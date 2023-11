"The Masked Singer" 2023: Mit diesen neuen Masken startet die 9. Staffel

Anzeige

Noch nie war eine Staffel so geheim! Alle neuen Masken der Herbststaffel "The Masked Singer" 2023 wurden erst in Folge 1 enthüllt. Welche das sind, erfährst du hier.

Legendärer Auftakt von "The Masked Singer"

Am Samstag war es endlich so weit: Das größte Musikrätsel aller Zeiten startete in die 9. Staffel - mit neuen Masken. Die Eisprinzessin brachte mit ihrem Gesang das eingefrorene "The Masked Singer"-Studio zum Schmelzen. Der riesige Lulatsch überraschte mit Tanzfreude. Der steinharte Troll verzauberte mit samtweicher Stimme. Und das Okapi entpuppte sich am Ende als echte Legende.

Anzeige

Anzeige

Erstes Rätsel gelöst

Am Ende musste das Okapi als erste Maske ihre Identität preisgeben. Rategast Jenke von Wilmsdorff vermutete eine "echte Grande Dame" hinter dem Waldzebra. Mit der Einschätzung sollte er recht behalten. Kaja Ebstein schlüpfte unter der Maske hervor. "Es ist einfach Spaß", sagte die Sängerin und Schauspielerin direkt nach der Demaskierung auf der Bühne. Und über ihre Maske: "Das ist ein Kunstwerk. Die Gewandmeister, die das gemacht haben, das ist sensationell."

Anzeige

Die 2. "The Masked Singer"-Liveshow läuft kommenden Sonntag

Wo ist die Marsmaus? Schafft sie es pünktlich zu Show zwei auf die große "The Masked Singer"-Bühne? Dafür bekommt sie einen zusätzlichen Tag Zeit. Denn die zweite Ausgabe der Rätselshow läuft ausnahmsweise und einmalig erst am Sonntag, 26. November 2023, live ab 20:15 Uhr auf ProSieben und auf Joyn. Ab der dritten Liveshow (2. Dezember) steigt die große "The Masked Singer"-Party wie gewohnt wieder samstags. Alle Sendezeiten kannst du hier noch einmal nachlesen.

Alle Masken in Staffel 9

Neun neue Masken für Staffel 9! Diese Masken sind in der Herbststaffel "The Masked Singer" 2023 dabei:

Anzeige

Anzeige

Die neuen Masken in der Galerieübersicht

Warme Stimme in kalter Welt: Die Eisprinzessin, in ihrem Schneekleid mit dem überdimensionalen Frostrock, bringt die Herzen zum Schmelzen. © ProSieben / Willi Weber Feuer frei! Der Feuerlöscher - oder besser die Feuerlöscherin - hatte noch keinen echten Einsatz, aber auf der Bühne lässt sie nichts anbrennen. © ProSieben / Willi Weber Gibt Galopp: Ein echter Champion macht keine halben Sachen. Der Mustang präsentiert sich genauso agil und wild entschlossen auf der Bühne wie einst auf der Rennbahn. © ProSieben / Willi Weber Kiwis können nicht fliegen. Doch der Kiwi mit seinem Propeller-Rucksack will abheben und die Herzen der Zuschauer:innen im Flug erobern. © ProSieben / Willi Weber Ho-ho-ho! Santa hatte leider keine Zeit, aber Klaus Claus ergreift die Gelegenheit, um endlich aus dem Schatten seines Halbbruders zu treten. Wer ist der heimliche Star des Nordpols? © ProSieben / Willi Weber Einfach riesig! Der Lulatsch trifft selten jemanden auf Augenhöhe - dafür regelmäßig den Türrahmen mit seinem Kopf. Mit großem Herz, buntem Fell und lässigen Dance-Moves begeistert er das Publikum. © ProSieben / Willi Weber Verbeamt? Wo ist die Marsmaus und wird sie es noch auf die "The Masked Simger"-Bühne schaffen? Vielleicht klappt es im zweiten Anlauf am Sonntag. © ProSieben / Willi Weber Bezaubernd! Das Okapi verwandelt mit seinen leuchtend-schillernden Farben die Welt um sich herum in ein wahres Kunstwerk und wurde direkt in der ersten Liveshow enttarnt: Katja Ebstein ist das Okapi. © ProSieben / Willi Weber Steht mit beiden Steinen fest auf dem Boden: Der Troll ist steinalt und bewegt sich felsenschwer. Aber mit seiner zarten Stimme verzaubert er das Publikum. © ProSieben / Willi Weber

Die nächste Folge von "The Masked Singer" siehst du kommenden Sonntag, 26. November 2023, um 20:15 Uhr auf ProSieben und Joyn. In der Joyn-App kannst du übrigens immer live mitvoten, wer eine Runde weiterkommen soll.