Der Panda rockt die Bühne zu "Since U Been Gone" von Kelly Clarkson

Was für ein starker Auftritt: Der Panda performt zu "Since U Been Gone" und bringt die Bühne zum Beben. Wem könnte die Stimme gehören, die Rea unbedingt im Finale sehen möchte? Die Vermutungen reichen von Carolin Kebekus bis hin zu Zoe Wees.