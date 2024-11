Leinen los! Der Pirat hat bei "The Masked Singer" nur ein Ziel: Den goldenen Pokal

Land in Sicht für den Piraten! Nach vielen Ausfahrten auf den Weltmeeren hat der Seefahrer beschlossen, endlich wieder den Anker zu werfen. Doch nicht ohne Grund, schließlich gibt es einen Schatz zu heben: den goldenen Pokal von "The Masked Singer"!

Das ist der Pirat

Klar Schiff auf der Bühne. Der Pirat hat sich intensiv vorbereitet und will die "The Masked Singer"-Crew für sich gewinnen. Sein Ziel: Den goldenen Schatz, den "The Masked Singer"-Pokal, zu heben!

Das denkt das Rateteam

Folge 2: Der Pirat macht in Folge 2 den Anfang. Mit "High Hopes" von Panic at the Disco will er Publikum und Rate-Teams einheizen. Und das gelingt ihm: Bei dem Feel-Good-Song hält es niemanden auf den Sitzen. Nach dem gelungenen Auftakt stellt sich aber noch die Frage: Wer steckt unter der Seeräuber-Maske?

Heiko und Roman Lochmann vermuten aufgrund der Weltkarte im Indizien-Clip jemanden, der bereits viel von der Welt gesehen hat. Sie glauben außerdem, eine junge Stimme gehört zu haben. Sie werfen die Namen Emilio Sakraya und Edin Hasanović in den Ring.

Ihre Rate-Konkurrenz Palina Rojinski und Rea Garvey sind indes überzeugt: Es muss sich um einen Profi-Sänger handeln. Palina hat gleich mehrere Namen auf ihrer Liste, unter anderem kommt sie durch das Indiz der Meeresströmungen auf der Landkarte auf Thomas D. von den Fantastischen Vier. Aber auch Schauspiel-Kollege Florian David Fitz könnte ihrer Meinung nach der Pirat sein.

Die Tipps der Zuschauer:innen

Wincent Weiss - 50 Prozent Joris - 14 Prozent Gabriel Kelly - 8 Prozent

Stand: 24. November 2024, 22:25 Uhr