Tipps der Fans aus der Joyn-App

Die Fans haben in der Joyn-App einige Vermutungen zu Klaus Claus angestellt. Das sind die heißesten Tipps der Community:

(Stand: 15. Dezember 2023)

"The Masked Singer" siehst du immer samstags um 20:15 Uhr auf ProSieben und Joyn.

+++ Update, 29. November 2023 +++

Steckt Klaas Heufer-Umlauf unter Klaus Claus?

Klaus Claus auf der großen "The Masked Singer"-Bühne in Folge 2. © ProSieben / Willi Weber

Blendend unterhielt Klaus Claus die Zuschauer:innen mit seiner Performance zu Shaggys "It Wasn't Me" in Show 2. Wer im Kostüm steckt? Darüber wird fleißig in der Joyn-App gerätselt. Aktuell vermuten 39 Prozent der User:innen niemand Geringeren als TV-Entertainer Klaas Heufer-Umlauf unter Klaus Claus. Handelt es sich bei seinem Bruder Santa dann etwa um Joko Winterscheidt? Oder steckt er doch im Lulatsch? Das glauben zumindest 15 Prozent im Fan-Voting.

Kann das wirklich stimmen? Haben wir vielmehr einen Klaas Claus als Klaus Claus? Eins ist sicher: Bis die Stars ihre Identität preisgeben, werden uns weitere Hinweise dabei helfen, das Rätsel um die Masken der neuen Staffel Stück für Stück zu dechiffrieren. Ob uns der Auftritt in Show 3 ein Stück näher ans Ziel bringt?

+++ Ursprüngliche Meldung +++

Klaus Claus bei "The Masked Singer" 2023

Es ist die Sensation der Herbststaffel "The Masked Singer" 2023: Klaus Claus tritt zum ersten Mal aus dem Schatten seines großen Bruders Santa Claus. Denn jetzt ist seine Zeit gekommen! Die eigentliche "The Masked Singer"-Einladung an Santa Claus hat Klaus Claus in der Post abgefangen. Das gibt ihm endlich die Chance, zu zeigen, was er wirklich kann. In Folge 1 verzaubert er das Publikum mit "Love Runs Out" von One Republic.

Vorgezogene Weihnachtsüberraschung

Große grüne Mütze, funkelnde Augen, langer roter Bart und große Weihnachtsstiefel: Warum bekommen wir Klaus Claus erst jetzt zu sehen? Seine aufwendigen Details machen ihn jedenfalls zu einer ganz besonderen Maske in diesem Jahr.

Die Maske ist ein Ganzkörpergesicht bestehend aus Thermoplasten, Schaum- und vielen anderen Stoffen. Was wir hier zum ersten Mal gemacht haben, war das Schnitzen von thermoplastischen Platten. Gewandmeisterin Alexandra Brandner

