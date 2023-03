Das Wichtigste in Kürze "The Masked Singer" ist in der 8. Staffel. Alle Infos zu den Sendezeiten.

In Hamburg gibt es jetzt ein interaktives Kunstwerk zur Staffel. Hier erfährst du, was dahintersteckt und wo du es dir anschauen kannst.

So hast du "The Masked Singer" noch nie erlebt! In Hamburg gibt es zur neuen Staffel ein interaktives Wandbild. Ein riesiger Igel strahlt über die Stadt und Passanten können sein Aussehen beeinflussen. Hier erfährst du alles Wichtige dazu.

Ein interaktives "The Masked Singer"-Kunstwerk

Fans von "The Masked Singer" kennen den Igel bereits. Aber so beeindruckend wie in Hamburg kann man ihn sonst nirgends erleben. Von einer großen Häuserfassade strahlt der Igel auf einen belebten Platz und leuchtet dabei in allen Farben und strahlt auch in der Nacht. Doch das ist noch nicht alles.

Fans können das Bild verändern

Vor dem Kunstwerk ist eine Schaltfläche auf dem Boden markiert. Wenn sich hier jemand draufstellt, verändern sich die Farben des Bildes und es kann auch eine der anderen neuen Masken wie der Schuhschnabel, das Känguru, das Seepferdchen, der Waschbär oder der Pilz in der Sonnenbrille des Igels erscheinen. Im Laufe der Staffel kann man hier auch noch weitere Überraschungen erwarten.

Wo finde ich das riesige Igel-Bild von "The Masked Singer"?

Du willst den Igel mit eigenen Augen leuchten sehen? Dann findest du das Kunstwerk in Hamburg auf der Stralsunder Straße am Hansaplatz, ungefähr 300 Meter vom Hauptbahnhof entfernt.

Aber lass dir nicht zu viel Zeit! Das Bild wird nur bis zum 18. April 2023 dort zu sehen sein. Über den 18. April hinaus kannst du aber weiterhin "The Masked Singer" auf ProSieben sehen, immer samstags um 20:15 Uhr.

Wenn du noch weiter in die "The Masked Singer"-Welt eintauchen willst, findest du in der JoynMe App viele Interaktionsmöglichkeiten und Sonderaktionen.