On the Road again! Der Feuersalamander heizt dem "The Masked Singer"-Publikum ordentlich ein!

Flammende Leidenschaft: Der Feuersalamander ist leidenschaftlicher Biker und hat sogar ein eigenes Trike, auf dem er gern Richtung Sonnenuntergang braust.

Das Wichtigste in Kürze "The Masked Singer" ist in Staffel 11 gestartet. Alle Infos rund um die verrückteste Show der Welt findest du hier. Sendetermine und Sendezeiten kannst du ebenfalls nachlesen.

Der Feuersalamander ist eine von zehn Masken der Herbststaffel.

Das ist der Feuersalamander

Vorsicht - jetzt wird’s heiß, denn der Feuersalamander is in the house! Mit seiner spritzigen Art und coolen Attitude fällt er überall auf. Auf seinem supercoolen Trike prescht er durch die Prärie Richtung Sonnenuntergang. Vor seinem heißen Style ist niemand sicher!

Das denkt das Rateteam

Folge 3: Der Feuersalamander möchte in Folge 3 mit einem Klassiker die Bühne zum Beben bringen - mit Erfolg. Mit "Call Me" von Blondie versetzt er Publikum und Jury in Party-Stimmung. Was sagen die Rate-Teams dieses Mal: Wer steckt unter der feurigen Maske?

Alec Völkel und Sascha Vollmer von The BossHoss bekommen vom Feuersalamander "harte Tahnee-Vibes". Sascha hat aufgrund eines Indizes außerdem noch "Sat.1 Frühstücksfernsehen"-Moderatorin Marlene Lufen auf dem Schirm.

Palina Rojinski vermutet aufgrund der Hinweise die Sängerin der Band "Die Happy", Marta Jandová. Sie und Rate-Partner Rea Garvey können sich aber auch Stefanie Kloß von Silbermond vorstellen.

Folge 2: Wie so viele seiner Konkurrent:innen setzt auch der Feuersalamander bei seinem allerersten Song auf eine Party-Hymne. Bei "Physical" von Dua Lipa bekommt wohl jeder gute Laune - so auch die Rate-Teams. Die rätseln natürlich nach dem Gute-Laune-Auftritt, wer hinter der Maske steckt.

Mit dem Indiz der Ratte aus dem Hinweis-Clip kann allerdings zunächst niemand so recht etwas anfangen. Palina Rojinski bringt aufgrund dessen schlussendlich einen Koch oder eine Köchin ins Spiel - vielleicht Sarah Wiener? Mit Rate-Partner Rea Garvey rätselt sie außerdem, ob der Feuersalamander ein Musik-Profi ist oder nicht.

Heiko und Roman Lochmann meinen zu ahnen, dass sich hinter der feurigen Amphibien-Maske Sophia Thomalla verbirgt - sind sich aber unsicher bei ihrem Tipp.

Die Tipps der Zuschauer:innen

Evelyn Burdecki - 19 Prozent Natascha Ochsenknecht - 16 Prozent Marie Reim - 13 Prozent

Stand: 24. November 2024, 22:25 Uhr

"The Masked Singer" siehst du immer samstags um 20:15 Uhr auf ProSieben und auf Joyn.