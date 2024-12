Sie ist die Königin der Meere! Mit ihrer magisch anmutenden Optik und ihren filigranen Bewegungen gleitet sie durch alle sieben Weltmeere und zeigt sich stets respektvoll gegenüber allen anderen Meeres-Bewohnern. Auch in Folge 3 beeindruckt die Qualle das Publikum und rührt zu Tränen.

Das ist die Qualle

Mit sanften, fast schon magischen Bewegungen taucht die Qualle in die tiefsten, dunkelsten Regionen der Weltmeere hinab und lässt sie in ihrem geheimnisvollen Schimmer erstrahlen. Mit ihrem großen Quallen-Herz und großem Respekt begegnet sie allen anderen Tieren der Ozeane.

Das denkt das Rateteam

Folge 3: Ihr Auftritt wurde mit Spannung erwartet: Die Qualle versetzte bei ihrem ersten Auftritt mit ihrer einzigartigen Stimme alle in Verzückung. Und die Begeisterung für die Meeresbewohnerin reißt auch in Folge 3 nicht ab. Mit "Everytime" von Britney Spears macht sie wieder alles richtig - und rührt Palina Rojinski sogar zu Tränen. Die Frage aller Fragen: Wer ist "Queen Qualle"?

Palina setzt aufgrund der Indizien auf Schlagersängerin Beatrice Egli, kann sich aber auch Helene Fischer vorstellen. Ihr Team-Kollege Rea Garvey denkt eher an Maite Kelly. The BossHoss gehen wieder in eine andere Richtung und schlagen Mandy Capristo vor.

Folge 1: Die Qualle startet mit einem melancholischen Song in "The Masked Singer" und sorgt mit "Ocean Eyes" von Billie Eilish für einen wahren Gänsehautmoment. Dafür heimst sie Standing Ovations ein. Auch die Rateteams sind restlos begeistert von dem Aufritt.

Kamrad ist sich sicher: Es muss sich um eine professionelle Sängerin handeln. Team-Kollegin Yvonne Catterfeld wirft noch die Namen Sarah Connor und Collien Ulmen-Fernandes in den Ring.

Rate-Konkurrent Rea Garvey stimmt dem zu. Palina Rojinski verwirft ihre erste Idee, Monica Meier-Ivancan, wieder - aufgrund des Herz-Hinweises dachte sie an eine Bachelorette. Ihr Teamkollege Rea hingegen will ein Mitglied der Kelly-Family unter der Maske herausgehört haben - vielleicht Maite oder Joey? Aber auch der Name Victoria Swarovski fällt während der Rate-Diskussion.

Die Tipps der Zuschauer:innen

Mandy Capristo - 42 Prozent Maite Kelly - 23 Prozent Sarah Connor - 4 Prozent

Stand: 24. November 2024, 1:00 Uhr